美股盤前─道瓊指數上漲約150點 Fed政策會議今日開始舉行

本週，投資人注意的焦點仍在聯準會 (Fed)。

美國央行將於週二開始舉行 6 月政策會議，為期二天。週三將公布利率決議，並召開記者會。

投資人希望見到 Fed 主席鮑爾發出明確訊號。二週前，他說 Fed 將採取適當行動，持續美國的經濟擴張。

該消息引發了股市的漲勢。但現在市場要求更為明確的訊息。根據 CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，預期 7 月降息的機率為 86%。

目前，各國央行已明顯傾向放寬貨幣政策。

歐洲央行總裁德拉吉週二表示，若經濟情況未見改善，導致歐元下跌，他願意加碼振興措施。

經濟數據方面，台北時間 20:30 美國將公布 5 月新屋開工數據。

週一，美國公布經濟數據意外疲弱。紐約州 6 月製造業指數下降幅度，遠大於預期。

分析師預估，紐約製造業指數將擴張，公布結果却是創下史上最大降幅。

今日投資人將密切注意新屋開工數據。

全球股市方面，盤前交易中，美國指數期貨上漲。道瓊指數上漲約 150 點。

歐洲股市於早場交易中，亦走高，德拉吉談話提供了股市支撑。德國與法國股市均上漲逾 1%。

亞洲股市今日收盤錯綜。上海綜合指數上漲 0.1%，香港恆生指數收高 0.9%。日經指數則下跌 0.7%。

週一，美國股市小幅上揚。道瓊指數收高 0.1%，S&P 500 亦上揚 0.1%。Nasdag 指數漲幅為 0.6%。