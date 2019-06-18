618年中大促買氣強 三大網購業者大豐收

在母親節檔期過後，網購界年中盛事「618 年中大促」將上半年的購物熱潮推向另一高峰，富邦媒 (8454-TW) 今 (18) 日指出，旗下 momo 購物網業績較平日成長約 1 倍；網家 (8044-TW) 表示行動端銷售額年增達 1 倍；創業家 (8477-TW) 旗下生活市集則表示，流量最高時段落在中午 12 點至下午 1 點，進站流量達平日 2 倍，訂單數為平日 5 倍，業績更較平日大增 6.6 倍。

富邦媒說明，活動從昨日開跑以來，流量較平日大增 50%，業績已較平日成長約 1 倍，來自行動端的消費者占 70%，又以 3C 家電、居家生活和美妝為熱銷前三大品類，成長幅度較平日最高達 1.5 倍，熱銷商品包括 iPhone XS Max、HEREN 變頻 DC 風扇、東元變頻冷氣、幫寶適、DON 寢具，以及安耐曬等季節性商品。

網家則指出，年中慶檔期經過兩周的衝刺，交出亮眼成績，行動端銷售額年增幅高達 100%，行動端會員的訂單平均消費金額更提高 20%，

網家進一步說明，PChome24h 購物行動 App 新版首頁今日上線後，可有效提升整體購物時的視覺體驗，同時，為吸引更多的女性客群，也找來女星張鈞甯擔任首位 PChome 年度代言人，力拚以「粉絲經濟學」並運用到社群媒體、品牌活動等不同活動方式圈粉，預期將帶動 25 歲至 44 歲女性的網購主力客群增加。

而創業家旗下生活市集除了搭上 618 年中大促活動，同時也正在舉行 6 周年慶，整體周年慶期間流量較去年同期成長 2.4 倍，而在今日 618 大促，流量也達平日 2 倍，推升業績較平日成長 6.6 倍。

創業家兄弟董事長郭書齊更指出，創業家在今日累積交易額突破 200 億元大關，是在 2017 年 6 月之後，僅兩年的時間就再突破下一個 100 億元，創下一個新的里程碑。