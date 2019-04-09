網購商機俏 全家結盟郵局 攻小型包裹店到宅配送市場

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (9) 日宣布，與中華郵政攜手推「郵局便利包店寄宅」首創服務，主攻小型包裹宅配市場，且寄件全年無休，全家希望藉此擴大布局網購配送的龐大商機。

全家指出，據 2018 台灣網路報告，全台有 333 萬人上網賣東西，平均每 8 人就有 1 人為小賣家，而 C2C 商業模式連年成長 10% 以上。

全家內部資料也顯示，店到店的店取包裹年增 20-30%，從 2016 年 6000 萬件次增加到去年 1 億件次，其中 C2C 包裹比例達 70%。

在「郵局便利包店寄宅」全新服務推出後，消費者可於全家寄送 1 公斤以下小包裹到指定地址，於店舖櫃台購買郵局專屬包材，至 FamiPort 機台填寫寄收件資訊，再由郵差送至指定地點，一般地區約 2-4 天可送達 (離島與花東偏遠地區除外)。

全家進一步說明，去年首創「店到店取貨付款」金流服務，協助小賣家解決收款問題，今年初再推店到店當日配，目前寄件選擇已涵括店到店、宅配和郵局便利包，是所有零售通路中規格最多元。

「郵局便利包店寄宅」包裹共有兩款規格，包材售價為一號包 1 元、二號包 2 元，配送費用為一號包特價 45 元、二號包特價 57 元，全家說明，若運作成效良好，不排除未來導入更多規格。