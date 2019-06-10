網購雙雄5月營收同步成長超過1成 Q2淡季不淡

受惠母親節檔期買氣熱絡，網購雙雄富邦媒 (8454-TW) 和網家 (8044-TW) 今 (10) 日公布 5 月業績，雙創同期新高，富邦媒 5 月合併營收來到 40.37 億元，月增 7.81%、年增 17.15%，網家 30.43 億元，月增 8.12%、年增 14.48%。展望 6 月，隨著網購界年中盛事「618 購物節」報到，兩大業者均看好可望再推升一波買氣，為第二季業績做最後衝刺。

富邦媒表示，旗下 momo 網路購物 5 月營收年增幅 24.2%，各品類皆保有雙位數成長的水準，以居家生活、3C 家電和健康休閒位居前三名，尤其 momo 行動購物營收年增率超過 30%，顯示行動購物的成長力仍相當強勁。

進入 6 月後，富邦媒正積極深耕品牌策略合作，與台灣萊雅 LUXE 美妝事業部甫結盟，除了推出全球唯二的 LANCÔME 蘭蔻官方旗艦店，Kiehl’s 契爾氏零污染 3D 線上快閃店也將接力於 7 月進駐，為美妝銷售再添新動能。

同時，富邦媒在現有的 8 座衛星倉外，最新覓得台南永康地區合作新標的，將於 2020 年啟用，可藉此加速到貨速度。

網家則表示，PChome24h 購物今年持續深耕品牌經營，除了保有 3C 產品的銷售市占，同時已陸續在日用、美妝、食品和服飾等領域導入品牌開設線上直營商店，如碧兒泉、春風、娘家、生活工場等，目前全站累積超過百家直營品牌。

同時，而 PChome24h 購物也積極推動行動端銷售，24-40 歲女性消費者占行動端訂單 65%，累計近 8 個月平均成長率高達 50%，是整體網購的成長主力。

網家進一步指出，為加速構築完整 P 幣生態圈，除了已提供的 UUPON、OPENOPINT、Hami Point、HAPPY GO、亞洲萬里通、PayEasy 六大點數兌換服務，台灣樂天市場的超級點數 5 月中起也加入 P 幣兌換體系，再加上返利服務攜手 LINE 購物、ShopBack 兩大合作夥伴，力拚以開放多元的合作方式，來強化消費者服務體驗。

富邦媒近期股價走勢圖。