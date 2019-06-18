挖礦概念股成熱門指標 供應鏈保守看待商機

市場傳出臉書 (FB-US) 下周將要推出加密貨幣，激勵板卡相關概念股今 (18) 日股價飆升，成為盤面上熱門族群，技嘉 (2376-TW) 漲逾半根停板、微星 (2377-TW) 漲幅也逾 4%，不過微星總經理暨執行長江勝昌日前表示，加密貨幣屬於機會財，不會是營運主力。

社群龍頭臉書傳將推出加密貨幣，市場樂觀看待，連帶推升臉書股價創下近 1 個月新高，連帶激勵比特幣價格突破 9200 美元，創下近 13 個月以來新高，帶動相關挖礦族群表現強勁，技嘉今漲幅達 5.%，另外包含微星、承啟 (2425-TW)、撼訊 (6150-TW) 漲幅皆逾 4%。

面對加密貨幣再次成為焦點，江勝昌日前表示，去年上半年受到挖礦熱潮，挹注營收、獲利創高，不過在挖礦熱潮退卻後，顯卡需求降溫，導致部分廠商開始有庫存壓力，雖樂見需求市場成長，但也表示不會將主力放在挖礦及加密貨幣市場。

江勝昌日前表示，確實有礦主在詢問相關顯卡需求，但他認為比特幣比較偏向機會財，因此客戶有需求就會供給，公司主力仍放在下半年開學季及新品，他說 PC 市場就是這麼大，不管市場有沒有挖礦需求，都有固定的商機存在，如何搶占市場份額，才是努力的方向。