〈華碩股東會〉ZenFone 6印度商標持續上訴 先改名以「ASUS Z6」替代

筆電品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (18) 日將舉行股東會，針對 ZenFone 手機在印度爆發的商標問題，董事長施崇棠表示，華碩手機今年首季在印度市占率達 8%，面對商標問題將持續上訴，而現階段在印度銷售的 ZenFone 6 會先以 ASUS Z6 名稱替代，不過改名會不會影響消費者購買意願，他表示並不擔心。

華碩即將在印度銷售最新旗艦手機 ZenFone 6，但傳出印度德里高等法院發布暫行命令，裁定華碩所使用的 Zen、ZenFone 商標侵犯印度 ZenMobile 公司的商標，因而被命令禁止使用，施崇棠表示，近期推出的 ZenFone 6 旗艦手機目前供不應求，對於商標問題將繼續上訴，而印度新手機上架將先以「ASUS Z6」名稱推出，而股東會後，他也將前往印度親自主持新手機的上市發表會。

施崇棠表示，去年手機業務進行重新調整後，今年開始有顯著的改善，近期推出的旗艦手機 ZenFone 6 更是供不應求，在印度手機市場中，旗下手機更拿下 8% 市占，對手才會企圖挑戰，不過在新一代的 ZenFone 6 中，除了有翻轉鏡頭外，還有 AI 人工智慧在裡面。

不只布局旗艦手機，華碩也將攜手騰訊推出 ROG 2 電競手機，施崇棠表示，騰訊是全球遊戲廠商中，有舉足輕重的地位，希望透過雙方的合作，提升用戶的使用體驗，而新手機不僅支援遊戲外，騰訊也將針對遊戲體驗對 ROG 2 進行優化，預計下半年將會推出。