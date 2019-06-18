市場樂看臉書推出加密貨幣 股價創一個月新高

臉書 (FB-US) 昨日 (17 日) 股價大漲 4.2%，創一個月新高，今年來漲逾 40%。市場對於周二(18 日) 臉書即將推出的加密貨幣相當看好，認為此項發展，不僅有助於臉書獲利成長，也是科技史與加密貨幣史上重要的里程碑。

17 日臉書股價 (來源: Google)

臉書與 Visa(V-US) 等多家重量級金融公司簽約，即將於 18 日推出新的「Libra」加密貨幣，預期將與一籃子法定貨幣掛鉤，例如美元等。

這項計畫主要由臉書的 David Marcus 負責，他在加入臉書之前，是美國著名第三方支付服務商 PayPal 公司的總裁。

潛在客戶除了臉書每月的 24 億個活躍用戶，臉書旗下的其他公司如 Messenger 和 WhatsApp 預計也能相互使用。用戶可以利用加密貨幣購買物品，用戶間亦可互相贈與。

對於臉書而言，發行加密貨幣，意味跨出科技領域，拓展事業版圖。

SunTrust 銀行的分析師認為，臉書的這項創舉，將使公司在廣告收入之外，創造更多收益，同時，拓展了科技之外的其他領域，包括金融與商業服務，推升臉書置於趨勢的尖端。SunTrust 銀行給予臉書「買進」的評價。

獨立賣方研究公司 MoffettNathanson 也給予臉書「買進」的評價。認為臉書的事業版圖將因此擴大，不僅在已開發國家，在高通膨或外匯管制的國家，可能更有發展，包括跨國匯款等。這也讓臉書將擁有領先世界的電子平台。

對於加密貨幣而言，臉書的創舉，是加密貨幣發展的是最大催化劑。

區塊鏈資本公司 (Blockchain Capital) 的合夥人 Spencer Bogart 力讚這項發展。他認為，臉書的新創舉，將是加密貨幣發展上，最大的催化劑。預計在新世代裡加速加密貨幣的發展與普及，讓民眾更容易擁有加密貨幣。。

昨日 (17 日) 比特幣也再度受到臉書帶動，大漲 4.17% 至 9352 美元，創 13 個月新高。