MLCC大廠村田製作所 將投入全固態電池量產

日刊工業新聞在今 (18) 日的報導中指出，日本生產 MLCC 的大廠村田製作所 (6981-JP)，計畫在 2019 年度內，展開全固態電池量產。村田製作所將在位於日本滋賀縣的電池生產廠房內，新設全固態電池產線，生產能力預估達每月 10 萬顆。

(圖片：Investing.com)

在產品樣本的電池容量上，約為其他競爭對手的 100 倍，超過 10mAh(毫安培小時)，同時也是業界最高水準的容量。

村田製作所不只專注在目前研發中的全固態電池，於 2017 年買下的索尼 (6758-JP) 鋰電池部門方面，也都將在能源市場上加速展開。

未來村田將利用原本的 MLCC 生產設備，並投資數億日圓導入乾燥室，以進行全固態電池的生產。而即將進行量產的，則是在電解質部份使用了陶瓷材料的表面安裝型「陶瓷全固態電池」。

在日前村田樣品出貨的全固態電池尺寸，其長寬高各約為 9.6mm x 5.7mm x

5.2mm。在材料配方上作出改良，大幅提升了電池容量。隨著能源密度的提升，未來有可能取代目前鋰電池的角色，並與其他的電池產品作出區隔。

這項產品將鎖定穿戴裝置市場，並以其不易燃燒、不易發熱的特性，用安全性來作為產品訴求。

而其它競爭對手也為了在全固態電池市場打出一片天，在研發上無不卯足全力。

像是對手的 TDK(6762-JP) 就也同樣在進行陶瓷全固態電池的研發，預計在 2019 年內展開穿戴裝置用的電池生產。而豐田汽車 (7203-JP) 與 Panasonic(6752-JP) 也將於 2020 年底前，共同設立電動車 (EV) 用電池公司，展開全固態電池的研發計畫。

根據日本調查公司富士經濟 (Fuji Keizai) 的研究指出，2017 年全球固態電池市場規模為 21 億日圓，而在電動車的帶動下，到了 2035 年時，將達到 2 兆 7877 億日圓。