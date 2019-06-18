〈華碩股東會〉結合AI智能 施崇棠：手機、電腦、雲端都是重要機器

筆電品牌大廠華碩 (2357-TW) 去年大動作調整手機業務，市場更盛傳華碩將退出手機市場，今 (18) 日股東會上，董事長施崇棠表示，手機、電腦、雲端 (Cloud) 都是未來很重要的機器 (Machine)，接下來將面臨 AI 智能的挑戰，在每個業務方面都不會放棄，將靠著產品創新、再造進化，讓華碩持續進步。

施崇棠表示，當初華碩創造的 Personal computer 已經逐漸被手機取代，雖然在商務工作處理上仍以電腦為主，但不可否認的現實是，手機在所有裝置中，是未來發展中重要的資訊裝置，因此對於手機的布局不會停止，將以長期布局為考量，現階段則主打專業市場。

華碩共同執行長許先越表示，雖然華碩進入手機市場的時間較晚，在品牌上居於弱勢，但去年業務調整後，現階段瞄準專家級、遊戲玩家市場，以使用者為本，推出結合遊戲體驗與日常生活應用的手機，而第 2 代的 ROG PHONE 也將攜手騰訊。

華碩獨董邰中和也表示，過去華碩主要輸在應用場景，除蘋果跟三星外，包含中國品牌小米、OPPO 等特定應用場景都很強，華碩也看到這個特點，選擇市場切入，期待以技術發揮優勢。

施崇棠表示，現階段的電腦其實還很笨，如何提升機器智慧是下一階段努力的方向，透過結合 AI 人工智慧，讓電腦利用自己的眼睛 (鏡頭) 跟耳朵 (收音)，創造更多智慧體驗，他也指出，技術提升不可能一步登天，要一步步慢慢調整。

華碩共同執行長胡書賓表示，雖然華碩去年在 PC 業務上，相較於競爭對手衰退幅度大，但市場競爭並不是只追求市占、新占率，而是如何把握營利，目前正值新舊產品調整期，預期第 3 季英特爾 CPU 問題將逐步好轉，新品也會陸續推出。

展望未來，施崇棠表示，華碩永遠要靠創新前進，也相信轉型的方向是正確的，將持續以消費者為本，布局手機、電腦、雲端等業務，他也指出未來將面臨 AI 智能的挑戰。