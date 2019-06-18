先申請再說 台灣之星祭99元吃到飽 搶電商618年中慶

電信業又祭出超殺吃到飽優惠，台灣之星網路門市今 (18) 日宣布，再度加入電商網購的「618 年中慶」行列，推出規格直逼雙 11 購物節的「今夏最狂樂透」，不僅只在雙 11 限定的月租 188 元資費強勢回歸，還有終身 99 元輕速上網吃到飽，搶攻年中最大商機。

電商界上半年最大壓軸盛事「618 年中慶」，台灣之星也搶攻商機，祭出「月租 188 元上網吃到飽」及「月租 99 元終身輕速吃到飽」。台灣之星表示，活動時間至 19 日中午 12 點前、限時 24 小時，可至活動網頁登記申辦。

雙 11 才會推出的「月租 $188 上網吃到飽」，限新申裝、攜碼申辦，綁約 24 個月，可享網速最高 21Mbps 的 4G 上網吃到飽；99 元資費方面，則是新申裝、攜碼申辦，綁約 24 個月，每月贈送 5GB 免費上網傳輸量，若當月免費傳輸量使用完畢，可享 5Mbps 輕速上網吃到飽。

台灣之星網路門市表示，繼 2017、2018 年推出「雙 11 一日限定」資費，成功締造每秒賣出 1.5 門號的亮眼申辦佳績。

法人分析，近來電信業除在上網吃到飽資費上削價競爭，也喊出限定、限時等口號吸引消費者，像是日前喊出限定股東上網吃到飽 168 元的亞太電信 (3682-TW)，不過是否真的能反映在營收上，恐怕仍是未知數。