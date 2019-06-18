大億通過配3.8元現金股利 盼今年營收及獲利優於去年

車燈廠大億 (1521) 今天召開股東會，承認 2018 年財報及通過配發 3.8 元現金股利。總經理馮世忠指出，今年整體經濟成長率下修，加上中美貿易戰持續延燒，大億除繼續爭取小糸集團的分工業務外，並持續開拓取得北美市場更多新車種燈具、模具訂單，盼今年的營收及獲利可望優於去年。 大億 2018 年營收為 57.04 億元，年減 8%，稅前淨利 3.71 億元， 年減 36.7%，稅後淨利 3.19 億元，每股盈餘 4.19 元。



馮世忠指出，去年台灣汽車銷售市場受到年金改革、中美貿易戰與全球經濟成長減緩的影響，國內消費動能減弱，全年新車銷售台數 43.5 萬輛，較前一年略為下滑。在總市場下滑、進口車市暢旺的環境下，大億去年內銷營收佔總營收 49%，年下滑 4%；外銷市場方面，受惠美國市場新車型燈具及模具訂單增加，外銷佔比從 2017 年的 47% 提升至去年的 51%。



展望 2019 年，馮世忠指出，因全球經濟成長率下修、中美貿易戰持續延燒，國內經濟延續放緩，恐影響車市動能，但今年國內車廠將有多款國產新車陸續上市，預期將帶動買氣，國內汽車銷售總量預估將維持去年 43.5 萬輛水準的規模。



在美、日客戶方面，大億除繼續爭取小糸集團的分工業務外，並持續開拓取得北美市場更多新車種燈具、模具訂單；此外，不斷進行各項成本合理化的改善活動，盼今年的營收及獲利可望優於去年。

