共享生產數據 百家日本製造商應用區塊鏈確保資訊安全

根據《日經新聞》今晨報導，三菱電機（Mitsubishi Electric）和安川電機（Yaskawa Electric）在內的上百家日本機械設備製造商將利用區塊鏈技術確保資訊安全，彼此共享生產數據，以提高效率。

據了解，這上百家製造商將共享的內容包括：產品設計數據、生產設備狀態和質量檢驗資訊。相較於管理伺服器上的資訊託管方式，引入區塊鏈技術將有望降低營運成本，以及數據洩漏的風險。

該項目預計將於明年春季啟動，將由「產業價值鏈推動聯盟（Industrial Value Chain Initiative）監督。值得注意的是，「產業價值鏈推動聯盟」最初於 2015 年設立，主要以跨產業、跨公司的模式，將中小企業的工廠連接起來，從產品從設計階段、生產製造階段與到未來的售後服務階段，針對產品的整個生命週期「物聯網化」。

另外，該項目也將允許參與者決定「共享數據的多寡，共享對象以及是否收取費用」，而為了提升日本製造業的整體水平，預計未來除了會有國際知名工具機巨擘德馬吉森精機（DMG Mori）和其他國際機械設備製造商將加入該項目外，還會吸引到許多小型企業。

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