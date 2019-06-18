區塊鏈支付新創公司 Ripple 已敲定協議，同意以至多達 5,000 萬美元投資國際匯款巨擘速匯金（MoneyGram）。《華爾街日報》指出，這是加密貨幣業者投資美國大型上市企業的率先案例之一。此消息激勵速匯金 6 月 17 日盤後股價大漲逾 150%、也激勵瑞波幣（XRP）應聲大漲逾 5%。

根據《華爾街日報》與《財星雜誌 Fortune》的報導，Ripple 將支出 3,000 萬美元，以每股 4.1 美元價格收購速匯金的股票。在接下來兩年內，速匯金也能選擇以同樣的價格再多賣 2,000 萬美元價值的股票給速匯金。速匯金股價在 6 月 17 日收盤為每股 1.45 美元，這代表 Ripple 以當前市價的近三倍價格入股速匯金。

這項投資利多消息激勵速匯金 6 月 17 日盤後股價飆漲近 154% 至每股 3.68 美元，但仍低於 Ripple 出手的收購價。另一方面，Ripple 公司的瑞波幣（XRP）也一度應聲大漲逾 5%。

值得注意的是，這項交易還將見到速匯金利用瑞波幣（XRP）做為日常營運作業的一部分。速匯金將使用 Ripple 公司的 xRapid 流動性產品，這項產品可讓資金以一種貨幣匯出，並且立即以對應的貨幣結算。使用 XRP 進行這類匯款時，xRapid 結算這類交易的速度會比結算法定貨幣或其他數位資產來得更快。速匯金表示早在 2018 年 1 月就開始試驗瑞波幣。

速匯金服務範圍涵蓋 200 個國家與地區，而全球匯款市場的規模約 6,000 億美元。目前，速匯金利用傳統的外匯市場進行匯款作業，但這需要設有預備資金的帳戶。Ripple 和速匯金預估雙方的合作將促進結算費用從每筆交易 30 美元降至「不到一分錢」，而結算時間預期將從 15 分鐘至 60 分鐘減少至僅僅數秒鐘。

速匯金執行長 Alex Holmes 在聲明中表示，「我們繼續改善平台，並提供讓資金從 A 端轉移至 B 端的解決方案。除了具備效率以外，這個解決方案自然也有其迫切性。」

他說:「透過 Ripple 的 xRapid 產品，我們將能夠在每周 7 天、每天 24 小時的情況下，立即把美元資金結算成到目標貨幣，這可能徹底改革我們的運營並大幅簡化我們的全球流動性管理。」

Ripple 執行長 Brad Garlinghouse 在聲明中也表示，雙方的合作將讓速匯金「大幅改善其營運及提升其效率，並讓世界各地千百萬的民眾能受惠其中」。他說:「這是轉變跨境支付的重大里程碑，而我期盼雙方公司能維持長期、極具策略性的結盟合作。」

這篇文章 促進瑞波幣跨境匯款應用 Ripple 投資 MoneyGram 至多達 5 千萬美元 最早出現於 區塊客。

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