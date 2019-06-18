國揚提三年大計 以北台灣開發案為主 不搶進中國地產市場

上市建商國揚實業 (2505-TW) 仍對於台灣北部的房地產市場看好，國揚總經理彭邵齡今 (18) 日在股東會表示，國揚在未來 3 年還是會專注在台灣北部的房市為主，不考慮進軍中國大陸營建市場。

對於產品的規劃，彭邵齡強調，目前房地產市場需求偏向「輕薄短小」，規劃產品上也要全力把內部機能變強。同時，未來市場將以自用客為要主力客戶群，在規劃建案上，對於 2 房產品控制在 20 坪下、3 房格局也將控制在 30-40 坪以下。

就今年的入帳個案而言，國揚實業 2019 年入帳主力是以「忠孝大院」和「微笑時代」為主，國揚總銷超過 28 億元的忠孝大院將在第 2 季開始陸續交屋，且第 3 季將開始進行成屋的銷售。

而國揚實業目前在手銷售的成屋包括高雄的「國硯」約 16 億元；台南翡翠森林一期、翡翠森林二期兩案合計約 30 多億元；微笑時代約 30 億元，這些成屋案，銷售即可立即入帳。

另外，國揚目前手中的預售案包括總銷 70 億元的國揚矽谷，目前已售 3 成；台南翡翠森林三期總銷約 20 餘億元，目前已預售超過 2 成。

就未來國揚的營運規劃方向，彭邵齡指出，國揚朝控股公司邁進的腳步至今並未改變，如旗下有百貨、飯店及餐飲，每天都能有收入，營收會表現較為穩健。而國揚集團在西安已設有百貨，未來將跟隨集團腳步發展前進，但不考慮把建設事業拓展到中國大陸地區。