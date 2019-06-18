擺脫737 MAX停飛影響 5月份陸民航旅客運輸年增8.7%

昨 (17) 日中國媒體報導指出，中國民航空局表示 5 月份，中國民航旅客運輸量 5450.8 萬人，年增 8.7%，漲幅較前一個月提升 4.1 個百分點。其中，國內、國際航線分別為 4847.7 萬人、603.1 萬人，年增率分別為 7.6%、18.7%。

而 1～5 月，中國民航旅客運輸量達 2.68 億人次，年增 8.5%。從航線結構看，國內、國際航線分別完成 2.38 億人次和 3020.7 萬人次，年增率分別為 7.6%、16.5%。

此外，5 月份航空運輸市場成長回溫，整體運輸總周轉量達 107.8 億噸公里，年增 7.9%，漲幅比前一個月提高 3.3 個百分點。其中，國內、國際航線分別完成 68.5 億噸公里、39.3 億噸公里，年增率分別為 7.8%、8.1%。

天風證券指出，5 月份中國民航座位公里數（ASK）年增 9.6%，乘客飛航公里（RPK）年增 10.5%，漲幅均較前一個月有所提升。同時客座率 82.3%，也較前一個月成長 0.7 個百分點。

圖: 天風證券

圖: 天風證券

圖: 天風證券

天風證券表示整體來看，5 月份中國各主要航空公司業務量成長較 4 月回溫，有漸漸走出 B737 MAX 停飛的衝擊，但仍處於偏低的成長水準。此外，B737 MAX 短期內不太可能復飛，因此在有限的飛機數量下，暑假運輸旺季的運量可能會受到壓抑。

不過暑假旺季也能帶動票價上漲，在運量有限下票價漲幅有機會更高，加上油價目前保持在低檔，有效減輕企業營運成本，因此下半年主要航空公司業續仍有機會維持成長趨勢。

