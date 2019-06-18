台股盤中－G20前空窗期 權值股平盤震盪 觀望氣氛濃厚量縮盤整

美股昨 (17) 日呈現整理態勢，主要受投資人觀望聯準會周三發布的貨幣政策，台股今 (18) 日以小漲 16 點開出，不過受華為示警全年手機銷售及營收下降，包含權王台積電、股王大立光等台廠相關供應鏈今都在平盤上下震盪，拖累大盤盤中一度由紅翻黑，預估量萎縮至 800 億元。

觀察權值股表現，台積電、大立光今都在平盤上下震盪，主因受美國頒布禁令衝擊下，華為示警今年手機海外銷售量將銳減 4-6 成，並估計今明、兩年營收將減少約 300 億美元 (約新台幣 9534 億元)，另外包含光通訊聯亞、石英元件晶技也都在平盤震盪。

鴻海早盤表現強勁，但盤中受賣壓調節，一度由紅翻黑，跌幅逾 1%，拖累大盤表現。

盤面上強勢族群，金控族群受海外投資表現翻轉，合計至今年第 1 季未實現利益有 308 億元，由去年虧轉盈，在中國及日本虧損幅度也縮減，上海商銀漲幅近 3%，國泰金、富邦金也都在盤上；食品股方面，包含味全、統一、佳格、南僑表現也都優於大盤。

而受惠臉書推加密貨幣利多效應，比特幣近期飆破 9 千美元，創近 13 個月新高，帶動相關挖礦族群表現強勁，技嘉漲逾半根停板，微星漲幅也逾 4%。

大同昨舉行股東會，公司派與市場派爆發衝突，在表決議案中，公司派雖保住 3 席獨董，但昨日 9 項表決議案中，除承認財報、彌補虧損案通過外，其餘皆外通過，今股價跌幅超過 3%，近期也將召開臨時股東會。

綜觀今日大盤表現，法人表示，目前多空觀望氣氛濃厚，大盤成交量持續量縮代表賣壓不大，而市場正靜待月底的 G20 川習會面後，美中貿易後續變化，而中國國家主席習近平將於周四出訪北韓，市場也猜測此次出訪將成為美中談判籌碼。