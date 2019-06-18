台股盤後－金融股拉尾盤 收在10566點 量能急凍創今年第6低

美股昨夜小漲靜待今 (18) 日聯準會會議結果，台股今天開盤也以小漲開出，在台積電持續回神，比特幣概念股、MOSFET 族群等族群各自表態走強，加上又靠金融股拉尾盤之下，終場加權指數上漲 36.2 點、收在 10566.74 點，成交值量縮到只有 800.9 億元，創 5 個月以來新低量，更是今年第 6 低量。

華為創辦人任正非示警，華為處境艱難，將減產來度過遭美國孤立的難關。法人評估，華為利空先前已率先反映，在台股的華為供應鏈股今天漲跌互見。其中權值三王表現方面，台積電長 1.07%、收在 235.5 元，攻克月線；但大立光和鴻海都收小跌，雖然大立光收低，但仍守穩月線，鴻海也還在所有短期均線之上。

比特幣飆漲，帶動撼訊、承啟、技嘉、微星、創意等相關概念股強彈；MOSFET 族群漢磊大漲超過 8%，尼克森、杰力、大中等都走強；IC 設計龍頭的聯發科力守月線，出現止跌反彈。

尾盤買單敲進金融股，包括兆豐金、新光金、玉山金、永豐金、合庫、第一金等，拉抬金融指數收在今天最高點 1292.66 點，一口氣收復 10 日線。

市場觀望氣氛濃厚，台股今天呈現狹盤整理，成交量也大舉急凍，縮到只有 800 億元，只比 1/23 的 675.5、1/2 的 725.5、1/14 的 727.7、1/8 的 786.2、1/22 的 790.1 等 5 天的量能高，創下今年第 6 低量，雖然 FOMC 會議將有結果，但預期利率按兵不動機會高，下週又有 G20 會議等重大變數，預期台股短線將在 5 日線至月線間低量盤旋。