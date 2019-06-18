大盤先守10500等風向 中小型股搶出頭！

台股昨日有驚無險，雖然台積電 ADR 軟腳，但電子三王救援成功，加權指數守住 10500 點，以上漲 5.87 點、10530.54 點作收，成交值縮至 880 億元，大盤量縮盤整，護盤與外資持續角力，只要能守穩 10500 點之上，短線中小型股有機會各自表現，關鍵點位為 10477、10515 與 10549 點。

短線上 10500 點關卡仍是多空角力重點，指數只要能挺住 10515 點之上，仍有機會續往 10549、10574 點挺進，若站穩 10574 點，多頭則有機會再衝關 10600 點，不過 10500 點若未能挺住，盤整時間恐拖長，恐回測 10477 點，10442 點則是多頭最後防線。

儘管外資持續賣超，大砍台積電不手軟，但是穩盤老神在在，除努力挺住台積電，大立光與鴻海迅速補位救援，讓大盤昨日有驚無險，僅早盤小破 10500 點，收盤仍成功穩住陣腳，不過成交量能持續萎縮，盤面觀望氣氛濃厚，包括明日的台指期結算、美國聯準會利率決策會議等，市場靜待「風向」，以量能來看，則是待增量指路。

不過，大盤陷入盤整，只要沒有回檔幅度擴大的疑慮，中小型股都會把握機會各自表現，連被動元件、矽晶圓族群，短線也輪動轉強，本周也進入法人作帳行情的衝刺階段，有法人加持並選定拚績效者，出頭機會較高。不過投資人需留意，中小型股輪動過程中，個股如強彈後出現爆量不漲、爆量收黑等出貨跡象，切勿戀棧，儘速獲利落袋為上策。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)