投資者太樂觀！高盛警告：快出脫高成長科技股！趁市場還沒擔憂

高盛警告，現在是註銷高成長科技股的時刻了，因為天價的估值和監管程度拉高，已成了科技股的危險。

科技股多年來一直是投資者的寵兒，投資者對高成長的胃口並沒有放緩的跡象，今年尤其以大型軟體股最為熱門，因為他們利潤空間很大，且可抵禦貿易緊張局勢。然而，高盛發出警訊，認為科技股的估值過高，且投資者對於反壟斷調查的結果預期太樂觀。

高盛美國首席股票策略師 David Kostin 表示，「市場集中度上升，加上政治局面，表明了監管風險將持續存在，最終可能對公司基本面構成壓力。與歷史相較，成長的估值溢價已經上升，尤其軟體股現在本益比倍數是科技泡沫化以來最高倍數。」

雖然資訊科技產業引領今年市場反彈漲勢，以 22% 漲幅大於 S&P 500 同期 15% 的漲幅，但這個漲勢也同樣將估值拉到極高的水準。高盛指出，在一系列指標中，科技版塊的估值溢價已較其 10 年平均值超過 2 個標準差，在科技股內，軟體股現在的倍數最高，接近網路泡沫化時的頂峰。

「歷史顯示，EV/Sales (企業價值除以營業收入) 率最高的股票，通常長期表現都遜於同業，普遍而言，這些股價通常在成長表現優於預期時，漲幅和一些比較便宜的股票差不多，但如果他們的表現遜於預期，跌幅就較便宜股票大得多。」

今年迄今，微軟 (MSFT-US) 以 30% 漲幅引領軟體股上漲。

另一個加重高盛看跌科技股的原因，就是聯邦政府針對 Alphabet (GOOGL-US)、臉書 (FB-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等大企業的反壟斷調查。高盛建議客戶減少對這些遭調查的企業之曝險。

「市場幾乎沒有反映任何擔憂心理，但歷史顯示，在訴訟進行期間到解決方案出爐前，估值和股價均會下降。過去的案子經年累月才處理完，且在解決後的銷售成長放緩。」

高盛成長股名單

針對仍想押注成長股的投資者，高盛提出了一系列名單，主張這些公司擁有強勁成長和高利潤，但是監管風險和高估值風險較小。

高盛的清單條件是在 Russell 3000 成分股中，市值超過 10 億美元的股票，以及下列條件：

過去 3 年每年銷售成長平均至少 10%。

未來 2 年每年共識銷售成長 10% 以上

今年凈利潤共識大於 10%

預估 EV/sales 率低於 6 倍

基於美國工業銷售上的監管風險低

高盛得出一份 21 檔股票的清單，集中在科技和醫療保健股，其中包含：信用卡服務公司 Euronet Worldwide、軟體公司 Ebix、Supernus Pharmaceuticals、運動服裝製造商 Lululemon Athletica 和晶片製造商 AMD (AMD-US)。