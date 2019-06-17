筆電品牌大廠華碩明舉行股東會 市場關注3重點

筆電品牌大廠華碩 (2357-TW) 明 (18) 日將舉行股東會，這也是華碩兩位共同執行長許先越、胡書賓上任後，首次的股東會，市場聚焦美中貿易戰品牌廠的後續因應、英特爾缺貨問題是否改善及未來品牌布局等 3 大重點。

面對美中貿易戰延燒，華碩先前表示，已先將部分生產線轉移至台灣、越南等地，因此在產線上受影響程度較小，但終端市場部分，因美中貿易、淡季產品交替等影響，消費需求陷入低迷，市場關注品牌廠新品是否能提升消費需求。

華碩於 2019 台北國際電腦展中推出一系列新品，包含雙螢幕筆電 ASUS ZenBook Pro Duo 系列、第二代智慧觸控板 ScreenPad 2.0、新一代智慧型手機 ASUS ZenFone 6 等，搶攻市占。

而去年英特爾 CPU 缺貨狀況，導致華碩去年相關零組件銷售受影響，華碩先前表示，英特爾已陸續恢復供貨，但缺貨狀況預估最快今年第 3 季才會緩解，目前透過改善產品組合與提高售價，維持營運動能，因此市場仍關心英特爾供貨狀況。

展望未來，市場關注華碩品牌布局，特別是在物聯網、智慧家庭與機器人相關產品上，而在創作者市場及電競市場，華碩近期積極搶攻市占，包含在國際電腦展中發表雙銀幕筆電主攻創作者市場，新一代電競相關產品陸續問市，近期更攜手僑光科技大學打造「電競與遊戲菁英培訓基地」。

而同為筆電品牌大廠的宏碁 (2353-TW) 上周舉行股東會，董事長暨執行長陳俊聖表示，因應美中貿易戰，正積極安排供應鏈在中國以外地區試產，會以不壓在一個地點為原則，未來將續推 ConceptD 系列產品、搶攻電競市場，而旗下新事業包含建碁 (3046-TW)、安碁 (6690-TE) 等營收都有雙位數年增。

宏碁去年合併營收 2422.7 億元、年增 2.1%，稅後純益 30.6 億元、年增 8.7%，創近 8 年新高，每股盈餘 1.01 元，上周股東會也通過，將配發每股 0.77 元的現金股利。