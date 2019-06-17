〈JDI增資破局〉諸多情況改變 TPK-KY宸鴻宣布退出JDI私募增資

觸控模組廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (17) 日發布重大訊息，宣布退出與富邦蔡家合組的台中聯盟 SUWA 對日本 JDI 的私募增資案，宸鴻僅表示，由於諸多情況改變，因此決定退出增資案。

宸鴻表示，雙方在條件上始終無法達成共識，經過思考後決定退出 Suwa 對 Japan Display Inc. 的私募增資案；事實上，宸鴻與 JDI 的合作案推遲，就讓市場擔憂合作案恐有變數，市場人士指出，宸鴻退出主因，是對 JDI 債務狀況無法達成共識。

宸鴻表示，雖然決定退出投資 JDI，但公司除持續發展奈米銀外，並不會停止發展車載等消費性產品市場，將透過其他方式，尋找適合的投資對象。

JDI 今年 4 月表示，將接受來自台灣宸鴻、富邦蔡家私人投資公司等，共組的台中聯盟 SUWA(Suwa Investment Holdings, LLC) 共 800 億日圓資金援助，但合作案數度推遲，JDI 原稱 14 日台中聯盟將對此投資案做出最終決定，當時記者致電詢問，宸鴻表示對合作案不做任何評論。

宸鴻董事長江朝瑞日前股東會上表示，對任何一個投資案都慎重評估，但也不排除破局的可能，希望最慢今年內就有結果，當時就被外界解讀，雙方合作案恐有變數。

JDI 持續陷入財務困窘階段，外媒報導，JDI 上週宣布，旗下白山工廠將於 7 月起停工 3 個月，9 月底前將以招募自願離職方式，縮減公司員工 1200 名，等於裁撤逾 2 成員工，該廠主要生產智慧手機液晶面板，現任公司社長兼 CEO 月崎義幸，也將於 9 月 30 日退職。