【日盛投顧】指數區間整理，選股優於選市

◆盤勢分析

1. 台股不畏上週五美股費半指數及台積電 ADR 重挫，今日呈現開低走高，儘管 2330 台積電早盤跳空開低拖累大盤指數下跌，但在 3008 大立光及 2317 鴻海適時轉強帶動加權指數收盤再度站上 10 日線，不過成交量仍維持在 900 億元之下，終場指數上漲 5.87 點，漲幅 0.06%，收在 10,530.54 點，成交金額為 881.11 億元。三大法人合計賣超 28.9 億元：外資賣超 37.55 億元、投信賣超 2.25 億元、自營商買超 10.9 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：成交量萎縮至 900 億之下，後勢要放大至 1,000 億之上才有利多方轉強。

（2）、均線：下檔支撐為年線 (約 10,400 點附近)，上檔壓力為季線 (約 10,670 點附近)。

（3）、技術指標：KD 高檔死亡交叉，提防短線回測年線支撐。

（4）、觀盤指標股：2330 台積電能否守穩 6/6 低點。

3. 櫃買指數上漲 0.38%，收在 134.54 點，相對集中市場強勢。KD 開口擴大，短線支撐為 132 點附近，壓力為 136 點附近。

4. 台股選股方向可留意 IC 設計、散熱、運動休閒、生技、水泥、營建、高殖利率股等。

IC 設計、散熱、運動休閒、生技、水泥、營建、高殖利率股輪動

1. 運動：由於相關個股營運較不受貿易戰影響，盤面資金仍持續聚焦運動風相關族群，今日電動自行車 9921 巨大、9914 美利達相對強勢，後勢仍可留意如健身器材 1515 力山、1736 喬山、製鞋 9910 豐泰、9904 寶成、9802 鈺齊 - KY、9938 百和、高爾夫球 8924 大田、8928 鉅明、8938 明安等。

2. 營建資產股：龍頭股 2501 國建拉回月線整理後今轉強拉出中出紅 K 棒，2524 京城創本波段高，相關族群仍可留意 2520 冠德、2548 華固、2535 達欣工、5534 長虹、2546 根基、5522 遠雄等個 股，另外資產相關族群 2101 南港、2912 農林、1201 味全等仍可留意。

3. 生技：4728 雙美今強勢創下本波新高，學名藥廠 1795 美時受惠 5 月營收回溫，今日跳空站上季線之上，相關族群可留意原料藥廠 4119 旭富、保健食品 1707 葡萄王、醫材 4126 太醫、4107 邦特、醫美 4190 佐登 - KY。

4. 被動元件：2327 國巨跌深反彈帶動同族群 3026 禾伸堂、2472 立隆電、8163 達方強勢上漲。