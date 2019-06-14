〈每日外資外匯觀點〉「恐怖數據」牽動降息預期 考驗美元97關卡

美國總統川普發布推文要求「伊朗要為阿曼灣油輪遇襲負責」，美國和伊朗緊張情勢升高，市場避險情緒升溫，周五亞洲盤早盤，美元指數維持在 97 關卡附近，市場關注今晚美國零售銷售數據公布，倘若表現不如預期，對於聯準會降息預期進一步升高，恐怕將不利於美元走勢。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

聯準會可能降息的時間點備受市場關注，由於聯準會強調利率決議將取決於經濟數據，尤其是有「恐怖數據」之稱的美國零售銷售數據顯得格外重要，投資人將從中觀察經濟疲軟是否已蔓延到消費支出。

BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 指出，聯準會下周將召開會議，預期周五的美國零售銷售數據表現將對聯準會前瞻性指引發揮關鍵作用。

Lien 表示，儘管聯準會主席鮑威爾仍強調美國經濟正在成長，但卻又表示將「採取適當行動維持擴張」，為經濟衰退打預防針，如果零售銷售數據不如預期，將引發外匯市場大地震，美元兌所有主要貨幣將大幅貶值，尤其美元兌日圓本月狹幅震盪整理後，可能展開較長期的跌勢。

在歐元兌美元方面， FXTechstrategy 網站撰文分析，經過 2 個交易日下跌後，跌勢還未止住，短期先看 1.1200 能否具有支撐，若進一步跌破 1.1150，恐怕將進行 1.11 保衛戰；而從日 K 線圖來看，相對強弱指標 (RSI) 走低，暗示歐元兌美元將面臨更大下跌空間。