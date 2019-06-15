紐約匯市– 零售數據佳支撐美元獨強 日圓漲勢恐難以維持

週五 (14 日) 美國公布的零售銷售數據不俗，淡化 Fed 立即降息的壓力，加上美伊關係緊張，推升美元指數持續走高；非美貨幣則普遍走跌。

美元指數日線 (來源: FXSTREET)

美國公布 5 月零售銷售月增 0.5%，核心零售銷售亦有 0.5% 的成長，優於預期，4 月初值也由 -0.2%，上修為月增 0.3%，反映消費支出在第 1 季放緩後，第 2 季消費者已恢復增長。而這也是 Fed 下周開會前，最後一個重磅的經濟數據。

市場對 Fed 快速降息的預期淡化，再加上地緣政治風險影響，美元不僅連續第三天站穩 97 整數大關，更一舉突破月線，致使本周美元指數周線收紅。

相對美元，其他貨幣多出現走跌，其中歐元和英鎊維持近日頹勢，雙雙下跌 0.6%，不僅跌破 100 日線支撐，兩者周線也都因此收黑，完全吃掉上周的漲幅。

紐幣兌美元日線 (來源: FXSTREET)

紐西蘭幣則為貶幅最多的貨幣之一，兌美元跌幅達到 1.13%，主要因紐西蘭公布 5 月製造業 PMI 僅有 50.3 ，創下 2012 年底以來的新低。分析師預期，疲軟的數據，將使央行維持強烈鴿派立場，紐幣也應聲走跌，不僅為連續第五天貶值，紐幣更一舉跌破月線支撐。

美元兌日圓日線 (來源: FXSTREET)

日圓作為傳統避險貨幣的角色，昨日兌美元也小貶 0.17%。日本三菱日聯銀行分析師預期，強勢的日圓可能難以維持，儘管中美貿易問題持續，加上美伊關係緊張，日圓似乎已難以受到進一步推升，且美日之間的利差仍在，預期美元兌日圓將會回落至 110 的價位。

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截至週六 (15 日) 台灣時間 5：00 價格：

美元指數來到 97.57。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1207 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2592 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6872 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3411 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.54 日圓。