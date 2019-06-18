〈群益期貨〉大家急忙挖坑給川普跳，也可以說是給台階

老大下不下來？台階準備好了。

老大，球作好了, 殺球吧。

伊朗在 17 日宣布，10 天後濃縮鈾庫存將超出核協議的上限，意味即將正式打破 2015 年伊朗核協定，表示歐洲仍有時間拯救核協議。伊朗雖然是對著歐洲說，但實際是是對著川普說，因為壓根不想跟川普直接說，只好透過中介歐洲來說，已退出核協議的美國斥之為「核子恐嚇」，美國的盟友以色列則跳出來警告一旦伊朗違反核協議將立即制裁，美國跳不跳這個坑川普說了算。

美國聯準會週四 FOMC 會議決議，市場普遍預期這次降息的機率不高，七月降息的機率就很高，隨著貿易衝突升高，總體經濟數據紛紛下滑，衝擊面逐漸擴散，因此聯準會也是打著川普貿易戰導致經濟滑坡的令牌，準備展開降息行動，聯準會似乎說著貿易戰不休兵，那我只好降息了，這是對川普的先禮後兵，告訴川普後果自負，這坑也不好跳。

上週博通公佈截至５月５日的第二季財報營收不如預期，並宣布下修全年營收至 225 億美元，預示下半年半導體需求反彈的可能性較小，看來是循著今年１月２日蘋果執行長庫克模式，調降財測後，股價大漲，項莊舞劍，意在沛公，調降財測是虛，向川普示警才是實，這個洞蘋果執行長庫克成功過，博通也試試。

美國企業一家一家的排隊上書，包括挺川普的企業也受不了了，本週美國正就 3000 億美元中國進口商品加徵關稅舉行聽證會七天，在 6 月 25 日結束，聽證會結束後七天為最後反駁意見提交時間，川普最快在 7 月 2 日才能啟動新一輪的關稅，現在包括六百多家的美企和行業協會呼籲川普取消進一步加徵關稅的行動，並重返談判桌，一意孤行的打貿易戰，弄到兩敗俱傷，似乎對選情不利啊！而華為創辦人任正非示警，美禁令衝擊，今明兩年營收將短少 300 億美元，這是目前看來挖得最完美的洞，給出了川普宣示勝利的理由，是個漂亮的台階，作了好球，看看川普的殺球功力了。

6 月 20 日習近平訪北韓，這行程離月底的 G20 的時間也近了，看起來習近平應該是會參加會議了，北韓的議題也會是兩方的焦點，據說，川普掌握此次有關香港反送中的題材，或許這次在經貿談判無法太快達成一致性的結論之前，搞搞政治轉移一下話題也是可行的。

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