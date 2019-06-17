[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/06/14 108/06/13 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.18700 10.17230 0.01470 0.14451 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.04640 10.03180 0.01460 0.14554 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.30960 10.30770 0.00190 0.01843 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.17180 10.16990 0.00190 0.01868 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.05140 10.04340 0.00800 0.07965 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.06480 10.06280 0.00200 0.01988 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.06480 10.06280 0.00200 0.01988 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.10500 10.09930 0.00570 0.05644 大華銀多元特別收益平衡基金 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.51480 10.50970 0.00510 0.04853 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.31850 10.31340 0.00510 0.04945 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.44720 10.44730 -0.00010 -0.00096 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.33860 10.33870 -0.00010 -0.00097 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.26000 22.21000 0.05000 0.22512 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.81000 22.73000 0.08000 0.35196 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.86960 41.65050 0.21910 0.52604 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.19950 40.05930 0.14020 0.34998 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.73050 9.73220 -0.00170 -0.01747 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.22250 10.22240 0.00010 0.00098 中國信託台灣活力基金 12.71000 12.75000 -0.04000 -0.31373 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.70000 10.64000 0.06000 0.56391 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.75000 9.69000 0.06000 0.61920 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.03360 10.02860 0.00500 0.04986 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.20280 10.17350 0.02930 0.28800 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.19610 9.16970 0.02640 0.28790 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.37750 10.37420 0.00330 0.03181 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.31790 9.31540 0.00250 0.02684 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.39300 11.31930 0.07370 0.65110 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.70010 9.63740 0.06270 0.65059 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.34470 11.35950 -0.01480 -0.13029 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.94520 9.95820 -0.01300 -0.13055 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.34910 43.01410 0.33500 0.77881 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 44.63550 44.31010 0.32540 0.73437 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 45.16120 44.86540 0.29580 0.65931 中國信託智能運動基金-台幣 10.71000 10.64000 0.07000 0.65789 中國信託智能運動基金-美元 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03070 11.03050 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.16450 10.15670 0.00780 0.07680 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.42610 9.41890 0.00720 0.07644 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.30000 10.30410 -0.00410 -0.03979 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.54710 9.55110 -0.00400 -0.04188 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.40000 11.33000 0.07000 0.61783 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.85000 10.79000 0.06000 0.55607 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.31000 11.28000 0.03000 0.26596 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.83000 10.80000 0.03000 0.27778 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 41.67060 41.41770 0.25290 0.61061 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 42.35180 42.10850 0.24330 0.57779 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 42.15810 41.88820 0.26990 0.64433 元大2001基金 57.99000 58.70000 -0.71000 -1.20954 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.12660 44.85160 0.27500 0.61313 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 42.81000 42.60250 0.20750 0.48706 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.45000 20.44000 0.01000 0.04892 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.68020 11.67930 0.00090 0.00771 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.91910 10.89200 0.02710 0.24881 元大上證50基金 32.11000 32.16000 -0.05000 -0.15547 元大大中華TMT基金-人民幣 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 元大大中華TMT基金-新台幣 9.12000 9.06000 0.06000 0.66225 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.16000 13.18000 -0.02000 -0.15175 元大大中華價值指數基金-美元 12.23900 12.25600 -0.01700 -0.13871 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.88200 16.86200 0.02000 0.11861 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.53300 10.54600 -0.01300 -0.12327 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.27700 10.26500 0.01200 0.11690 元大中國平衡基金-人民幣 2.98000 2.98000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.50000 13.50000 0.00000 0.00000 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.08880 47.02130 0.06750 0.14355 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.94150 10.93820 0.00330 0.03017 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97550 9.97250 0.00300 0.03008 元大中國機會債券基金-新台幣 10.21100 10.18330 0.02770 0.27201 元大巴西指數基金 7.13000 7.05300 0.07700 1.09173 元大巴菲特基金 25.02000 25.07000 -0.05000 -0.19944 元大日經225基金 26.83000 26.70000 0.13000 0.48689 元大台商收成基金 21.48000 21.49000 -0.01000 -0.04653 元大台灣50單日反向1倍基金 12.08000 12.08000 0.00000 0.00000 元大台灣50單日正向2倍基金 36.92000 36.97000 -0.05000 -0.13524 元大台灣中型100基金 31.13000 31.20000 -0.07000 -0.22436 元大台灣加權股價指數基金 24.76200 24.84300 -0.08100 -0.32605 元大台灣卓越50基金 78.71000 79.17000 -0.46000 -0.58103 元大台灣金融基金 17.82000 17.77000 0.05000 0.28137 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.60000 30.64000 -0.04000 -0.13055 元大台灣高股息基金 25.89000 25.93000 -0.04000 -0.15426 元大台灣電子科技基金 33.19000 33.45000 -0.26000 -0.77728 元大全球ETF成長組合基金 10.64000 10.59000 0.05000 0.47214 元大全球ETF穩健組合基金 15.01000 14.94000 0.07000 0.46854 元大全球人工智慧ETF基金 22.26000 22.10000 0.16000 0.72398 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.65000 13.59000 0.06000 0.44150 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.22000 13.19000 0.03000 0.22745 元大全球不動產證券化基金-美元 12.31900 12.29700 0.02200 0.17891 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.59000 8.63000 -0.04000 -0.46350 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.47000 6.51000 -0.04000 -0.61444 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.03000 8.99000 0.04000 0.44494 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.96000 6.93000 0.03000 0.43290 元大全球股票入息基金-美元配息 8.37900 8.36900 0.01000 0.11949 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.48000 8.44000 0.04000 0.47393 元大全球新興市場精選組合基金 13.49000 13.48000 0.01000 0.07418 元大全球農業商機基金 18.02000 17.90000 0.12000 0.67039 元大印尼指數基金 9.67100 9.67900 -0.00800 -0.08265 元大印度指數基金 10.49700 10.47800 0.01900 0.18133 元大印度基金 13.31000 13.29000 0.02000 0.15049 元大多多基金 16.14000 16.34000 -0.20000 -1.22399 元大多福基金 49.57000 50.19000 -0.62000 -1.23531 元大亞太成長基金 8.56000 8.57000 -0.01000 -0.11669 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.25560 9.20770 0.04790 0.52022 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.42240 7.38400 0.03840 0.52004 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.10500 9.12600 -0.02100 -0.23011 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.13500 10.13700 -0.00200 -0.01973 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.17260 10.16800 0.00460 0.04524 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.33930 10.33810 0.00120 0.01161 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.16350 10.16230 0.00120 0.01181 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.55050 10.52180 0.02870 0.27277 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.37170 10.34350 0.02820 0.27263 元大卓越基金 42.16000 42.26000 -0.10000 -0.23663 元大店頭基金 7.77000 7.84000 -0.07000 -0.89286 元大美元貨幣市場基金-美元 10.45610 10.45320 0.00290 0.02774 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.98320 9.97760 0.00560 0.05613 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.22360 33.11750 0.10610 0.32037 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.38720 42.10360 0.28360 0.67358 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.15990 17.23690 -0.07700 -0.44672 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.40680 22.18500 0.22180 0.99977 元大美國政府7至10年期債券基金 42.70370 42.42610 0.27760 0.65431 元大高科技基金 17.99000 18.17000 -0.18000 -0.99064 元大得利貨幣市場基金 16.32140 16.32120 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.02940 12.02920 0.00020 0.00166 元大富櫃50基金 11.81000 11.96000 -0.15000 -1.25418 元大華夏中小基金 7.09000 7.09000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-人民幣 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813 元大新中國基金-美元 8.75200 8.78200 -0.03000 -0.34161 元大新中國基金-新台幣 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 元大新主流基金 22.40000 22.70000 -0.30000 -1.32159 元大新東協平衡基金-美元 9.39300 9.37900 0.01400 0.14927 元大新東協平衡基金-新台幣 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.61910 10.61730 0.00180 0.01695 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.73970 9.73990 -0.00020 -0.00205 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.15370 11.12490 0.02880 0.25888 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.27840 9.25440 0.02400 0.25934 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.42800 10.41960 0.00840 0.08062 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.70670 9.69890 0.00780 0.08042 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.82240 10.78560 0.03680 0.34120 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.08240 10.04810 0.03430 0.34136 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.00930 9.99890 0.01040 0.10401 元大新興亞洲基金 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.59710 9.60930 -0.01220 -0.12696 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.00300 9.01440 -0.01140 -0.12646 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.07740 10.06400 0.01340 0.13315 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.46400 9.45130 0.01270 0.13437 元大萬泰貨幣市場基金 15.16020 15.16000 0.00020 0.00132 元大經貿基金 34.72000 35.16000 -0.44000 -1.25142 元大實質多重資產基金-人民幣 8.78000 8.73000 0.05000 0.57274 元大實質多重資產基金-美元 8.02100 7.97500 0.04600 0.57680 元大實質多重資產基金-新台幣 8.64000 8.57000 0.07000 0.81680 元大滬深300單日反向1倍基金 13.17000 13.03000 0.14000 1.07444 元大滬深300單日正向2倍基金 16.27000 16.57000 -0.30000 -1.81050 元大摩臺基金 36.77000 36.99000 -0.22000 -0.59476 元大標普500基金 27.57000 27.39000 0.18000 0.65717 元大標普500單日反向1倍基金 12.52000 12.57000 -0.05000 -0.39777 元大標普500單日正向2倍基金 35.28000 34.92000 0.36000 1.03093 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.51000 20.44000 0.07000 0.34247 元大標智滬深300基金 17.57000 17.71000 -0.14000 -0.79051 元大歐洲50基金 24.84000 24.83000 0.01000 0.04027 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.34740 9.35740 -0.01000 -0.10687 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.28750 10.28730 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.74000 14.81000 -0.07000 -0.47265 日盛上選基金 32.19000 32.40000 -0.21000 -0.64815 日盛小而美基金 16.81000 16.91000 -0.10000 -0.59137 日盛中國內需動力基金 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.36700 12.35530 0.01170 0.09470 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.94180 9.93240 0.00940 0.09464 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.55800 12.55540 0.00260 0.02071 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.09030 10.08810 0.00220 0.02181 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.45330 11.43570 0.01760 0.15390 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.18480 9.17060 0.01420 0.15484 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.53000 9.57000 -0.04000 -0.41797 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 日盛日盛基金 10.75000 10.85000 -0.10000 -0.92166 日盛目標收益組合基金(美元) 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 日盛全球抗暖化基金 11.33000 11.28000 0.05000 0.44326 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.43980 10.43540 0.00440 0.04216 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.39770 9.39370 0.00400 0.04258 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.30430 10.28400 0.02030 0.19739 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.27590 9.25760 0.01830 0.19768 日盛全球智能車基金(美元) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50780 2.50570 0.00210 0.08381 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66180 1.66040 0.00140 0.08432 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38600 0.38600 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25640 0.25640 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.85310 12.83320 0.01990 0.15507 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.40690 8.39390 0.01300 0.15487 日盛亞洲機會基金 6.89000 6.90000 -0.01000 -0.14493 日盛首選基金 16.29000 16.41000 -0.12000 -0.73126 日盛高科技基金 17.00000 17.11000 -0.11000 -0.64290 日盛貨幣市場基金 14.83050 14.83030 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 37.37000 37.69000 -0.32000 -0.84903 日盛精選五虎基金 34.44000 34.59000 -0.15000 -0.43365 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54220 13.54200 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 29.55000 29.75000 -0.20000 -0.67227 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 台新MSCI中國基金 19.68000 19.61000 0.07000 0.35696 台新大眾貨幣市場基金 14.21900 14.21880 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.50120 10.50410 -0.00290 -0.02761 台新中美貨幣市場基金-美元 10.51380 10.51870 -0.00490 -0.04658 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.31950 10.29750 0.02200 0.21364 台新中國通基金 42.01000 42.37000 -0.36000 -0.84966 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.52490 0.52430 0.00060 0.11444 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.51500 16.45400 0.06100 0.37073 台新中國精選中小基金-美元 0.29050 0.29050 0.00000 0.00000 台新中國精選中小基金-新台幣 9.16000 9.14000 0.02000 0.21882 台新主流基金 22.91000 22.93000 -0.02000 -0.08722 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.61000 23.46000 0.15000 0.63939 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.75360 0.75080 0.00280 0.37294 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.87000 16.77000 0.10000 0.59630 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53770 0.53570 0.00200 0.37334 台新台灣中小基金 32.36000 32.58000 -0.22000 -0.67526 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.50840 10.47770 0.03070 0.29300 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.68310 9.66020 0.02290 0.23706 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.31000 9.26000 0.05000 0.53996 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.12560 11.09940 0.02620 0.23605 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.74000 10.68000 0.06000 0.56180 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.06400 10.05770 0.00630 0.06264 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.19240 11.18550 0.00690 0.06169 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.93000 10.90000 0.03000 0.27523 台新印度基金 15.24000 15.17000 0.07000 0.46144 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.73250 8.71250 0.02000 0.22956 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28240 0.28250 -0.00010 -0.03540 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.69550 12.66650 0.02900 0.22895 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40540 0.40550 -0.00010 -0.02466 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 40.12000 39.91000 0.21000 0.52618 台新真吉利貨幣市場基金 11.12780 11.12760 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 31.09390 31.12220 -0.02830 -0.09093 台新智慧生活基金-美元 10.51410 10.48130 0.03280 0.31294 台新智慧生活基金-新台幣 11.05000 10.98000 0.07000 0.63752 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.17340 8.18600 -0.01260 -0.15392 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.53690 8.52780 0.00910 0.10671 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.18920 9.20330 -0.01410 -0.15321 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.60930 9.59900 0.01030 0.10730 台新新興市場債券基金(A類型) 11.50670 11.50370 0.00300 0.02608 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35970 0.36050 -0.00080 -0.22191 台新新興市場債券基金(B類型) 8.23420 8.23210 0.00210 0.02551 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27150 0.27210 -0.00060 -0.22051 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.53000 5.52000 0.01000 0.18116 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.45000 22.39000 0.06000 0.26798 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.21660 10.21050 0.00610 0.05974 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 9.93610 9.93200 0.00410 0.04128 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.11690 10.09890 0.01800 0.17824 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.21660 10.21050 0.00610 0.05974 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 9.93610 9.93200 0.00410 0.04128 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.11690 10.09890 0.01800 0.17824 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 41.29050 40.96250 0.32800 0.80073 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 40.95480 40.62250 0.33230 0.81802 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.83710 39.80760 0.02950 0.07411 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.34120 11.34060 0.00060 0.00529 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.23500 10.21480 0.02020 0.19775 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.23750 9.23470 0.00280 0.03032 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.81450 10.81130 0.00320 0.02960 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.88730 7.87070 0.01660 0.21091 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.30300 9.28360 0.01940 0.20897 永豐中小基金 50.96000 51.37000 -0.41000 -0.79813 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.79490 1.79470 0.00020 0.01114 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.48590 2.48570 0.00020 0.00805 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.27510 8.25850 0.01660 0.20101 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11930 11.09700 0.02230 0.20096 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.51000 4.51000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.51000 20.50000 0.01000 0.04878 永豐主流品牌基金 19.09000 19.05000 0.04000 0.20997 永豐永豐基金 31.95000 32.12000 -0.17000 -0.52927 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.15500 9.17290 -0.01790 -0.19514 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.58980 9.60870 -0.01890 -0.19670 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.16500 9.16260 0.00240 0.02619 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.60300 9.60050 0.00250 0.02604 永豐亞洲民生消費基金 12.10000 12.14000 -0.04000 -0.32949 永豐南非幣2021保本基金 14.04280 14.03950 0.00330 0.02351 永豐高科技基金 22.00000 22.19000 -0.19000 -0.85624 永豐貨幣市場基金 13.93520 13.93500 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12000 2.11960 0.00040 0.01887 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.60100 2.60050 0.00050 0.01923 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.85980 7.84340 0.01640 0.20909 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.96060 10.93760 0.02300 0.21028 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.20270 7.19420 0.00850 0.11815 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.49820 11.48470 0.01350 0.11755 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.01000 8.03000 -0.02000 -0.24907 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.67000 18.69000 -0.02000 -0.10701 永豐臺灣加權ETF基金 52.03000 52.19000 -0.16000 -0.30657 永豐領航科技基金 35.75000 36.05000 -0.30000 -0.83218 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.82000 11.84000 -0.02000 -0.16892 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.34000 11.35000 -0.01000 -0.08811 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 永豐趨勢平衡基金 39.98000 40.21000 -0.23000 -0.57200 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.86360 11.86270 0.00090 0.00759 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.75020 9.73870 0.01150 0.11809 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.31800 10.30590 0.01210 0.11741 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.83710 9.83370 0.00340 0.03457 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.24570 10.24220 0.00350 0.03417 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.80770 9.79630 0.01140 0.11637 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.50600 10.49380 0.01220 0.11626 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.85270 9.84930 0.00340 0.03452 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.34040 10.33600 0.00440 0.04257 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.37000 14.40000 -0.03000 -0.20833 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.97000 18.99000 -0.02000 -0.10532 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.71000 18.75000 -0.04000 -0.21333 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.05220 10.04780 0.00440 0.04379 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.05220 10.04780 0.00440 0.04379 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.03200 10.03170 0.00030 0.00299 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.03200 10.03170 0.00030 0.00299 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.10730 10.10300 0.00430 0.04256 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.10730 10.10300 0.00430 0.04256 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.06070 10.06030 0.00040 0.00398 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.06070 10.06030 0.00040 0.00398 兆豐國際生命科學基金 15.16000 15.14000 0.02000 0.13210 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.41580 10.37900 0.03680 0.35456 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.54130 10.52310 0.01820 0.17295 兆豐國際全球基金 30.91000 30.79000 0.12000 0.38974 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.46830 10.46760 0.00070 0.00669 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.34710 10.34070 0.00640 0.06189 兆豐國際國民基金 21.18000 21.29000 -0.11000 -0.51667 兆豐國際第一基金 12.70000 12.80000 -0.10000 -0.78125 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.72960 10.71190 0.01770 0.16524 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.24590 8.23240 0.01350 0.16399 兆豐國際萬全基金 20.01000 20.12000 -0.11000 -0.54672 兆豐國際電子基金 24.78000 25.01000 -0.23000 -0.91963 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.38000 21.48000 -0.10000 -0.46555 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.20000 16.20000 0.00000 0.00000 兆豐國際豐台灣基金 33.03000 33.32000 -0.29000 -0.87035 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55190 12.55170 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.75000 9.69000 0.06000 0.61920 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.61170 10.60350 0.00820 0.07733 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.39540 10.39530 0.00010 0.00096 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.61800 10.61490 0.00310 0.02920 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.40460 10.39650 0.00810 0.07791 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.49100 10.49090 0.00010 0.00095 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.48700 10.48380 0.00320 0.03052 合庫台灣基金 10.48000 10.56000 -0.08000 -0.75758 合庫全球高收益債券基金A類型 11.67000 11.64580 0.02420 0.20780 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.53810 12.52720 0.01090 0.08701 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.19490 11.18620 0.00870 0.07777 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.97790 11.97630 0.00160 0.01336 合庫全球高收益債券基金B類型 8.15190 8.13500 0.01690 0.20774 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.35820 9.35060 0.00760 0.08128 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.05450 9.04930 0.00520 0.05746 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.79610 8.79540 0.00070 0.00796 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.21420 9.20890 0.00530 0.05755 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.16940 10.16930 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.81780 9.82130 -0.00350 -0.03564 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.10600 10.11130 -0.00530 -0.05242 合庫新興多重收益基金A類型 10.46830 10.45930 0.00900 0.08605 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.91570 11.91870 -0.00300 -0.02517 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.98470 14.98350 0.00120 0.00801 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.63280 8.63650 -0.00370 -0.04284 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.44480 9.44980 -0.00500 -0.05291 合庫新興多重收益基金B類型 7.89500 7.88820 0.00680 0.08620 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.62160 8.62400 -0.00240 -0.02783 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.43130 10.43070 0.00060 0.00575 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.18000 11.21000 -0.03000 -0.26762 安本標準兩岸價值基金 美元 10.90000 10.93000 -0.03000 -0.27447 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.24000 11.24000 0.00000 0.00000 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.02830 10.01630 0.01200 0.11980 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.04180 10.03390 0.00790 0.07873 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.98940 9.98870 0.00070 0.00701 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.01710 10.00630 0.01080 0.10793 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.02830 10.01620 0.01210 0.12080 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.04180 10.03390 0.00790 0.07873 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.98940 9.98870 0.00070 0.00701 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.01710 10.00630 0.01080 0.10793 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20180 11.20120 0.00060 0.00536 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.99250 10.00080 -0.00830 -0.08299 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09130 10.07340 0.01790 0.17770 安聯中國東協基金 15.51000 15.50000 0.01000 0.06452 安聯中國策略基金-美元 11.40000 11.44000 -0.04000 -0.34965 安聯中國策略基金-新臺幣 15.13000 15.16000 -0.03000 -0.19789 安聯中華新思路基金-人民幣 14.20000 14.26000 -0.06000 -0.42076 安聯中華新思路基金-美元 13.11000 13.18000 -0.07000 -0.53111 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.57000 12.61000 -0.04000 -0.31721 安聯台灣大壩基金 27.97000 28.24000 -0.27000 -0.95609 安聯台灣科技基金 47.12000 47.46000 -0.34000 -0.71639 安聯台灣貨幣市場基金 12.54290 12.54270 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 31.22000 31.50000 -0.28000 -0.88889 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.64000 10.62870 0.01130 0.10632 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.75610 15.73100 0.02510 0.15956 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.84040 9.82480 0.01560 0.15878 安聯四季成長組合基金-美元 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.94000 11.88000 0.06000 0.50505 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.06990 13.04930 0.02060 0.15786 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.69560 10.68270 0.01290 0.12076 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.77570 12.75760 0.01810 0.14188 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.52550 9.51040 0.01510 0.15877 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.46460 9.45300 0.01160 0.12271 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.02910 9.01630 0.01280 0.14197 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.13080 10.11390 0.01690 0.16710 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.22390 10.20950 0.01440 0.14105 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.46000 11.43000 0.03000 0.26247 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.95000 10.92000 0.03000 0.27473 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.41360 12.40160 0.01200 0.09676 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.26180 11.25340 0.00840 0.07464 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.89570 10.88510 0.01060 0.09738 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.63510 8.62670 0.00840 0.09737 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.48620 8.47980 0.00640 0.07547 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.18370 8.17580 0.00790 0.09663 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.24650 10.23820 0.00830 0.08107 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.17280 10.16290 0.00990 0.09741 安聯全球人口趨勢基金 12.58000 12.53000 0.05000 0.39904 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.78000 8.73000 0.05000 0.57274 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.78000 33.46000 0.32000 0.95637 安聯全球油礦金趨勢基金 8.03000 7.96000 0.07000 0.87940 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.45440 12.43550 0.01890 0.15198 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.56850 10.55240 0.01610 0.15257 安聯全球新興市場基金 17.32000 17.33000 -0.01000 -0.05770 安聯全球農金趨勢基金 9.25000 9.22000 0.03000 0.32538 安聯全球綠能趨勢基金 9.27000 9.22000 0.05000 0.54230 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.96000 10.92000 0.04000 0.36630 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797 安聯亞洲動態策略基金 22.10000 22.08000 0.02000 0.09058 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.05170 10.04540 0.00630 0.06272 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.05400 10.04670 0.00730 0.07266 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.05160 10.04530 0.00630 0.06272 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.05640 10.04870 0.00770 0.07663 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.05450 10.04820 0.00630 0.06270 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.03480 10.02810 0.00670 0.06681 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.03480 10.02810 0.00670 0.06681 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.03480 10.02810 0.00670 0.06681 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.52670 10.52290 0.00380 0.03611 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.11310 10.10950 0.00360 0.03561 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 89.87870 89.85650 0.02220 0.02471 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.23870 13.23930 -0.00060 -0.00453 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.20170 68.18600 0.01570 0.02303 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.91930 9.91970 -0.00040 -0.00403 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.72080 2.71990 0.00090 0.03309 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.92790 10.91220 0.01570 0.14388 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.28330 2.28230 0.00100 0.04382 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.89100 8.87820 0.01280 0.14417 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.41700 10.38580 0.03120 0.30041 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.21360 10.20770 0.00590 0.05780 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.55330 10.54390 0.00940 0.08915 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.17620 10.17240 0.00380 0.03736 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.23080 10.22700 0.00380 0.03716 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.41610 10.38480 0.03130 0.30140 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.21080 10.20490 0.00590 0.05782 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.55280 10.54320 0.00960 0.09105 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.17410 10.17040 0.00370 0.03638 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.23010 10.22660 0.00350 0.03422 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.11050 10.10110 0.00940 0.09306 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.16240 10.15000 0.01240 0.12217 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.10440 10.09760 0.00680 0.06734 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.07560 10.07050 0.00510 0.05064 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.12210 10.11270 0.00940 0.09295 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.12250 10.10950 0.01300 0.12859 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.10440 10.09750 0.00690 0.06833 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.07640 10.07110 0.00530 0.05263 宏利台灣動力基金A類型 28.64000 28.80000 -0.16000 -0.55556 宏利台灣動力基金I類型 28.64000 28.80000 -0.16000 -0.55556 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.91580 9.90410 0.01170 0.11813 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.93650 9.89870 0.03780 0.38187 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.51990 7.51110 0.00880 0.11716 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.57260 7.55060 0.02200 0.29137 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.54000 11.48000 0.06000 0.52265 宏利全球債券組合基金 13.67720 13.66260 0.01460 0.10686 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.95840 2.95850 -0.00010 -0.00338 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.35380 12.34950 0.00430 0.03482 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.91340 8.91010 0.00330 0.03704 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54410 2.54380 0.00030 0.01179 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.56310 11.53570 0.02740 0.23752 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.35800 3.36080 -0.00280 -0.08331 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53880 0.53930 -0.00050 -0.09271 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.29000 15.30000 -0.01000 -0.06536 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.21520 12.20930 0.00590 0.04832 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.81420 10.81180 0.00240 0.02220 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.44630 10.43420 0.01210 0.11596 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.73410 8.72940 0.00470 0.05384 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.36900 8.36710 0.00190 0.02271 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.28390 8.27070 0.01320 0.15960 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.18410 8.18410 0.00000 0.00000 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.47000 10.40000 0.07000 0.67308 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.94620 2.94360 0.00260 0.08833 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42640 0.42610 0.00030 0.07041 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.91600 12.89670 0.01930 0.14965 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97210 0.97170 0.00040 0.04116 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.45850 7.44770 0.01080 0.14501 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06010 2.05840 0.00170 0.08259 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29750 0.29730 0.00020 0.06727 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.08490 9.07240 0.01250 0.13778 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32890 0.32860 0.00030 0.09130 宏利萬利貨幣市場基金 13.68380 13.68370 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.38000 2.40000 -0.02000 -0.83333 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.83000 10.87000 -0.04000 -0.36799 宏利臺灣股息收益基金A類型 24.45000 24.52000 -0.07000 -0.28548 宏利臺灣股息收益基金I類型 24.45000 24.52000 -0.07000 -0.28548 宏利澳幣保本基金 12.62990 12.62760 0.00230 0.01821 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.92000 10.88000 0.04000 0.36765 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.26000 11.24000 0.02000 0.17794 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.16000 11.10000 0.06000 0.54054 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.99000 11.02000 -0.03000 -0.27223 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.03000 12.04000 -0.01000 -0.08306 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.46820 10.45840 0.00980 0.09370 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.62810 9.62030 0.00780 0.08108 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.25670 9.22510 0.03160 0.34254 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.60480 11.56530 0.03950 0.34154 貝萊德亞美利加收益基金 9.42000 9.38000 0.04000 0.42644 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 貝萊德新台幣基金 12.96690 12.96680 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.06000 26.15000 -0.09000 -0.34417 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47940 11.47400 0.00540 0.04706 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19160 10.17080 0.02080 0.20451 保德信大中華基金-人民幣 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 保德信大中華基金-美元 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679 保德信大中華基金-新台幣 28.70000 28.70000 0.00000 0.00000 保德信中小型股基金 43.30000 43.51000 -0.21000 -0.48265 保德信中國中小基金-人民幣 8.41000 8.39000 0.02000 0.23838 保德信中國中小基金-美元 8.04000 8.02000 0.02000 0.24938 保德信中國中小基金-新臺幣 7.93000 7.89000 0.04000 0.50697 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.79190 9.76890 0.02300 0.23544 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.90340 9.87360 0.02980 0.30181 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.90780 9.88490 0.02290 0.23167 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.93780 10.91250 0.02530 0.23184 保德信中國品牌基金-人民幣 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 保德信中國品牌基金-美元 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 保德信台商全方位基金 34.30000 34.49000 -0.19000 -0.55088 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.24000 28.15000 0.09000 0.31972 保德信全球消費商機基金 19.22000 19.09000 0.13000 0.68098 保德信全球基礎建設基金 13.77000 13.75000 0.02000 0.14545 保德信全球資源基金 7.41000 7.34000 0.07000 0.95368 保德信全球醫療生化基金-美元 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.14000 32.95000 0.19000 0.57663 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.48670 10.50690 -0.02020 -0.19225 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.79360 10.81440 -0.02080 -0.19234 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.68760 10.68040 0.00720 0.06741 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.99970 10.99220 0.00750 0.06823 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.63850 9.62170 0.01680 0.17461 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.75460 10.73530 0.01930 0.17978 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.35430 9.31330 0.04100 0.44023 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.41670 10.37090 0.04580 0.44162 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.20990 8.19490 0.01500 0.18304 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.25970 11.23920 0.02050 0.18240 保德信亞太基金 20.36000 20.39000 -0.03000 -0.14713 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.76180 8.73870 0.02310 0.26434 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.04930 12.01750 0.03180 0.26461 保德信店頭市場基金 32.26000 32.33000 -0.07000 -0.21652 保德信拉丁美洲基金 7.51000 7.51000 0.00000 0.00000 保德信金平衡基金 29.31000 29.40000 -0.09000 -0.30612 保德信金滿意基金 40.42000 40.73000 -0.31000 -0.76111 保德信科技島基金 24.76000 24.98000 -0.22000 -0.88070 保德信高成長基金 90.30000 90.46000 -0.16000 -0.17687 保德信第一基金 24.99000 25.09000 -0.10000 -0.39857 保德信貨幣市場基金 15.83310 15.83290 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.53340 10.50580 0.02760 0.26271 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.94220 10.88510 0.05710 0.52457 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.91610 10.89120 0.02490 0.22862 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.61780 10.56600 0.05180 0.49025 保德信新世紀基金 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.20070 8.17920 0.02150 0.26286 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.25800 10.23090 0.02710 0.26488 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.58300 11.55270 0.03030 0.26228 保德信新興趨勢組合基金 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382 保德信瑞騰基金 15.62910 15.62770 0.00140 0.00896 保德信歐洲組合基金 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.95100 9.94730 0.00370 0.03720 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.42970 10.42590 0.00380 0.03645 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.94270 9.92720 0.01550 0.15614 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.21640 10.19680 0.01960 0.19222 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.01890 10.01240 0.00650 0.06492 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.40140 10.39020 0.01120 0.10779 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.89640 9.89320 0.00320 0.03235 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.19410 10.19090 0.00320 0.03140 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.56820 10.54850 0.01970 0.18676 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.34220 10.33270 0.00950 0.09194 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.61490 10.60470 0.01020 0.09618 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.24590 10.24180 0.00410 0.04003 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.47640 10.47210 0.00430 0.04106 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.17250 10.16360 0.00890 0.08757 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.61210 10.60340 0.00870 0.08205 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.04920 10.04440 0.00480 0.04779 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.35540 10.35070 0.00470 0.04541 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.26300 10.25440 0.00860 0.08387 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.99840 9.99580 0.00260 0.02601 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.32490 10.31630 0.00860 0.08336 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.58950 10.58140 0.00810 0.07655 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.53560 10.52240 0.01320 0.12545 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.01900 11.00480 0.01420 0.12903 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.30010 10.29760 0.00250 0.02428 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.50770 10.50510 0.00260 0.02475 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.32430 10.31950 0.00480 0.04651 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.36180 10.36000 0.00180 0.01737 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.54530 10.51600 0.02930 0.27862 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.33510 10.32760 0.00750 0.07262 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.23790 10.22960 0.00830 0.08114 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.53370 10.51830 0.01540 0.14641 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.53140 10.51600 0.01540 0.14644 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.13710 10.13490 0.00220 0.02171 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.13500 10.13280 0.00220 0.02171 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97410 1.97270 0.00140 0.07097 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.81880 2.81680 0.00200 0.07100 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29410 0.29400 0.00010 0.03401 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45510 0.45500 0.00010 0.02198 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.42030 8.40610 0.01420 0.16892 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.25820 12.23820 0.02000 0.16342 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.67890 9.66920 0.00970 0.10032 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.26830 12.25590 0.01240 0.10118 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.68720 8.68170 0.00550 0.06335 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.06080 11.05380 0.00700 0.06333 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.74610 10.74100 0.00510 0.04748 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.63560 10.61610 0.01950 0.18368 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.16000 18.25000 -0.09000 -0.49315 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4196.18000 4216.86000 -20.68000 -0.49041 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.31390 10.31300 0.00090 0.00873 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.13430 11.13320 0.00110 0.00988 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.26040 10.24820 0.01220 0.11905 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.90480 9.90200 0.00280 0.02828 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.45220 10.44920 0.00300 0.02871 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.97330 9.95620 0.01710 0.17175 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.27500 10.26080 0.01420 0.13839 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.31900 10.33370 -0.01470 -0.14225 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.10500 6.10030 0.00470 0.07705 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.12330 11.11480 0.00850 0.07647 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.59970 10.59240 0.00730 0.06892 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.47650 11.48870 -0.01220 -0.10619 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.70290 10.71600 -0.01310 -0.12225 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.16110 9.15490 0.00620 0.06772 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.38660 9.39660 -0.01000 -0.10642 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.26040 9.27170 -0.01130 -0.12188 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.51730 10.51010 0.00720 0.06851 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.87180 10.88340 -0.01160 -0.10658 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.85250 10.86580 -0.01330 -0.12240 柏瑞五國金勢力建設基金 7.29000 7.24000 0.05000 0.69061 柏瑞巨人基金 12.39000 12.43000 -0.04000 -0.32180 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69480 13.69460 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.77000 16.70000 0.07000 0.41916 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.25100 14.21770 0.03330 0.23422 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.48950 12.47710 0.01240 0.09938 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.07450 13.06440 0.01010 0.07731 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.65290 8.63260 0.02030 0.23516 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.80430 6.78840 0.01590 0.23422 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.65000 8.64140 0.00860 0.09952 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.47540 8.45590 0.01950 0.23061 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.70800 10.69980 0.00820 0.07664 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.37330 8.35970 0.01360 0.16269 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.67480 12.66220 0.01260 0.09951 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.34410 12.31520 0.02890 0.23467 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.97480 12.94490 0.02990 0.23098 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.90210 11.89300 0.00910 0.07652 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.01800 8.99690 0.02110 0.23453 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.66810 9.65850 0.00960 0.09939 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.68530 9.66290 0.02240 0.23181 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.52040 9.51310 0.00730 0.07674 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.40390 9.38850 0.01540 0.16403 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.68550 10.65980 0.02570 0.24109 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.51820 10.50780 0.01040 0.09897 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.35360 10.34560 0.00800 0.07733 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.42060 10.41070 0.00990 0.09509 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.90680 9.88300 0.02380 0.24082 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.54200 9.53250 0.00950 0.09966 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.57800 10.55810 0.01990 0.18848 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.58390 9.57660 0.00730 0.07623 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.65220 9.64310 0.00910 0.09437 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.66560 10.64000 0.02560 0.24060 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.51850 10.50810 0.01040 0.09897 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.35390 10.34590 0.00800 0.07733 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.42140 10.41160 0.00980 0.09413 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.90660 9.88290 0.02370 0.23981 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.54210 9.53270 0.00940 0.09861 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.75560 10.73540 0.02020 0.18816 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.58390 9.57650 0.00740 0.07727 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.65250 9.64340 0.00910 0.09437 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.39730 11.37340 0.02390 0.21014 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.70350 12.69060 0.01290 0.10165 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.00780 11.99790 0.00990 0.08251 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.13020 9.11110 0.01910 0.20963 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.76170 9.75180 0.00990 0.10152 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.67960 9.67170 0.00790 0.08168 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.09040 11.06720 0.02320 0.20963 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.82900 11.81700 0.01200 0.10155 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.60060 11.59110 0.00950 0.08196 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.13050 9.11140 0.01910 0.20963 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.76230 9.75230 0.01000 0.10254 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.68010 9.67210 0.00800 0.08271 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.30000 13.34000 -0.04000 -0.29985 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.88000 13.95000 -0.07000 -0.50179 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.09000 9.14000 -0.05000 -0.54705 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.56000 8.59000 -0.03000 -0.34924 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.16000 9.21000 -0.05000 -0.54289 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.97000 11.03000 -0.06000 -0.54397 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.25000 11.31000 -0.06000 -0.53050 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.73000 12.81000 -0.08000 -0.62451 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.23000 13.27000 -0.04000 -0.30143 柏瑞拉丁美洲基金 10.52000 10.46000 0.06000 0.57361 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.05670 12.01700 0.03970 0.33037 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.17760 10.15910 0.01850 0.18210 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.69530 7.66990 0.02540 0.33116 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.12110 10.10270 0.01840 0.18213 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.36000 11.34000 0.02000 0.17637 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.21470 12.18110 0.03360 0.27584 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.81620 11.80150 0.01470 0.12456 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.83810 10.82610 0.01200 0.11084 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.56130 8.53780 0.02350 0.27525 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.53300 9.52120 0.01180 0.12393 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.58700 9.57640 0.01060 0.11069 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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.99220 11.96580 0.02640 0.22063 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.64980 12.63590 0.01390 0.11000 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.54040 11.52960 0.01080 0.09367 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.38480 9.36420 0.02060 0.21999 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.92890 9.91800 0.01090 0.10990 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.92860 9.91940 0.00920 0.09275 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.92310 11.91000 0.01310 0.10999 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.69940 10.67590 0.02350 0.22012 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.99580 10.98560 0.01020 0.09285 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.94640 9.92450 0.02190 0.22067 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.54960 9.52850 0.02110 0.22144 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.16580 10.15470 0.01110 0.10931 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.67340 9.66440 0.00900 0.09313 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.08000 19.02000 0.06000 0.31546 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.87000 17.79000 0.08000 0.44969 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.31000 13.30250 0.00750 0.05638 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.40100 10.36880 0.03220 0.31055 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.34530 11.32250 0.02280 0.20137 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.32990 12.27240 0.05750 0.46853 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.85700 10.83820 0.01880 0.17346 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.07800 9.04980 0.02820 0.31161 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.56580 9.54660 0.01920 0.20112 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.51600 9.47160 0.04440 0.46877 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.51790 9.50140 0.01650 0.17366 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.21280 9.18430 0.02850 0.31031 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.36790 9.34910 0.01880 0.20109 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.37460 11.32160 0.05300 0.46813 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.46080 9.44440 0.01640 0.17365 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 42.45160 42.15040 0.30120 0.71458 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.97000 11.85000 0.12000 1.01266 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 30.32000 30.93000 -0.61000 -1.97220 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.77630 11.77550 0.00080 0.00679 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.69490 1.69510 -0.00020 -0.01180 國泰大中華基金 18.31000 18.48000 -0.17000 -0.91991 國泰小龍基金-美元I 0.44660 0.44990 -0.00330 -0.73350 國泰小龍基金-新台幣 14.08000 14.18000 -0.10000 -0.70522 國泰中小成長基金-美元I 1.25810 1.26770 -0.00960 -0.75728 國泰中小成長基金-新台幣 39.66000 39.96000 -0.30000 -0.75075 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.05010 4.06580 -0.01570 -0.38615 國泰中國內需增長基金-美元A 0.63860 0.64120 -0.00260 -0.40549 國泰中國內需增長基金-美元I 0.68240 0.68520 -0.00280 -0.40864 國泰中國內需增長基金-新台幣 18.42000 18.45000 -0.03000 -0.16260 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 41.96680 41.79730 0.16950 0.40553 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.29510 2.29480 0.00030 0.01307 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32670 0.32670 0.00000 0.00000 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.13570 10.11940 0.01630 0.16108 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.18870 8.17550 0.01320 0.16146 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.30560 2.31270 -0.00710 -0.30700 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33050 0.33160 -0.00110 -0.33172 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.44530 10.45210 -0.00680 -0.06506 國泰中國新興債券基金-美元 0.33900 0.33900 0.00000 0.00000 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.50490 10.47990 0.02500 0.23855 國泰中國新興戰略基金-人民幣 3.92640 3.93800 -0.01160 -0.29457 國泰中國新興戰略基金-美元 0.56180 0.56350 -0.00170 -0.30169 國泰中國新興戰略基金-新台幣 17.85000 17.86000 -0.01000 -0.05599 國泰中港台基金-人民幣 2.95050 2.95990 -0.00940 -0.31758 國泰中港台基金-美元 0.42740 0.42880 -0.00140 -0.32649 國泰中港台基金-新台幣 13.42000 13.43000 -0.01000 -0.07446 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.79890 9.75690 0.04200 0.43046 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.04990 10.05210 -0.00220 -0.02189 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.24620 10.22180 0.02440 0.23871 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.14000 26.02000 0.12000 0.46118 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.72000 12.78000 -0.06000 -0.46948 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.30000 30.98000 0.32000 1.03292 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.34910 0.34900 0.00010 0.02865 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33070 0.33050 0.00020 0.06051 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33140 0.33130 0.00010 0.03018 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.01060 10.97800 0.03260 0.29696 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.43520 10.40430 0.03090 0.29699 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.46390 10.43290 0.03100 0.29714 國泰台灣貨幣市場基金 12.45460 12.45440 0.00020 0.00161 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.41410 0.41360 0.00050 0.12089 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36710 0.36670 0.00040 0.10908 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.44170 0.44120 0.00050 0.11333 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54140 0.53960 0.00180 0.33358 國泰全球高股息基金-人民幣 2.52410 2.51880 0.00530 0.21042 國泰全球高股息基金-美元 0.36460 0.36390 0.00070 0.19236 國泰全球高股息基金-新台幣 11.50000 11.45000 0.05000 0.43668 國泰全球高股息基金-澳幣 0.52990 0.52770 0.00220 0.41690 國泰全球基礎建設基金-美元 0.48180 0.48150 0.00030 0.06231 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.28000 14.23000 0.05000 0.35137 國泰全球資源基金-美元 0.16370 0.16300 0.00070 0.42945 國泰全球資源基金-新台幣 5.24000 5.20000 0.04000 0.76923 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.59850 0.59820 0.00030 0.05015 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.86000 18.80000 0.06000 0.31915 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.43000 18.37000 0.06000 0.32662 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.86560 0.86330 0.00230 0.26642 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.48000 21.26000 0.22000 1.03481 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.94000 21.92000 0.02000 0.09124 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.47940 2.48580 -0.00640 -0.25746 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.35910 0.36010 -0.00100 -0.27770 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30970 0.31060 -0.00090 -0.28976 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.25310 11.25870 -0.00560 -0.04974 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.70680 9.70770 -0.00090 -0.00927 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.51840 0.51880 -0.00040 -0.07710 國泰亞洲成長基金-美元 0.39250 0.39300 -0.00050 -0.12723 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.97000 11.96000 0.01000 0.08361 國泰科技生化基金 30.86000 31.08000 -0.22000 -0.70785 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.11000 28.91000 0.20000 0.69180 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.71000 12.76000 -0.05000 -0.39185 國泰美國費城半導體基金 13.82000 13.69000 0.13000 0.94960 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 44.29240 43.93170 0.36070 0.82105 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.55240 17.62800 -0.07560 -0.42886 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.83960 22.61160 0.22800 1.00833 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 43.66160 43.39940 0.26220 0.60416 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.01530 44.86880 0.14650 0.32651 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.86760 43.71330 0.15430 0.35298 國泰紐幣2021保本基金 12.78000 12.77630 0.00370 0.02896 國泰紐幣八年期保本基金 13.14260 13.13830 0.00430 0.03273 國泰紐幣保本基金 12.72640 12.72490 0.00150 0.01179 國泰國泰基金-新台幣A 21.51000 21.66000 -0.15000 -0.69252 國泰國泰基金-新台幣I 21.51000 21.66000 -0.15000 -0.69252 國泰富時中國A50基金 21.07000 21.15000 -0.08000 -0.37825 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 46.09500 45.75810 0.33690 0.73626 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34360 0.34320 0.00040 0.11655 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.78000 10.75000 0.03000 0.27907 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50680 0.50510 0.00170 0.33657 國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息) 0.37250 0.37250 0.00000 0.00000 國泰策略高收益債券基金-美元B(配息) 0.24220 0.24220 0.00000 0.00000 國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.21980 11.18860 0.03120 0.27886 國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息) 7.63320 7.61200 0.02120 0.27851 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.55200 42.44480 0.10720 0.25256 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.24000 20.47000 -0.23000 -1.12360 國泰新興市場基金-美元 0.38490 0.38520 -0.00030 -0.07788 國泰新興市場基金-新台幣 12.13000 12.10000 0.03000 0.24793 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.40840 2.40610 0.00230 0.09559 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.49560 1.49420 0.00140 0.09370 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35850 0.35830 0.00020 0.05582 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22490 0.22470 0.00020 0.08901 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.34680 0.34710 -0.00030 -0.08643 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.92800 10.91050 0.01750 0.16040 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.65820 6.64750 0.01070 0.16096 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 43.85870 43.51920 0.33950 0.78012 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 43.92770 43.56810 0.35960 0.82537 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.76130 42.51190 0.24940 0.58666 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.70000 13.70000 0.00000 0.00000 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.14000 34.14000 0.00000 0.00000 國泰價值卓越基金 13.62000 13.71000 -0.09000 -0.65646 國泰標普北美科技ETF基金 23.42000 23.23000 0.19000 0.81791 國泰歐洲精選基金-美元 0.34590 0.34580 0.00010 0.02892 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.13150 40.00700 0.12450 0.31120 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.49000 22.36000 0.13000 0.58140 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.84000 19.83000 0.01000 0.05043 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.09000 17.18000 -0.09000 -0.52386 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41080 0.41070 0.00010 0.02435 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.47680 12.46240 0.01440 0.11555 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.56900 10.55670 0.01230 0.11651 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.48240 10.47840 0.00400 0.03817 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.74630 10.71420 0.03210 0.29960 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.35120 10.33920 0.01200 0.11606 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.30130 10.29740 0.00390 0.03787 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.49080 10.45950 0.03130 0.29925 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.98530 9.96980 0.01550 0.15547 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.79710 9.79100 0.00610 0.06230 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.98850 9.98470 0.00380 0.03806 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.95760 9.92780 0.02980 0.30017 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.98520 9.96970 0.01550 0.15547 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.79240 9.78630 0.00610 0.06233 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.98850 9.98460 0.00390 0.03906 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.95760 9.92780 0.02980 0.30017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.41800 11.41720 0.00080 0.00701 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14690 10.13010 0.01680 0.16584 第一金大中華基金 25.17000 25.23000 -0.06000 -0.23781 第一金小型精選基金 30.63000 30.74000 -0.11000 -0.35784 第一金中國世紀基金-人民幣 12.68000 12.69000 -0.01000 -0.07880 第一金中國世紀基金-美元 7.85960 7.86870 -0.00910 -0.11565 第一金中國世紀基金-美元-N 7.86000 7.86900 -0.00900 -0.11437 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.76300 9.76030 0.00270 0.02766 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.42590 8.40830 0.01760 0.20932 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.25860 11.25540 0.00320 0.02843 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.88190 9.86130 0.02060 0.20890 第一金中概平衡基金 25.63000 25.76000 -0.13000 -0.50466 第一金台灣貨幣市場基金 15.31630 15.31600 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.58500 178.58200 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.44240 15.46920 -0.02680 -0.17325 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.44210 15.46890 -0.02680 -0.17325 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.15000 15.14000 0.01000 0.06605 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.16000 15.15000 0.01000 0.06601 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.52860 10.53370 -0.00510 -0.04842 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.52760 10.53200 -0.00440 -0.04178 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.00940 9.99790 0.01150 0.11502 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.00950 9.99790 0.01160 0.11602 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.33310 13.35110 -0.01800 -0.13482 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.35100 13.36900 -0.01800 -0.13464 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.85000 12.84000 0.01000 0.07788 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.88000 12.87000 0.01000 0.07770 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.81540 9.79930 0.01610 0.16430 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.81240 9.79630 0.01610 0.16435 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.51660 9.48500 0.03160 0.33316 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.54110 9.50950 0.03160 0.33230 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.65280 10.63530 0.01750 0.16455 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.36100 10.32660 0.03440 0.33312 第一金全球大趨勢基金 25.22000 25.14000 0.08000 0.31822 第一金全球不動產證券化基金A 9.43440 9.36110 0.07330 0.78303 第一金全球不動產證券化基金B 6.56160 6.51070 0.05090 0.78179 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.06200 10.02770 0.03430 0.34205 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.06280 10.02790 0.03490 0.34803 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.89100 10.85360 0.03740 0.34459 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.89330 10.85550 0.03780 0.34821 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.55450 8.53910 0.01540 0.18035 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.45420 10.43530 0.01890 0.18112 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.30060 9.28810 0.01250 0.13458 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.29890 9.28660 0.01230 0.13245 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.71260 7.70450 0.00810 0.10513 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.70700 7.69900 0.00800 0.10391 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.54420 8.52700 0.01720 0.20171 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.54490 8.52770 0.01720 0.20170 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.52660 11.51140 0.01520 0.13204 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.52750 11.51230 0.01520 0.13203 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.17450 10.16410 0.01040 0.10232 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.17560 10.16500 0.01060 0.10428 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.02910 14.99880 0.03030 0.20202 第一金亞洲科技基金 17.44000 17.58000 -0.14000 -0.79636 第一金亞洲新興市場基金 13.37000 13.34000 0.03000 0.22489 第一金店頭市場基金 7.49000 7.57000 -0.08000 -1.05680 第一金創新趨勢基金 20.61000 20.71000 -0.10000 -0.48286 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 41.68470 41.44770 0.23700 0.57180 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 41.68470 41.45140 0.23330 0.56283 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.69600 42.39600 0.30000 0.70761 第一金電子基金 31.34000 31.50000 -0.16000 -0.50794 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.16000 18.22000 -0.06000 -0.32931 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.77000 18.78000 -0.01000 -0.05325 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.42000 19.32000 0.10000 0.51760 統一大中華中小基金(人民幣) 7.25000 7.26000 -0.01000 -0.13774 統一大中華中小基金(美元) 6.59000 6.60000 -0.01000 -0.15152 統一大中華中小基金(新台幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992 統一大滿貫基金-A類型 31.60000 31.92000 -0.32000 -1.00251 統一大滿貫基金-I類型 31.60000 31.92000 -0.32000 -1.00251 統一大龍印基金 14.30000 14.30000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.77000 8.77000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(美元) 7.98000 7.98000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 統一中小基金 22.01000 22.19000 -0.18000 -0.81118 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.93080 9.92310 0.00770 0.07760 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.16660 9.16550 0.00110 0.01200 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.01250 8.99190 0.02060 0.22910 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.38060 12.37100 0.00960 0.07760 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.37840 11.37710 0.00130 0.01143 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.15030 11.12490 0.02540 0.22832 統一台灣動力基金 16.60000 16.77000 -0.17000 -1.01371 統一全天候基金-A類型 100.31000 101.07000 -0.76000 -0.75195 統一全天候基金-I類型 100.80000 101.57000 -0.77000 -0.75810 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.14720 8.12990 0.01730 0.21279 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.80240 7.79090 0.01150 0.14761 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.95040 7.91810 0.03230 0.40793 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.75010 8.73160 0.01850 0.21187 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.38750 8.37530 0.01220 0.14567 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.53940 8.50470 0.03470 0.40801 統一全球債券組合基金 12.33080 12.32170 0.00910 0.07385 統一全球新科技基金(人民幣) 15.44000 15.42000 0.02000 0.12970 統一全球新科技基金(美元) 14.43000 14.42000 0.01000 0.06935 統一全球新科技基金(新台幣) 14.13000 14.08000 0.05000 0.35511 統一亞太基金 24.32000 24.34000 -0.02000 -0.08217 統一亞洲大金磚基金 12.28000 12.27000 0.01000 0.08150 統一奔騰基金 54.12000 54.52000 -0.40000 -0.73368 統一強棒貨幣市場基金 16.72620 16.72590 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 統一強漢基金(美元) 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 統一強漢基金(新台幣) 24.85000 24.78000 0.07000 0.28249 統一統信基金 27.76000 27.98000 -0.22000 -0.78628 統一黑馬基金 55.17000 55.54000 -0.37000 -0.66619 統一新亞洲科技能源基金 15.90000 15.96000 -0.06000 -0.37594 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.09620 8.07680 0.01940 0.24019 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.72620 10.70050 0.02570 0.24018 統一經建基金 42.50000 42.81000 -0.31000 -0.72413 統一龍馬基金 60.85000 61.60000 -0.75000 -1.21753 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.56000 17.79000 -0.23000 -1.29286 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 42.38000 42.90000 -0.52000 -1.21212 野村中國機會基金 13.46000 13.48000 -0.02000 -0.14837 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.25000 10.23120 0.01880 0.18375 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.23730 10.22380 0.01350 0.13204 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.42500 10.38400 0.04100 0.39484 野村巴西基金 6.85000 6.77000 0.08000 1.18168 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.27000 11.33000 -0.06000 -0.52957 野村台灣高股息基金 23.94000 23.97000 -0.03000 -0.12516 野村台灣運籌基金 33.73000 34.02000 -0.29000 -0.85244 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.85630 9.84590 0.01040 0.10563 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.77500 9.76840 0.00660 0.06756 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.85060 9.84050 0.01010 0.10264 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.38650 10.37550 0.01100 0.10602 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.20000 10.19320 0.00680 0.06671 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.03080 10.02050 0.01030 0.10279 野村平衡基金 18.47000 18.59000 -0.12000 -0.64551 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.02000 9.96000 0.06000 0.60241 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.85000 14.76000 0.09000 0.60976 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.13000 12.09000 0.04000 0.33085 野村全球生技醫療基金 16.97000 16.92000 0.05000 0.29551 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.06610 10.05620 0.00990 0.09845 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.06820 10.06030 0.00790 0.07853 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.06730 10.04570 0.02160 0.21502 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.30860 10.29810 0.01050 0.10196 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.27910 10.27100 0.00810 0.07886 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.28110 10.25860 0.02250 0.21933 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.06730 10.04570 0.02160 0.21502 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.61890 10.60820 0.01070 0.10087 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.55020 10.54190 0.00830 0.07873 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.55470 10.53160 0.02310 0.21934 野村全球品牌基金 29.03000 29.03000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.88000 12.86000 0.02000 0.15552 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.52000 19.50000 0.02000 0.10256 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.96000 11.98000 -0.02000 -0.16694 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.82720 10.82000 0.00720 0.06654 野村全球短期收益基金-美元計價 10.86740 10.86580 0.00160 0.01473 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.70280 10.69290 0.00990 0.09258 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.61810 8.61390 0.00420 0.04876 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.43410 8.43320 0.00090 0.01067 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.08250 8.07190 0.01060 0.13132 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.91890 10.91360 0.00530 0.04856 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.40920 10.40800 0.00120 0.01153 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.06550 10.05260 0.01290 0.12833 野村成長基金 28.44000 28.68000 -0.24000 -0.83682 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.27260 8.28490 -0.01230 -0.14846 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.28750 8.30320 -0.01570 -0.18908 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.59300 8.59310 -0.00010 -0.00116 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.43480 9.44890 -0.01410 -0.14922 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.30940 9.32700 -0.01760 -0.18870 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.63950 9.63950 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.79000 12.78000 0.01000 0.07825 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.06410 10.05800 0.00610 0.06065 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.06730 10.06350 0.00380 0.03776 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.06830 10.04910 0.01920 0.19106 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.50730 9.50120 0.00610 0.06420 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.59420 9.59050 0.00370 0.03858 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.80130 9.78240 0.01890 0.19320 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.06830 10.04910 0.01920 0.19106 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.57080 10.56440 0.00640 0.06058 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.52880 10.52470 0.00410 0.03896 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.75730 10.73650 0.02080 0.19373 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.06050 10.05950 0.00100 0.00994 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.05710 10.06050 -0.00340 -0.03380 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.05870 10.05370 0.00500 0.04973 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.56460 8.55950 0.00510 0.05958 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.12580 9.12620 -0.00040 -0.00438 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.99520 8.99850 -0.00330 -0.03667 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.05870 10.05370 0.00500 0.04973 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.78550 13.77730 0.00820 0.05952 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.84070 12.84110 -0.00040 -0.00311 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.40110 10.40490 -0.00380 -0.03652 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.46430 10.45160 0.01270 0.12151 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.44350 10.43460 0.00890 0.08529 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.49650 10.48220 0.01430 0.13642 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.65500 10.64210 0.01290 0.12122 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.61610 10.60700 0.00910 0.08579 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.63940 10.62470 0.01470 0.13836 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.54950 10.53550 0.01400 0.13288 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.50210 10.49240 0.00970 0.09245 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.76800 10.73000 0.03800 0.35415 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.21740 10.20410 0.01330 0.13034 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.86360 9.85790 0.00570 0.05782 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.49870 9.49580 0.00290 0.03054 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.05420 9.04260 0.01160 0.12828 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.44910 11.43450 0.01460 0.12768 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.25470 10.23240 0.02230 0.21794 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.30700 11.28750 0.01950 0.17276 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.74420 10.73000 0.01420 0.13234 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.58700 10.56390 0.02310 0.21867 野村泰國基金 43.62000 43.38000 0.24000 0.55325 野村高科技基金 9.22000 9.35000 -0.13000 -1.39037 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.47060 10.42640 0.04420 0.42392 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.03290 10.00630 0.02660 0.26583 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.65110 10.62280 0.02830 0.26641 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.44880 9.42530 0.02350 0.24933 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.52730 9.48730 0.04000 0.42162 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.76380 9.67670 0.08710 0.90010 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.94340 11.91210 0.03130 0.26276 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.96950 13.93000 0.03950 0.28356 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.87280 10.84580 0.02700 0.24894 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.97110 10.92490 0.04620 0.42289 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.41950 11.31760 0.10190 0.90037 野村貨幣市場基金 16.33180 16.33150 0.00030 0.00184 野村新馬基金 15.29000 15.27000 0.02000 0.13098 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.30360 10.31070 -0.00710 -0.06886 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.13280 10.14370 -0.01090 -0.10746 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.39410 10.37830 0.01580 0.15224 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.29120 10.27490 0.01630 0.15864 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.24030 10.22850 0.01180 0.11536 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.27140 10.25720 0.01420 0.13844 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.59860 10.58190 0.01670 0.15782 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.51560 10.50350 0.01210 0.11520 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.59660 10.58190 0.01470 0.13892 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.84590 9.85030 -0.00440 -0.04467 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.85380 9.86260 -0.00880 -0.08923 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.82740 9.82480 0.00260 0.02646 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.35390 10.35790 -0.00400 -0.03862 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.31370 10.32290 -0.00920 -0.08912 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.28990 10.28710 0.00280 0.02722 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.53670 10.53260 0.00410 0.03893 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.96250 7.95940 0.00310 0.03895 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.25470 12.25000 0.00470 0.03837 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.95000 8.84000 0.11000 1.24434 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.19740 10.17840 0.01900 0.18667 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.39110 10.37600 0.01510 0.14553 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.17730 10.16470 0.01260 0.12396 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.39680 10.35690 0.03990 0.38525 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.23570 10.21680 0.01890 0.18499 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.19760 10.17870 0.01890 0.18568 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.39120 10.37620 0.01500 0.14456 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.17820 10.16560 0.01260 0.12395 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.40010 10.36020 0.03990 0.38513 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.23610 10.21720 0.01890 0.18498 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.23020 10.21270 0.01750 0.17136 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.42910 10.41500 0.01410 0.13538 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.20980 10.19870 0.01110 0.10884 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.42990 10.39140 0.03850 0.37050 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.27110 10.25320 0.01790 0.17458 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.23020 10.21270 0.01750 0.17136 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.42920 10.41520 0.01400 0.13442 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.21110 10.20000 0.01110 0.10882 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.43470 10.39610 0.03860 0.37129 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.27170 10.25380 0.01790 0.17457 野村精選貨幣市場基金 12.11050 12.11040 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.72000 11.74000 -0.02000 -0.17036 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.46000 10.49000 -0.03000 -0.28599 野村歐洲高股息基金季配型 7.82000 7.80000 0.02000 0.25641 野村歐洲高股息基金累積型 11.16000 11.14000 0.02000 0.17953 野村積極成長基金 12.03000 12.14000 -0.11000 -0.90610 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.17000 9.25000 -0.08000 -0.86486 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 33.27000 33.57000 -0.30000 -0.89366 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.62010 10.60900 0.01110 0.10463 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.49490 8.48750 0.00740 0.08719 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.83680 7.83470 0.00210 0.02680 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.72030 7.71240 0.00790 0.10243 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.13210 12.12100 0.01110 0.09158 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.86500 10.86210 0.00290 0.02670 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.74320 10.73220 0.01100 0.10250 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361 野村環球基金-人民幣計價 17.24000 17.25000 -0.01000 -0.05797 野村環球基金-美元計價 13.38000 13.40000 -0.02000 -0.14925 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.15000 19.12000 0.03000 0.15690 野村鴻利基金 22.20000 22.34000 -0.14000 -0.62668 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89820 16.89810 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 18.25000 18.40000 -0.15000 -0.81522 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.38000 14.37000 0.01000 0.06959 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.27000 15.21000 0.06000 0.39448 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.64580 10.63210 0.01370 0.12886 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.94490 13.92710 0.01780 0.12781 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.65560 10.64520 0.01040 0.09770 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.51420 10.51020 0.00400 0.03806 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.46050 10.45130 0.00920 0.08803 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.29340 10.29090 0.00250 0.02429 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 9.98160 9.97550 0.00610 0.06115 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.00280 10.00460 -0.00180 -0.01799 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.02430 10.00110 0.02320 0.23197 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.14840 10.14180 0.00660 0.06508 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.25710 10.25380 0.00330 0.03218 凱基台商天下基金 12.69000 12.69000 0.00000 0.00000 凱基台灣精五門基金 20.03000 20.14000 -0.11000 -0.54618 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 43.70130 43.43890 0.26240 0.60407 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 45.32970 45.20390 0.12580 0.27829 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.74330 42.67740 0.06590 0.15441 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.45960 10.43830 0.02130 0.20406 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 43.94350 43.65870 0.28480 0.65233 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 44.62380 44.34250 0.28130 0.63438 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.74390 44.42350 0.32040 0.72124 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.10000 12.15000 -0.05000 -0.41152 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.84510 10.89240 -0.04730 -0.43425 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59010 11.58990 0.00020 0.00173 凱基開創基金 26.66000 26.78000 -0.12000 -0.44810 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.66000 22.56000 0.10000 0.44326 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.46600 21.42830 0.03770 0.17594 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.95000 16.91000 0.04000 0.23655 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.83690 15.83980 -0.00290 -0.01831 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.58000 7.57000 0.01000 0.13210 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 40.02960 39.75850 0.27110 0.68187 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 40.29950 40.01580 0.28370 0.70897 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 40.09320 39.85280 0.24040 0.60322 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.09870 11.08130 0.01740 0.15702 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.86000 10.82000 0.04000 0.36969 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.08260 12.06830 0.01430 0.11849 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.66000 12.62000 0.04000 0.31696 凱基護城河基金-台幣計價A 12.99000 12.92000 0.07000 0.54180 凱基護城河基金-美元計價B 12.44360 12.40950 0.03410 0.27479 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.02690 10.01410 0.01280 0.12782 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.72080 9.70960 0.01120 0.11535 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.95910 9.92170 0.03740 0.37695 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.02690 10.01400 0.01290 0.12882 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.72080 9.70960 0.01120 0.11535 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.95910 9.92170 0.03740 0.37695 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.86000 12.95000 -0.09000 -0.69498 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.94000 33.51000 0.43000 1.28320 富邦NASDAQ-100基金 32.06000 31.82000 0.24000 0.75424 富邦上証180基金 30.73000 30.97000 -0.24000 -0.77494 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18510 0.18460 0.00050 0.27086 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.84000 5.81000 0.03000 0.51635 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.51000 6.44000 0.07000 1.08696 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 42.64000 43.40000 -0.76000 -1.75115 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.82270 11.77990 0.04280 0.36333 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.90850 10.86840 0.04010 0.36896 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.65030 10.58520 0.06510 0.61501 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.04620 10.00980 0.03640 0.36364 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.19150 9.15770 0.03380 0.36909 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.98310 8.92820 0.05490 0.61491 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.78430 20.73450 0.04980 0.24018 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.61720 11.61630 0.00090 0.00775 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.76980 10.74250 0.02730 0.25413 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.72740 13.72150 0.00590 0.04300 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00600 2.00540 0.00060 0.02992 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44100 9.43690 0.00410 0.04345 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42910 1.42870 0.00040 0.02800 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.28780 12.28460 0.00320 0.02605 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.78910 1.78870 0.00040 0.02236 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.30770 10.30500 0.00270 0.02620 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52160 1.52120 0.00040 0.02630 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.75320 10.74340 0.00980 0.09122 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.71050 10.70590 0.00460 0.04297 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.53000 15.60000 -0.07000 -0.44872 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.19000 18.02000 0.17000 0.94340 富邦日本東証基金 19.90000 19.85000 0.05000 0.25189 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.44000 45.36000 0.08000 0.17637 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.69000 45.70000 -0.01000 -0.02188 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.90000 50.19000 -0.29000 -0.57780 富邦台灣心基金 20.41000 20.54000 -0.13000 -0.63291 富邦台灣釆吉50基金 44.73000 44.99000 -0.26000 -0.57791 富邦台灣科技指數基金 50.82000 51.49000 -0.67000 -1.30122 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 46.20040 45.96000 0.24040 0.52306 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.29130 42.19290 0.09840 0.23321 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31250 0.31100 0.00150 0.48232 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.51000 10.43000 0.08000 0.76702 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.60640 2.60430 0.00210 0.08064 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35370 0.35350 0.00020 0.05658 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.02670 11.00110 0.02560 0.23270 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.22980 2.22800 0.00180 0.08079 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33390 0.33370 0.00020 0.05993 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.36960 9.34790 0.02170 0.23214 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 25.44000 25.40000 0.04000 0.15748 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.65000 13.63000 0.02000 0.14674 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 32.22000 32.19000 0.03000 0.09320 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70090 15.70070 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.45000 17.82000 -0.37000 -2.07632 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.58800 41.42420 0.16380 0.39542 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 42.68540 42.45550 0.22990 0.54151 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.32460 41.25490 0.06970 0.16895 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 44.52410 44.26830 0.25580 0.57784 富邦長紅基金 56.98000 57.34000 -0.36000 -0.62783 富邦科技基金 22.48000 22.61000 -0.13000 -0.57497 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 42.07340 41.94010 0.13330 0.31783 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.56440 44.27730 0.28710 0.64841 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.30450 40.09600 0.20850 0.52000 富邦恒生國企ETF基金 20.30000 20.36000 -0.06000 -0.29470 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.17000 14.12000 0.05000 0.35411 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.78000 25.89000 -0.11000 -0.42487 富邦高成長基金 22.00000 22.15000 -0.15000 -0.67720 富邦基金A類型 12.62000 12.72000 -0.10000 -0.78616 富邦基金I類型 12.62000 12.72000 -0.10000 -0.78616 富邦深証100基金 9.87000 10.01000 -0.14000 -1.39860 富邦富時歐洲ETF基金 20.95000 20.97000 -0.02000 -0.09537 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42680 0.42580 0.00100 0.23485 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.41980 12.41150 0.00830 0.06687 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.27410 9.26790 0.00620 0.06690 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30300 0.30230 0.00070 0.23156 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.48880 8.48310 0.00570 0.06719 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.09020 10.11120 -0.02100 -0.20769 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.88750 10.88180 0.00570 0.05238 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.41970 9.43930 -0.01960 -0.20764 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.15920 10.15390 0.00530 0.05220 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.42000 18.40000 0.02000 0.10870 富邦精準基金 41.96000 42.18000 -0.22000 -0.52157 富邦精銳中小基金 10.61000 10.68000 -0.07000 -0.65543 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.71000 16.78000 -0.07000 -0.41716 富邦臺灣公司治理100基金 20.79000 20.89000 -0.10000 -0.47870 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.42000 7.42000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.82000 14.82000 0.00000 0.00000 富邦標普美國特別股ETF基金 20.07000 19.99000 0.08000 0.40020 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.58590 10.58560 0.00030 0.00283 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.23400 10.24130 -0.00730 -0.07128 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.63820 10.60920 0.02900 0.27335 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.07230 10.07200 0.00030 0.00298 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.69220 9.69920 -0.00700 -0.07217 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.06010 10.03260 0.02750 0.27411 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.12000 30.20000 -0.08000 -0.26490 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.95010 9.94180 0.00830 0.08349 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.93830 9.93320 0.00510 0.05134 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.77730 9.77360 0.00370 0.03786 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.23170 10.22320 0.00850 0.08314 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.23180 10.22650 0.00530 0.05183 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.07020 10.06590 0.00430 0.04272 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.52590 8.51750 0.00840 0.09862 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.22780 9.22190 0.00590 0.06398 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.79710 8.79170 0.00540 0.06142 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.24310 10.23300 0.01010 0.09870 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.32960 10.32290 0.00670 0.06490 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.87190 9.86590 0.00600 0.06082 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.01690 10.00960 0.00730 0.07293 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.61740 8.60590 0.01150 0.13363 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.90230 9.89240 0.00990 0.10008 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.19150 9.18270 0.00880 0.09583 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.37920 11.36400 0.01520 0.13376 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.21380 11.20250 0.01130 0.10087 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.52690 10.51630 0.01060 0.10080 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.38740 9.37790 0.00950 0.10130 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.44000 15.40000 0.04000 0.25974 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.85200 8.83610 0.01590 0.17994 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.75830 9.74410 0.01420 0.14573 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.26620 9.25320 0.01300 0.14049 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.64660 10.62750 0.01910 0.17972 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.70020 10.68460 0.01560 0.14600 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.22070 10.20610 0.01460 0.14305 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.40890 9.39490 0.01400 0.14902 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.74000 8.76000 -0.02000 -0.22831 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.35000 8.35000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.28000 7.30000 -0.02000 -0.27397 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.28000 8.30000 -0.02000 -0.24096 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.27000 8.27000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.18790 10.19890 -0.01100 -0.10785 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.54070 9.55230 -0.01160 -0.12144 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.12350 9.12610 -0.00260 -0.02849 富蘭克林華美中華基金 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.85000 21.01000 -0.16000 -0.76154 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.21000 21.29000 -0.08000 -0.37576 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.07260 8.04240 0.03020 0.37551 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.09880 9.08140 0.01740 0.19160 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.06640 10.04710 0.01930 0.19210 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.67650 9.64030 0.03620 0.37551 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.48680 11.47750 0.00930 0.08103 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.64820 8.64120 0.00700 0.08101 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.82280 8.81560 0.00720 0.08167 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.91180 9.90370 0.00810 0.08179 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.21930 14.21240 0.00690 0.04855 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.30750 10.30250 0.00500 0.04853 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.33640 10.33140 0.00500 0.04840 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.50820 10.50230 0.00590 0.05618 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.60660 7.60230 0.00430 0.05656 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.94950 8.94450 0.00500 0.05590 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.93940 9.93390 0.00550 0.05537 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.22450 11.19580 0.02870 0.25635 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.58900 7.56960 0.01940 0.25629 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.94600 8.92320 0.02280 0.25551 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.10150 10.07570 0.02580 0.25606 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.79070 10.78390 0.00680 0.06306 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.64100 7.63620 0.00480 0.06286 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.20300 8.19140 0.01160 0.14161 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.21080 9.21310 -0.00230 -0.02496 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.25570 10.25830 -0.00260 -0.02535 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.02050 13.00200 0.01850 0.14229 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.95000 7.97000 -0.02000 -0.25094 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.80000 8.78000 0.02000 0.22779 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.14000 12.12000 0.02000 0.16502 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.40000 8.36000 0.04000 0.47847 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.32420 13.26920 0.05500 0.41449 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.99000 10.96000 0.03000 0.27372 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 富蘭克林華美第一富基金 36.47000 36.69000 -0.22000 -0.59962 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34700 10.34690 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.70000 8.69000 0.01000 0.11507 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.10000 9.07000 0.03000 0.33076 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.53000 14.54000 -0.01000 -0.06878 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.41000 13.42000 -0.01000 -0.07452 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.90000 15.87000 0.03000 0.18904 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.92030 9.90830 0.01200 0.12111 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.92030 9.90830 0.01200 0.12111 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.87420 9.86430 0.00990 0.10036 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.87420 9.86430 0.00990 0.10036 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.85900 9.84900 0.01000 0.10153 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.85900 9.84910 0.00990 0.10052 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.85900 9.84900 0.01000 0.10153 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.07320 10.03710 0.03610 0.35967 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.07320 10.03710 0.03610 0.35967 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.07320 10.03710 0.03610 0.35967 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.69120 6.63840 0.05280 0.79537 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.71260 10.70560 0.00700 0.06539 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.47470 9.47570 -0.00100 -0.01055 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.41240 11.41360 -0.00120 -0.01051 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.78320 6.77440 0.00880 0.12990 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.88810 8.89150 -0.00340 -0.03824 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.46030 10.46420 -0.00390 -0.03727 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.92670 10.91250 0.01420 0.13013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 66.72000 66.43000 0.29000 0.43655 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 67.73000 67.30000 0.43000 0.63893 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.53310 62.37560 0.15750 0.25250 復華1至5年期高收益債券基金 21.07000 21.02000 0.05000 0.23787 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 65.21050 64.79000 0.42050 0.64902 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 64.94280 64.58590 0.35690 0.55260 復華人民幣貨幣市場基金 11.85280 11.85220 0.00060 0.00506 復華人生目標基金 37.20500 37.46130 -0.25630 -0.68417 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 復華大中華中小策略基金 8.55000 8.50000 0.05000 0.58824 復華中小精選基金 62.65000 62.94000 -0.29000 -0.46076 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.57880 52.48840 0.09040 0.17223 復華中國特選信用債券ETF基金 62.56970 62.40050 0.16920 0.27115 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.60000 8.59000 0.01000 0.11641 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.49000 11.51000 -0.02000 -0.17376 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 復華六年到期新興市場債券基金 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 復華台灣智能基金 11.23000 11.27000 -0.04000 -0.35492 復華全方位基金 27.49000 27.72000 -0.23000 -0.82973 復華全球大趨勢基金-美元 12.52000 12.48000 0.04000 0.32051 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.06000 19.96000 0.10000 0.50100 復華全球平衡基金-美元 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074 復華全球平衡基金-新臺幣 19.63000 19.59000 0.04000 0.20419 復華全球物聯網科技基金-美元 13.86000 13.88000 -0.02000 -0.14409 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.60000 13.58000 0.02000 0.14728 復華全球原物料基金 8.24000 8.18000 0.06000 0.73350 復華全球消費基金-新臺幣 12.81000 12.75000 0.06000 0.47059 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.10580 12.08500 0.02080 0.17211 復華全球債券基金 14.74540 14.69840 0.04700 0.31976 復華全球債券組合基金 15.20000 15.18000 0.02000 0.13175 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.12000 15.05000 0.07000 0.46512 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388 復華全球戰略配置強基金-美元 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 復華有利貨幣市場基金 13.48820 13.48800 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.39000 11.39000 0.00000 0.00000 復華亞太成長基金 11.86000 11.84000 0.02000 0.16892 復華亞太神龍科技基金-美元 8.75000 8.75000 0.00000 0.00000 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780 復華東協世紀基金 12.22000 12.21000 0.01000 0.08190 復華南非幣長期收益基金A 13.81000 13.88000 -0.07000 -0.50432 復華南非幣長期收益基金B 7.93000 7.97000 -0.04000 -0.50188 復華南非幣短期收益基金A 14.47000 14.48000 -0.01000 -0.06906 復華南非幣短期收益基金B 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136 復華美國20年期以上公債ETF基金 67.98230 67.52870 0.45360 0.67171 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.91000 21.88000 0.03000 0.13711 復華美國新星基金-美元 12.46000 12.44000 0.02000 0.16077 復華美國新星基金-新臺幣 12.88000 12.82000 0.06000 0.46802 復華恒生基金 21.10000 21.19000 -0.09000 -0.42473 復華恒生單日反向一倍基金 8.57000 8.54000 0.03000 0.35129 復華恒生單日正向二倍基金 29.22000 29.45000 -0.23000 -0.78098 復華神盾基金 24.82720 24.96360 -0.13640 -0.54640 復華高成長基金 65.26000 65.66000 -0.40000 -0.60920 復華高益策略組合基金 13.52000 13.51000 0.01000 0.07402 復華貨幣市場基金 14.45130 14.45110 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.45000 18.31000 0.14000 0.76461 復華富時台灣高股息低波動基金 49.25000 49.32000 -0.07000 -0.14193 復華復華基金 20.37000 20.50000 -0.13000 -0.63415 復華華人世紀基金 16.00000 16.01000 -0.01000 -0.06246 復華傳家二號基金 28.98710 29.18530 -0.19820 -0.67911 復華傳家基金 21.67470 21.73770 -0.06300 -0.28982 復華奧林匹克全球組合基金 15.79000 15.75000 0.04000 0.25397 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.41000 14.37000 0.04000 0.27836 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 復華新興人民幣短期收益基金 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349 復華新興人民幣債券基金A 12.18000 12.17000 0.01000 0.08217 復華新興人民幣債券基金B 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 21.60000 21.56000 0.04000 0.18553 復華新興市場企業債券ETF基金 67.65000 67.44000 0.21000 0.31139 復華新興市場高收益債券基金A 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 復華新興市場高收益債券基金B 5.43000 5.42000 0.01000 0.18450 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.14000 12.13000 0.01000 0.08244 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.96000 11.96000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905 復華滬深300 A股基金 22.84000 22.99000 -0.15000 -0.65246 復華數位經濟基金 43.98000 44.25000 -0.27000 -0.61017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.92370 9.91660 0.00710 0.07160 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.72610 9.71670 0.00940 0.09674 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.46000 10.45240 0.00760 0.07271 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.11630 10.10650 0.00980 0.09697 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.08420 10.07840 0.00580 0.05755 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.84590 10.81140 0.03450 0.31911 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.88550 9.87970 0.00580 0.05871 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.65200 10.61810 0.03390 0.31927 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.23630 10.23030 0.00600 0.05865 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.01850 10.98340 0.03510 0.31957 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.59140 10.58290 0.00850 0.08032 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.55400 10.54550 0.00850 0.08060 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.79650 10.75960 0.03690 0.34295 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.48440 10.47300 0.01140 0.10885 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.66820 11.66980 -0.00160 -0.01371 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.44970 10.44040 0.00930 0.08908 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.66340 10.65180 0.01160 0.10890 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.99520 11.99650 -0.00130 -0.01084 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.58960 10.58020 0.00940 0.08885 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.87090 10.83300 0.03790 0.34986 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.00610 9.99390 0.01220 0.12207 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.02710 10.01860 0.00850 0.08484 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.06760 10.03280 0.03480 0.34686 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.33410 10.32520 0.00890 0.08620 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.56950 10.57230 -0.00280 -0.02648 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.35290 10.34530 0.00760 0.07346 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.33270 10.32370 0.00900 0.08718 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.56890 10.57170 -0.00280 -0.02649 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.34970 10.34210 0.00760 0.07349 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.15810 10.14030 0.01780 0.17554 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.16660 10.15330 0.01330 0.13099 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.15660 10.13880 0.01780 0.17556 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.16770 10.15440 0.01330 0.13098 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.67280 10.66310 0.00970 0.09097 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.70180 10.69500 0.00680 0.06358 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.93540 10.90000 0.03540 0.32477 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.02280 10.00970 0.01310 0.13087 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.04010 10.03050 0.00960 0.09571 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.08070 10.04490 0.03580 0.35640 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.20090 9.19800 0.00290 0.03153 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.20820 8.20630 0.00190 0.02315 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.35880 8.33520 0.02360 0.28314 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.94480 11.94100 0.00380 0.03182 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.69060 10.68820 0.00240 0.02245 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 11.01260 10.98140 0.03120 0.28412 景順主流基金 16.34000 16.52000 -0.18000 -1.08959 景順台灣科技基金 28.24000 28.49000 -0.25000 -0.87750 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.50000 11.47000 0.03000 0.26155 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.87000 10.83000 0.04000 0.36934 景順全球科技基金 23.42000 23.32000 0.10000 0.42882 景順全球康健基金 19.70000 19.66000 0.04000 0.20346 景順貨幣市場基金 15.98670 15.98650 0.00020 0.00125 景順潛力基金 30.42000 30.65000 -0.23000 -0.75041 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.37000 14.34000 0.03000 0.20921 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.72000 13.65000 0.07000 0.51282 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.29000 11.25000 0.04000 0.35556 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.81000 11.77000 0.04000 0.33985 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.02000 9.94000 0.08000 0.80483 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.12000 10.07000 0.05000 0.49652 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.57000 10.48000 0.09000 0.85878 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.58920 8.59540 -0.00620 -0.07213 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.99410 7.98810 0.00600 0.07511 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.38670 11.39490 -0.00820 -0.07196 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.57190 10.56390 0.00800 0.07573 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.01000 8.02000 -0.01000 -0.12469 華南永昌中國A股基金(美元) 7.63000 7.65000 -0.02000 -0.26144 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.44000 11.44000 0.00000 0.00000 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.59810 9.59860 -0.00050 -0.00521 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 10.00610 9.98060 0.02550 0.25550 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.12160 10.12210 -0.00050 -0.00494 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.55590 10.52900 0.02690 0.25548 華南永昌永昌基金 18.72000 18.82000 -0.10000 -0.53135 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.66000 10.62000 0.04000 0.37665 華南永昌全球亨利組合基金 14.87920 14.86830 0.01090 0.07331 華南永昌全球神農水資源基金 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.55000 10.48000 0.07000 0.66794 華南永昌全球精品基金 16.87000 16.79000 0.08000 0.47647 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.05000 13.04000 0.01000 0.07669 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.23000 13.18000 0.05000 0.37936 華南永昌物聯網精選基金 11.28000 11.32000 -0.04000 -0.35336 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.27210 16.27190 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 23.96190 24.02280 -0.06090 -0.25351 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98380 11.98370 0.00010 0.00083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.70240 10.69660 0.00580 0.05422 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.79220 10.76010 0.03210 0.29832 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.02550 10.02050 0.00500 0.04990 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.03580 10.00650 0.02930 0.29281 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.54770 10.54200 0.00570 0.05407 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.55700 10.52570 0.03130 0.29737 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.98740 9.98190 0.00550 0.05510 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.95360 9.92420 0.02940 0.29625 華頓中小型基金 18.92000 19.15000 -0.23000 -1.20104 華頓中國多重機會平衡基金 11.47710 11.47310 0.00400 0.03486 華頓台灣基金 21.25000 21.49000 -0.24000 -1.11680 華頓平安貨幣市場基金 11.56410 11.56390 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.94000 17.93000 0.01000 0.05577 華頓全球高收益債券基金A 13.98710 13.96290 0.02420 0.17332 華頓全球高收益債券基金B 8.20050 8.18640 0.01410 0.17224 華頓全球黑鑽油源基金 5.12000 5.08000 0.04000 0.78740 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.64140 2.65010 -0.00870 -0.32829 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.00940 12.01860 -0.00920 -0.07655 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38110 0.38240 -0.00130 -0.33996 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.80840 11.81240 -0.00400 -0.03386 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.80840 11.81240 -0.00400 -0.03386 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.46560 10.47580 -0.01020 -0.09737 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.67340 10.65010 0.02330 0.21878 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.67340 10.65010 0.02330 0.21878 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.40950 9.38900 0.02050 0.21834 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.66020 10.66470 -0.00450 -0.04220 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.66020 10.66470 -0.00450 -0.04220 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.37950 9.39010 -0.01060 -0.11288 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.65080 2.64800 0.00280 0.10574 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07330 2.07440 -0.00110 -0.05303 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.18470 12.17290 0.01180 0.09694 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.48710 9.47790 0.00920 0.09707 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38180 0.38140 0.00040 0.10488 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29770 0.29810 -0.00040 -0.13418 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.34000 3.36000 -0.02000 -0.59524 匯豐中國動力基金(台幣) 15.20000 15.21000 -0.01000 -0.06575 匯豐中國動力基金(美元) 0.48000 0.48000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 23.54000 23.69000 -0.15000 -0.63318 匯豐全球趨勢組合基金 12.79000 12.72000 0.07000 0.55031 匯豐全球關鍵資源基金 8.35000 8.30000 0.05000 0.60241 匯豐安富基金 25.15000 25.25000 -0.10000 -0.39604 匯豐成功基金 44.01000 44.00000 0.01000 0.02273 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.41000 2.41000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.68180 2.68270 -0.00090 -0.03355 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.35800 2.35840 -0.00040 -0.01696 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.89960 11.89180 0.00780 0.06559 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.99230 7.98430 0.00800 0.10020 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38770 0.38790 -0.00020 -0.05156 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33380 0.33390 -0.00010 -0.02995 匯豐金磚動力基金 15.07000 14.98000 0.09000 0.60080 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00830 15.00820 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.32000 5.28000 0.04000 0.75758 匯豐新鑽動力基金 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.57340 5.55180 0.02160 0.38906 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.40160 9.38010 0.02150 0.22921 匯豐龍鳳基金-A類型 50.78000 51.11000 -0.33000 -0.64567 匯豐龍鳳基金-I類型 50.78000 51.11000 -0.33000 -0.64567 匯豐龍騰電子基金 34.77000 35.09000 -0.32000 -0.91194 匯豐雙高收益債券組合基金 12.67070 12.66180 0.00890 0.07029 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.64000 17.67000 -0.03000 -0.16978 新光中國成長基金(人民幣) 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236 新光中國成長基金(美元) 8.87000 8.89000 -0.02000 -0.22497 新光中國成長基金(新臺幣) 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.18010 11.16400 0.01610 0.14421 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.18040 10.17820 0.00220 0.02161 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.72030 10.69250 0.02780 0.26000 新光台灣富貴基金 22.71000 22.72000 -0.01000 -0.04401 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.48000 21.35000 0.13000 0.60890 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.55230 40.45680 0.09550 0.23605 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 43.25170 43.07930 0.17240 0.40019 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195 新光全球AI新創產業基金美元 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.87000 9.81000 0.06000 0.61162 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936 新光全球生技醫療基金(美元) 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.80000 10.75000 0.05000 0.46512 新光全球債券基金(A累積)美元 10.70450 10.68340 0.02110 0.19750 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.68000 10.63360 0.04640 0.43635 新光全球債券基金(B配息)美元 10.11410 10.09420 0.01990 0.19714 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.07860 10.03470 0.04390 0.43748 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.69000 9.56000 0.13000 1.35983 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.10000 10.97000 0.13000 1.18505 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 8.95000 8.98000 -0.03000 -0.33408 新光吉星貨幣市場基金 15.50030 15.50010 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 新光多重資產基金(A累積)美元 8.44000 8.42000 0.02000 0.23753 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.99000 8.95000 0.04000 0.44693 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.64000 8.61000 0.03000 0.34843 新光亞洲精選基金-美金 20.89000 20.99000 -0.10000 -0.47642 新光亞洲精選基金-新台幣 21.61000 21.66000 -0.05000 -0.23084 新光店頭基金 21.45000 21.61000 -0.16000 -0.74040 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.87000 10.82000 0.05000 0.46211 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 新光特選內需收益ETF基金 21.09000 21.18000 -0.09000 -0.42493 新光創新科技基金 12.55000 12.67000 -0.12000 -0.94712 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.29860 10.28370 0.01490 0.14489 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.63960 10.62250 0.01710 0.16098 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.10860 10.09680 0.01180 0.11687 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.44730 9.43250 0.01480 0.15690 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.72820 9.71260 0.01560 0.16062 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.24010 9.22790 0.01220 0.13221 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.26160 41.12240 0.13920 0.33850 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.84340 43.54100 0.30240 0.69452 新光澳幣八年期保本基金 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365 新光澳幣十年期保本基金 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433 新光澳幣保本基金 12.39000 12.38000 0.01000 0.08078 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.66440 10.64490 0.01950 0.18319 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.50930 9.49160 0.01770 0.18648 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.55180 9.52830 0.02350 0.24663 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.52090 10.49510 0.02580 0.24583 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.49820 10.48010 0.01810 0.17271 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.51620 9.50240 0.01380 0.14523 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.48490 9.46670 0.01820 0.19225 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.45130 10.43130 0.02000 0.19173 瑞銀全球創新趨勢基金 7.31000 7.28000 0.03000 0.41209 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.67820 10.67310 0.00510 0.04778 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.59290 9.58880 0.00410 0.04276 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.52800 10.52050 0.00750 0.07129 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.57980 9.57760 0.00220 0.02297 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.65300 9.64660 0.00640 0.06634 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.61760 10.61070 0.00690 0.06503 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.98520 14.96010 0.02510 0.16778 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.74400 8.72940 0.01460 0.16725 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.64950 41.55750 0.09200 0.22138 群益10年期以上金融債ETF基金 41.87380 41.57220 0.30160 0.72548 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 42.73900 42.39520 0.34380 0.81094 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 42.70260 42.36040 0.34220 0.80783 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 43.94310 43.62860 0.31450 0.72086 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 42.21370 41.95770 0.25600 0.61014 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 45.66160 45.37320 0.28840 0.63562 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 46.88010 46.81880 0.06130 0.13093 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 45.31080 45.05980 0.25100 0.55704 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.62000 10.61700 0.00300 0.02826 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 44.52590 44.17860 0.34730 0.78613 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.58540 40.53690 0.04850 0.11964 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45330 11.45240 0.00090 0.00786 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.30810 10.29060 0.01750 0.17006 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.34310 12.32830 0.01480 0.12005 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.15500 9.15260 0.00240 0.02622 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 群益大印度基金N-新臺幣 10.66000 10.62000 0.04000 0.37665 群益大印度基金-人民幣 13.94270 13.91990 0.02280 0.16379 群益大印度基金-美元 13.01210 13.00310 0.00900 0.06921 群益大印度基金-新臺幣 12.61000 12.56000 0.05000 0.39809 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.09520 12.07200 0.02320 0.19218 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.57500 11.56350 0.01150 0.09945 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.11000 11.07000 0.04000 0.36134 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.81670 10.79580 0.02090 0.19359 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.44360 9.43430 0.00930 0.09858 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.09000 9.05000 0.04000 0.44199 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.70760 9.68890 0.01870 0.19300 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.51020 8.50180 0.00840 0.09880 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.19000 9.16000 0.03000 0.32751 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.03180 9.01440 0.01740 0.19302 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.18360 8.17550 0.00810 0.09908 群益中小型股基金 44.06000 44.22000 -0.16000 -0.36183 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.14660 10.14030 0.00630 0.06213 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.34800 9.35100 -0.00300 -0.03208 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.95840 8.93790 0.02050 0.22936 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.64520 8.63980 0.00540 0.06250 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.96390 7.96640 -0.00250 -0.03138 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.63280 7.61530 0.01750 0.22980 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.53740 10.52750 0.00990 0.09404 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.59110 11.58020 0.01090 0.09413 群益中國高收益債券基金-美元 11.19830 11.19440 0.00390 0.03484 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.47680 10.45000 0.02680 0.25646 群益中國新機會基金N-人民幣 7.88620 7.88580 0.00040 0.00507 群益中國新機會基金N-美元 7.18620 7.19260 -0.00640 -0.08898 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.85000 7.83000 0.02000 0.25543 群益中國新機會基金-人民幣 6.99390 6.99350 0.00040 0.00572 群益中國新機會基金-美元 7.68360 7.69040 -0.00680 -0.08842 群益中國新機會基金-新臺幣 7.49000 7.48000 0.01000 0.13369 群益平衡王基金 19.01150 19.14700 -0.13550 -0.70768 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.11000 9.06000 0.05000 0.55188 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.50000 6.46000 0.04000 0.61920 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.08190 12.03210 0.04980 0.41389 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.44400 11.40750 0.03650 0.31996 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.08000 11.02000 0.06000 0.54446 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.39260 10.34970 0.04290 0.41450 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.84290 9.81150 0.03140 0.32003 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.30990 10.29360 0.01630 0.15835 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.09350 10.07970 0.01380 0.13691 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.17110 9.15660 0.01450 0.15836 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.15580 9.14330 0.01250 0.13671 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.36980 10.35330 0.01650 0.15937 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.41020 10.39600 0.01420 0.13659 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.33290 9.31810 0.01480 0.15883 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.79640 9.78300 0.01340 0.13697 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.12600 11.09870 0.02730 0.24597 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.70720 7.68830 0.01890 0.24583 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.62150 10.61060 0.01090 0.10273 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.44590 10.44080 0.00510 0.04885 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.68850 10.65550 0.03300 0.30970 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.90160 9.89140 0.01020 0.10312 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.83640 9.83160 0.00480 0.04882 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.06500 10.03380 0.03120 0.31095 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.62160 10.61080 0.01080 0.10178 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.44580 10.44070 0.00510 0.04885 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.68840 10.65540 0.03300 0.30970 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.90160 9.89150 0.01010 0.10211 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.83630 9.83150 0.00480 0.04882 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.06500 10.03390 0.03110 0.30995 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.59050 9.60560 -0.01510 -0.15720 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575 群益全球關鍵生技基金-美元 15.69290 15.71750 -0.02460 -0.15651 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.81000 15.80000 0.01000 0.06329 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.25000 12.19000 0.06000 0.49221 群益印度中小基金N-人民幣 11.42290 11.42520 -0.00230 -0.02013 群益印度中小基金N-美元 9.51580 9.52670 -0.01090 -0.11442 群益印度中小基金N-新臺幣 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810 群益印度中小基金-人民幣 15.46390 15.46700 -0.00310 -0.02004 群益印度中小基金-美元 13.61010 13.62560 -0.01550 -0.11376 群益印度中小基金-新臺幣 16.08000 16.06000 0.02000 0.12453 群益多利策略組合基金 11.83000 11.82000 0.01000 0.08460 群益多重收益組合基金 14.07000 14.04000 0.03000 0.21368 群益多重資產組合基金 15.56000 15.51000 0.05000 0.32237 群益安家基金 23.80830 23.88490 -0.07660 -0.32070 群益安穩貨幣市場基金 16.14990 16.14970 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.66000 21.44000 0.22000 1.02612 群益亞太中小基金 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 群益亞太新趨勢平衡基金 16.52000 16.47000 0.05000 0.30358 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.51510 10.49180 0.02330 0.22208 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.80270 7.78540 0.01730 0.22221 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.21580 10.19320 0.02260 0.22172 群益店頭市場基金 88.99000 89.51000 -0.52000 -0.58094 群益東方盛世基金 8.71000 8.72000 -0.01000 -0.11468 群益東協成長基金-人民幣 13.22090 13.19620 0.02470 0.18718 群益東協成長基金-美元 11.51590 11.50510 0.01080 0.09387 群益東協成長基金-新臺幣 11.63000 11.59000 0.04000 0.34513 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.59380 11.59260 0.00120 0.01035 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.90560 10.90980 -0.00420 -0.03850 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.45710 10.44120 0.01590 0.15228 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.57240 9.57140 0.00100 0.01045 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.00730 9.01070 -0.00340 -0.03773 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.63470 8.62160 0.01310 0.15194 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.81300 10.79660 0.01640 0.15190 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.36750 9.36650 0.00100 0.01068 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.16730 9.17080 -0.00350 -0.03816 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.64620 9.63160 0.01460 0.15158 群益長安基金 27.66000 27.88000 -0.22000 -0.78910 群益美國新創亮點基金N-美元 10.18790 10.16710 0.02080 0.20458 群益美國新創亮點基金-美元 15.41170 15.38020 0.03150 0.20481 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.20000 15.13000 0.07000 0.46266 群益真善美基金 15.34060 15.44680 -0.10620 -0.68752 群益馬拉松基金 112.38000 113.39000 -1.01000 -0.89073 群益深証中小板基金 11.29000 11.48000 -0.19000 -1.65505 群益創新科技基金 30.53000 30.94000 -0.41000 -1.32515 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.04200 9.05820 -0.01620 -0.17884 群益華夏盛世基金N-美元 8.25820 8.28080 -0.02260 -0.27292 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.79000 8.79000 0.00000 0.00000 群益華夏盛世基金-人民幣 9.84680 9.86440 -0.01760 -0.17842 群益華夏盛世基金-美元 9.10570 9.13060 -0.02490 -0.27271 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.34000 15.34000 0.00000 0.00000 群益奧斯卡基金 27.04000 27.42000 -0.38000 -1.38585 群益新興金鑽基金-美元 11.31570 11.30360 0.01210 0.10705 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091 群益葛萊美基金 21.93000 22.20000 -0.27000 -1.21622 群益道瓊美國地產ETF基金 22.41000 22.27000 0.14000 0.62865 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.09000 8.09000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.03000 13.03000 0.00000 0.00000 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.05850 11.03880 0.01970 0.17846 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.81890 10.80970 0.00920 0.08511 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.06650 11.02830 0.03820 0.34638 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.80260 10.78330 0.01930 0.17898 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.56870 10.55970 0.00900 0.08523 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.81030 10.77300 0.03730 0.34624 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.05850 11.03870 0.01980 0.17937 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.81890 10.80970 0.00920 0.08511 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.80260 10.78330 0.01930 0.17898 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.56860 10.55970 0.00890 0.08428 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.86140 12.81970 0.04170 0.32528 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.65330 11.63720 0.01610 0.13835 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.83000 10.79000 0.04000 0.37071 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.57540 11.55100 0.02440 0.21124 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.69790 8.66970 0.02820 0.32527 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.94730 8.93490 0.01240 0.13878 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.32000 8.29000 0.03000 0.36188 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.47910 8.46120 0.01790 0.21155 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.14340 10.12940 0.01400 0.13821 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.89880 9.88510 0.01370 0.13859 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.80000 8.82000 -0.02000 -0.22676 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.57000 28.66000 -0.09000 -0.31403 德信中國精選成長基金 11.59000 11.62000 -0.03000 -0.25818 德信台灣主流中小基金 18.26000 18.33000 -0.07000 -0.38189 德信萬保貨幣市場基金 11.97850 11.97830 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 31.02000 31.04000 -0.02000 -0.06443 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.70760 10.70290 0.00470 0.04391 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.60950 10.60870 0.00080 0.00754 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.70860 11.70840 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.86000 14.91000 -0.05000 -0.33535 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.94000 17.81000 0.13000 0.72993 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.73850 10.72620 0.01230 0.11467 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.15780 16.13920 0.01860 0.11525 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.40350 8.37360 0.02990 0.35707 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.22390 11.21320 0.01070 0.09542 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.13340 12.12180 0.01160 0.09570 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.18220 14.13180 0.05040 0.35664 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.32000 17.31000 0.01000 0.05777 摩根中小基金 21.09000 21.09000 0.00000 0.00000 摩根中國A股基金 14.43000 14.42000 0.01000 0.06935 摩根中國A股基金(美元) 11.09000 11.11000 -0.02000 -0.18002 摩根中國亮點基金 12.61000 12.57000 0.04000 0.31822 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.43630 11.45150 -0.01520 -0.13273 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.60310 12.63570 -0.03260 -0.25800 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.60860 9.63830 -0.02970 -0.30815 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.28110 13.29880 -0.01770 -0.13309 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.23130 15.27070 -0.03940 -0.25801 摩根台灣金磚基金-累積型 18.78000 18.82000 -0.04000 -0.21254 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.78000 18.82000 -0.04000 -0.21254 摩根台灣增長基金 47.72000 47.84000 -0.12000 -0.25084 摩根平衡基金 27.44000 27.47000 -0.03000 -0.10921 摩根全球α基金 18.64000 18.55000 0.09000 0.48518 摩根全球平衡基金 16.18850 16.16160 0.02690 0.16644 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.50930 9.49950 0.00980 0.10316 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.60700 10.59590 0.01110 0.10476 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.01610 10.00850 0.00760 0.07594 摩根多元入息成長基金-累積型 11.64000 11.62770 0.01230 0.10578 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.35070 10.34280 0.00790 0.07638 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.73890 10.73950 -0.00060 -0.00559 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.15720 14.15800 -0.00080 -0.00565 摩根亞洲基金 58.00000 58.10000 -0.10000 -0.17212 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.51600 8.50890 0.00710 0.08344 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.00830 10.00070 0.00760 0.07599 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.85340 8.85090 0.00250 0.02825 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.89730 12.88670 0.01060 0.08226 摩根東方內需機會基金 18.35000 18.39000 -0.04000 -0.21751 摩根東方科技基金 30.86000 31.11000 -0.25000 -0.80360 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.38000 9.41000 -0.03000 -0.31881 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.94000 11.94000 0.00000 0.00000 摩根金龍收成基金 21.14000 21.12000 0.02000 0.09470 摩根第一貨幣市場基金 15.12580 15.12560 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.09000 14.19000 -0.10000 -0.70472 摩根新金磚五國基金 12.73000 12.71000 0.02000 0.15736 摩根新絲路基金 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 摩根新興35基金 13.48000 13.51000 -0.03000 -0.22206 摩根新興日本基金 23.14000 23.28000 -0.14000 -0.60137 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.24500 7.24900 -0.00400 -0.05518 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.54990 9.55390 -0.00400 -0.04187 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.37860 9.38660 -0.00800 -0.08523 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.08580 11.09200 -0.00620 -0.05590 摩根新興科技基金 49.86000 50.21000 -0.35000 -0.69707 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.77260 8.78760 -0.01500 -0.17070 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.37080 9.40320 -0.03240 -0.34456 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.83350 8.86700 -0.03350 -0.37781 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.41610 10.43380 -0.01770 -0.16964 摩根龍揚基金 31.57000 31.55000 0.02000 0.06339 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-累積型 12.14000 12.11000 0.03000 0.24773 摩根總收益組合基金-月配息型 9.30050 9.30090 -0.00040 -0.00430 摩根總收益組合基金-累積型 11.47090 11.47140 -0.00050 -0.00436 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.99000 20.94000 0.05000 0.23878 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61010 12.61000 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 10.13000 10.23000 -0.10000 -0.97752 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.56090 10.54730 0.01360 0.12894 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.51360 10.50910 0.00450 0.04282 聯邦中國龍基金 23.95000 24.14000 -0.19000 -0.78708 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.51850 12.50920 0.00930 0.07435 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.71300 11.70960 0.00340 0.02904 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.72000 10.70070 0.01930 0.18036 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.40240 10.39480 0.00760 0.07311 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.78580 9.78290 0.00290 0.02964 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.94980 8.93380 0.01600 0.17910 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.91080 9.88080 0.03000 0.30362 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.18690 10.12960 0.05730 0.56567 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.92780 9.92080 0.00700 0.07056 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.30060 10.26660 0.03400 0.33117 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.47080 9.46410 0.00670 0.07079 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.82250 9.79000 0.03250 0.33197 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.43620 11.44820 -0.01200 -0.10482 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.22810 11.24030 -0.01220 -0.10854 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.58080 10.56810 0.01270 0.12017 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.60720 10.61850 -0.01130 -0.10642 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.39830 10.40960 -0.01130 -0.10855 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.80030 9.78860 0.01170 0.11953 聯邦金鑽平衡基金 21.77590 21.93050 -0.15460 -0.70495 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.22910 9.25020 -0.02110 -0.22810 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.73810 9.73500 0.00310 0.03184 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.19410 9.21520 -0.02110 -0.22897 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.68960 9.68650 0.00310 0.03200 聯邦貨幣市場基金 13.21520 13.21500 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 11.96000 12.06000 -0.10000 -0.82919 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.81460 16.77970 0.03490 0.20799 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.28350 12.30560 -0.02210 -0.17959 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.20700 12.20060 0.00640 0.05246 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.63070 11.62420 0.00650 0.05592 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.27360 12.26750 0.00610 0.04972 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.56360 11.54350 0.02010 0.17412 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.54700 10.54170 0.00530 0.05028 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.74600 8.73090 0.01510 0.17295 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 33.76000 33.95000 -0.19000 -0.55965 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.70000 17.69000 0.01000 0.05653 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.67000 17.67000 0.00000 0.00000 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.94000 11.91000 0.03000 0.25189 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.13000 16.10000 0.03000 0.18634 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.99000 11.98000 0.01000 0.08347 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.81000 12.80000 0.01000 0.07813 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.95000 11.94000 0.01000 0.08375 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.65000 7.63000 0.02000 0.26212 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.08000 15.09000 -0.01000 -0.06627 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.77000 8.76000 0.01000 0.11416 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.55000 11.54000 0.01000 0.08666 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.18000 14.16000 0.02000 0.14124 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.26000 14.24000 0.02000 0.14045 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.27000 14.25000 0.02000 0.14035 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.94000 14.93000 0.01000 0.06698 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.59000 20.56000 0.03000 0.14591 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.67000 18.65000 0.02000 0.10724 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.99000 12.95000 0.04000 0.30888 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.72000 14.69000 0.03000 0.20422 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.65000 15.64000 0.01000 0.06394 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.63000 14.62000 0.01000 0.06840 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.67000 14.65000 0.02000 0.13652 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.67000 12.65000 0.02000 0.15810 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.77000 12.76000 0.01000 0.07837 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.77000 8.74000 0.03000 0.34325 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.28000 13.27000 0.01000 0.07536 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.31000 19.29000 0.02000 0.10368 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.06000 18.05000 0.01000 0.05540 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.13000 13.12000 0.01000 0.07622 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.13000 14.12000 0.01000 0.07082 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.92000 7.91000 0.01000 0.12642 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.91000 12.91000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.12000 14.10000 0.02000 0.14184 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.20000 14.18000 0.02000 0.14104 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142 聯博貨幣市場基金 15.03280 15.03270 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.26490 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