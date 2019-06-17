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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/06/14  108/06/13  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.18700   10.17230   0.01470    0.14451
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.04640   10.03180   0.01460    0.14554
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.30960   10.30770   0.00190    0.01843
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.17180   10.16990   0.00190    0.01868
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.05140   10.04340   0.00800    0.07965
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.06480   10.06280   0.00200    0.01988
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.06480   10.06280   0.00200    0.01988
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.10500   10.09930   0.00570    0.05644
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.51480   10.50970   0.00510    0.04853
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.31850   10.31340   0.00510    0.04945
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.44720   10.44730  -0.00010   -0.00096
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.33860   10.33870  -0.00010   -0.00097
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.26000   22.21000   0.05000    0.22512
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         22.81000   22.73000   0.08000    0.35196
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.86960   41.65050   0.21910    0.52604
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.19950   40.05930   0.14020    0.34998
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.73050    9.73220  -0.00170   -0.01747
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.22250   10.22240   0.00010    0.00098
中國信託台灣活力基金                                               12.71000   12.75000  -0.04000   -0.31373
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.79000   10.75000   0.04000    0.37209
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.70000   10.64000   0.06000    0.56391
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.75000    9.69000   0.06000    0.61920
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.27000    9.24000   0.03000    0.32468
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.03360   10.02860   0.00500    0.04986
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.20280   10.17350   0.02930    0.28800
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.19610    9.16970   0.02640    0.28790
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.37750   10.37420   0.00330    0.03181
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.31790    9.31540   0.00250    0.02684
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.39300   11.31930   0.07370    0.65110
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.70010    9.63740   0.06270    0.65059
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.34470   11.35950  -0.01480   -0.13029
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.94520    9.95820  -0.01300   -0.13055
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              43.34910   43.01410   0.33500    0.77881
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              44.63550   44.31010   0.32540    0.73437
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                45.16120   44.86540   0.29580    0.65931
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.71000   10.64000   0.07000    0.65789
中國信託智能運動基金-美元                                          10.19000   10.15000   0.04000    0.39409
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.10000   10.05000   0.05000    0.49751
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03070   11.03050   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.16450   10.15670   0.00780    0.07680
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.42610    9.41890   0.00720    0.07644
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.30000   10.30410  -0.00410   -0.03979
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.54710    9.55110  -0.00400   -0.04188
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.40000   11.33000   0.07000    0.61783
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.85000   10.79000   0.06000    0.55607
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.31000   11.28000   0.03000    0.26596
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.83000   10.80000   0.03000    0.27778
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    41.67060   41.41770   0.25290    0.61061
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            42.35180   42.10850   0.24330    0.57779
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        42.15810   41.88820   0.26990    0.64433
元大2001基金                                                       57.99000   58.70000  -0.71000   -1.20954
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          45.12660   44.85160   0.27500    0.61313
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             42.81000   42.60250   0.20750    0.48706
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.45000   20.44000   0.01000    0.04892
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.68020   11.67930   0.00090    0.00771
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.91910   10.89200   0.02710    0.24881
元大上證50基金                                                     32.11000   32.16000  -0.05000   -0.15547
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.09000   10.04000   0.05000    0.49801
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.12000    9.06000   0.06000    0.66225
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.16000   13.18000  -0.02000   -0.15175
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.23900   12.25600  -0.01700   -0.13871
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.88200   16.86200   0.02000    0.11861
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.53300   10.54600  -0.01300   -0.12327
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.27700   10.26500   0.01200    0.11690
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.98000    2.98000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.50000   13.50000   0.00000    0.00000
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.08880   47.02130   0.06750    0.14355
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.94150   10.93820   0.00330    0.03017
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.97550    9.97250   0.00300    0.03008
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.21100   10.18330   0.02770    0.27201
元大巴西指數基金                                                    7.13000    7.05300   0.07700    1.09173
元大巴菲特基金                                                     25.02000   25.07000  -0.05000   -0.19944
元大日經225基金                                                    26.83000   26.70000   0.13000    0.48689
元大台商收成基金                                                   21.48000   21.49000  -0.01000   -0.04653
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.08000   12.08000   0.00000    0.00000
元大台灣50單日正向2倍基金                                          36.92000   36.97000  -0.05000   -0.13524
元大台灣中型100基金                                                31.13000   31.20000  -0.07000   -0.22436
元大台灣加權股價指數基金                                           24.76200   24.84300  -0.08100   -0.32605
元大台灣卓越50基金                                                 78.71000   79.17000  -0.46000   -0.58103
元大台灣金融基金                                                   17.82000   17.77000   0.05000    0.28137
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        30.60000   30.64000  -0.04000   -0.13055
元大台灣高股息基金                                                 25.89000   25.93000  -0.04000   -0.15426
元大台灣電子科技基金                                               33.19000   33.45000  -0.26000   -0.77728
元大全球ETF成長組合基金                                            10.64000   10.59000   0.05000    0.47214
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.01000   14.94000   0.07000    0.46854
元大全球人工智慧ETF基金                                            22.26000   22.10000   0.16000    0.72398
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.65000   13.59000   0.06000    0.44150
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.40000    9.36000   0.04000    0.42735
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.22000   13.19000   0.03000    0.22745
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.31900   12.29700   0.02200    0.17891
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.59000    8.63000  -0.04000   -0.46350
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.47000    6.51000  -0.04000   -0.61444
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.03000    8.99000   0.04000    0.44494
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.96000    6.93000   0.03000    0.43290
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.37900    8.36900   0.01000    0.11949
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.48000    8.44000   0.04000    0.47393
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.49000   13.48000   0.01000    0.07418
元大全球農業商機基金                                               18.02000   17.90000   0.12000    0.67039
元大印尼指數基金                                                    9.67100    9.67900  -0.00800   -0.08265
元大印度指數基金                                                   10.49700   10.47800   0.01900    0.18133
元大印度基金                                                       13.31000   13.29000   0.02000    0.15049
元大多多基金                                                       16.14000   16.34000  -0.20000   -1.22399
元大多福基金                                                       49.57000   50.19000  -0.62000   -1.23531
元大亞太成長基金                                                    8.56000    8.57000  -0.01000   -0.11669
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.25560    9.20770   0.04790    0.52022
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.42240    7.38400   0.03840    0.52004
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.10500    9.12600  -0.02100   -0.23011
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.13500   10.13700  -0.00200   -0.01973
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.17260   10.16800   0.00460    0.04524
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.33930   10.33810   0.00120    0.01161
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.16350   10.16230   0.00120    0.01181
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.55050   10.52180   0.02870    0.27277
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.37170   10.34350   0.02820    0.27263
元大卓越基金                                                       42.16000   42.26000  -0.10000   -0.23663
元大店頭基金                                                        7.77000    7.84000  -0.07000   -0.89286
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.45610   10.45320   0.00290    0.02774
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.98320    9.97760   0.00560    0.05613
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    33.22360   33.11750   0.10610    0.32037
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   42.38720   42.10360   0.28360    0.67358
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        17.15990   17.23690  -0.07700   -0.44672
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.40680   22.18500   0.22180    0.99977
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.70370   42.42610   0.27760    0.65431
元大高科技基金                                                     17.99000   18.17000  -0.18000   -0.99064
元大得利貨幣市場基金                                               16.32140   16.32120   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               12.02940   12.02920   0.00020    0.00166
元大富櫃50基金                                                     11.81000   11.96000  -0.15000   -1.25418
元大華夏中小基金                                                    7.09000    7.09000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-人民幣                                               9.40000    9.43000  -0.03000   -0.31813
元大新中國基金-美元                                                 8.75200    8.78200  -0.03000   -0.34161
元大新中國基金-新台幣                                               8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
元大新主流基金                                                     22.40000   22.70000  -0.30000   -1.32159
元大新東協平衡基金-美元                                             9.39300    9.37900   0.01400    0.14927
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.35000    9.32000   0.03000    0.32189
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.61910   10.61730   0.00180    0.01695
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.73970    9.73990  -0.00020   -0.00205
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.15370   11.12490   0.02880    0.25888
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.27840    9.25440   0.02400    0.25934
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.42800   10.41960   0.00840    0.08062
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.70670    9.69890   0.00780    0.08042
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.82240   10.78560   0.03680    0.34120
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.08240   10.04810   0.03430    0.34136
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.00930    9.99890   0.01040    0.10401
元大新興亞洲基金                                                   10.84000   10.85000  -0.01000   -0.09217
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.59710    9.60930  -0.01220   -0.12696
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.00300    9.01440  -0.01140   -0.12646
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.07740   10.06400   0.01340    0.13315
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.46400    9.45130   0.01270    0.13437
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.16020   15.16000   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       34.72000   35.16000  -0.44000   -1.25142
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.78000    8.73000   0.05000    0.57274
元大實質多重資產基金-美元                                           8.02100    7.97500   0.04600    0.57680
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.64000    8.57000   0.07000    0.81680
元大滬深300單日反向1倍基金                                         13.17000   13.03000   0.14000    1.07444
元大滬深300單日正向2倍基金                                         16.27000   16.57000  -0.30000   -1.81050
元大摩臺基金                                                       36.77000   36.99000  -0.22000   -0.59476
元大標普500基金                                                    27.57000   27.39000   0.18000    0.65717
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.52000   12.57000  -0.05000   -0.39777
元大標普500單日正向2倍基金                                         35.28000   34.92000   0.36000    1.03093
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.51000   20.44000   0.07000    0.34247
元大標智滬深300基金                                                17.57000   17.71000  -0.14000   -0.79051
元大歐洲50基金                                                     24.84000   24.83000   0.01000    0.04027
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.34740    9.35740  -0.01000   -0.10687
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.28750   10.28730   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.74000   14.81000  -0.07000   -0.47265
日盛上選基金                                                       32.19000   32.40000  -0.21000   -0.64815
日盛小而美基金                                                     16.81000   16.91000  -0.10000   -0.59137
日盛中國內需動力基金                                                9.31000    9.31000   0.00000    0.00000
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.36700   12.35530   0.01170    0.09470
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.94180    9.93240   0.00940    0.09464
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.55800   12.55540   0.00260    0.02071
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.09030   10.08810   0.00220    0.02181
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.45330   11.43570   0.01760    0.15390
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.18480    9.17060   0.01420    0.15484
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.53000    9.57000  -0.04000   -0.41797
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
日盛日盛基金                                                       10.75000   10.85000  -0.10000   -0.92166
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.39000    9.39000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
日盛全球抗暖化基金                                                 11.33000   11.28000   0.05000    0.44326
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.43980   10.43540   0.00440    0.04216
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.39770    9.39370   0.00400    0.04258
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.30430   10.28400   0.02030    0.19739
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.27590    9.25760   0.01830    0.19768
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.44000   10.41000   0.03000    0.28818
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.50780    2.50570   0.00210    0.08381
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.66180    1.66040   0.00140    0.08432
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38600    0.38600   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25640    0.25640   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.85310   12.83320   0.01990    0.15507
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.40690    8.39390   0.01300    0.15487
日盛亞洲機會基金                                                    6.89000    6.90000  -0.01000   -0.14493
日盛首選基金                                                       16.29000   16.41000  -0.12000   -0.73126
日盛高科技基金                                                     17.00000   17.11000  -0.11000   -0.64290
日盛貨幣市場基金                                                   14.83050   14.83030   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     37.37000   37.69000  -0.32000   -0.84903
日盛精選五虎基金                                                   34.44000   34.59000  -0.15000   -0.43365
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.54220   13.54200   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 29.55000   29.75000  -0.20000   -0.67227
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
台新MSCI中國基金                                                   19.68000   19.61000   0.07000    0.35696
台新大眾貨幣市場基金                                               14.21900   14.21880   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.50120   10.50410  -0.00290   -0.02761
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.51380   10.51870  -0.00490   -0.04658
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.31950   10.29750   0.02200    0.21364
台新中國通基金                                                     42.01000   42.37000  -0.36000   -0.84966
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.52490    0.52430   0.00060    0.11444
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              16.51500   16.45400   0.06100    0.37073
台新中國精選中小基金-美元                                           0.29050    0.29050   0.00000    0.00000
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.16000    9.14000   0.02000    0.21882
台新主流基金                                                       22.91000   22.93000  -0.02000   -0.08722
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.61000   23.46000   0.15000    0.63939
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.75360    0.75080   0.00280    0.37294
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.87000   16.77000   0.10000    0.59630
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.53770    0.53570   0.00200    0.37334
台新台灣中小基金                                                   32.36000   32.58000  -0.22000   -0.67526
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.50840   10.47770   0.03070    0.29300
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.68310    9.66020   0.02290    0.23706
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.31000    9.26000   0.05000    0.53996
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.12560   11.09940   0.02620    0.23605
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.74000   10.68000   0.06000    0.56180
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.06400   10.05770   0.00630    0.06264
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.19240   11.18550   0.00690    0.06169
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.93000   10.90000   0.03000    0.27523
台新印度基金                                                       15.24000   15.17000   0.07000    0.46144
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.73250    8.71250   0.02000    0.22956
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28240    0.28250  -0.00010   -0.03540
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.69550   12.66650   0.02900    0.22895
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40540    0.40550  -0.00010   -0.02466
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.00000   40.00000   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                40.12000   39.91000   0.21000    0.52618
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.12780   11.12760   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 31.09390   31.12220  -0.02830   -0.09093
台新智慧生活基金-美元                                              10.51410   10.48130   0.03280    0.31294
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.05000   10.98000   0.07000    0.63752
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.17340    8.18600  -0.01260   -0.15392
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.53690    8.52780   0.00910    0.10671
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.18920    9.20330  -0.01410   -0.15321
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.60930    9.59900   0.01030    0.10730
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.50670   11.50370   0.00300    0.02608
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.35970    0.36050  -0.00080   -0.22191
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.23420    8.23210   0.00210    0.02551
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27150    0.27210  -0.00060   -0.22051
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.53000    5.52000   0.01000    0.18116
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.45000   22.39000   0.06000    0.26798
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.21660   10.21050   0.00610    0.05974
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                  9.93610    9.93200   0.00410    0.04128
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.11690   10.09890   0.01800    0.17824
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.21660   10.21050   0.00610    0.05974
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                    9.93610    9.93200   0.00410    0.04128
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.11690   10.09890   0.01800    0.17824
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               41.29050   40.96250   0.32800    0.80073
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     40.95480   40.62250   0.33230    0.81802
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.83710   39.80760   0.02950    0.07411
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.34120   11.34060   0.00060    0.00529
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.23500   10.21480   0.02020    0.19775
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.23750    9.23470   0.00280    0.03032
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.81450   10.81130   0.00320    0.02960
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.88730    7.87070   0.01660    0.21091
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.30300    9.28360   0.01940    0.20897
永豐中小基金                                                       50.96000   51.37000  -0.41000   -0.79813
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.79490    1.79470   0.00020    0.01114
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.48590    2.48570   0.00020    0.00805
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.27510    8.25850   0.01660    0.20101
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.11930   11.09700   0.02230    0.20096
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.51000    4.51000   0.00000    0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.51000   20.50000   0.01000    0.04878
永豐主流品牌基金                                                   19.09000   19.05000   0.04000    0.20997
永豐永豐基金                                                       31.95000   32.12000  -0.17000   -0.52927
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.15500    9.17290  -0.01790   -0.19514
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.58980    9.60870  -0.01890   -0.19670
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.16500    9.16260   0.00240    0.02619
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.60300    9.60050   0.00250    0.02604
永豐亞洲民生消費基金                                               12.10000   12.14000  -0.04000   -0.32949
永豐南非幣2021保本基金                                             14.04280   14.03950   0.00330    0.02351
永豐高科技基金                                                     22.00000   22.19000  -0.19000   -0.85624
永豐貨幣市場基金                                                   13.93520   13.93500   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.12000    2.11960   0.00040    0.01887
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.60100    2.60050   0.00050    0.01923
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.85980    7.84340   0.01640    0.20909
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.96060   10.93760   0.02300    0.21028
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.20270    7.19420   0.00850    0.11815
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.49820   11.48470   0.01350    0.11755
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.22000   10.25000  -0.03000   -0.29268
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.01000    8.03000  -0.02000   -0.24907
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.67000   18.69000  -0.02000   -0.10701
永豐臺灣加權ETF基金                                                52.03000   52.19000  -0.16000   -0.30657
永豐領航科技基金                                                   35.75000   36.05000  -0.30000   -0.83218
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.82000   11.84000  -0.02000   -0.16892
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.34000   11.35000  -0.01000   -0.08811
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
永豐趨勢平衡基金                                                   39.98000   40.21000  -0.23000   -0.57200
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.86360   11.86270   0.00090    0.00759
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.75020    9.73870   0.01150    0.11809
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.31800   10.30590   0.01210    0.11741
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.83710    9.83370   0.00340    0.03457
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.24570   10.24220   0.00350    0.03417
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.80770    9.79630   0.01140    0.11637
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.50600   10.49380   0.01220    0.11626
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.85270    9.84930   0.00340    0.03452
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.34040   10.33600   0.00440    0.04257
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.37000    9.36000   0.01000    0.10684
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.37000   14.40000  -0.03000   -0.20833
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.97000   18.99000  -0.02000   -0.10532
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.71000   18.75000  -0.04000   -0.21333
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.05220   10.04780   0.00440    0.04379
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.05220   10.04780   0.00440    0.04379
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.03200   10.03170   0.00030    0.00299
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.03200   10.03170   0.00030    0.00299
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.10730   10.10300   0.00430    0.04256
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.10730   10.10300   0.00430    0.04256
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.06070   10.06030   0.00040    0.00398
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.06070   10.06030   0.00040    0.00398
兆豐國際生命科學基金                                               15.16000   15.14000   0.02000    0.13210
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.41580   10.37900   0.03680    0.35456
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.54130   10.52310   0.01820    0.17295
兆豐國際全球基金                                                   30.91000   30.79000   0.12000    0.38974
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.46830   10.46760   0.00070    0.00669
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.34710   10.34070   0.00640    0.06189
兆豐國際國民基金                                                   21.18000   21.29000  -0.11000   -0.51667
兆豐國際第一基金                                                   12.70000   12.80000  -0.10000   -0.78125
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.72960   10.71190   0.01770    0.16524
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.24590    8.23240   0.01350    0.16399
兆豐國際萬全基金                                                   20.01000   20.12000  -0.11000   -0.54672
兆豐國際電子基金                                                   24.78000   25.01000  -0.23000   -0.91963
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.38000   21.48000  -0.10000   -0.46555
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.20000   16.20000   0.00000    0.00000
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.03000   33.32000  -0.29000   -0.87035
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55190   12.55170   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.75000    9.69000   0.06000    0.61920
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.65000    9.60000   0.05000    0.52083
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.61170   10.60350   0.00820    0.07733
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.39540   10.39530   0.00010    0.00096
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.61800   10.61490   0.00310    0.02920
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.40460   10.39650   0.00810    0.07791
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.49100   10.49090   0.00010    0.00095
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.48700   10.48380   0.00320    0.03052
合庫台灣基金                                                       10.48000   10.56000  -0.08000   -0.75758
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.67000   11.64580   0.02420    0.20780
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.53810   12.52720   0.01090    0.08701
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.19490   11.18620   0.00870    0.07777
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.97790   11.97630   0.00160    0.01336
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.15190    8.13500   0.01690    0.20774
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.35820    9.35060   0.00760    0.08128
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.05450    9.04930   0.00520    0.05746
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.79610    8.79540   0.00070    0.00796
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.21420    9.20890   0.00530    0.05755
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.15000   11.15000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.49000    9.47000   0.02000    0.21119
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
合庫全球新興市場基金                                                9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.10000    9.08000   0.02000    0.22026
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.31000    9.31000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.16940   10.16930   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.81780    9.82130  -0.00350   -0.03564
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.10600   10.11130  -0.00530   -0.05242
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.46830   10.45930   0.00900    0.08605
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.91570   11.91870  -0.00300   -0.02517
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  14.98470   14.98350   0.00120    0.00801
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.63280    8.63650  -0.00370   -0.04284
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.44480    9.44980  -0.00500   -0.05291
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.89500    7.88820   0.00680    0.08620
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.62160    8.62400  -0.00240   -0.02783
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.43130   10.43070   0.00060    0.00575
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.54000   10.49000   0.05000    0.47664
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.61000    9.58000   0.03000    0.31315
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.93000    9.88000   0.05000    0.50607
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.67000    9.64000   0.03000    0.31120
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.18000   11.21000  -0.03000   -0.26762
安本標準兩岸價值基金 美元                                          10.90000   10.93000  -0.03000   -0.27447
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.24000   11.24000   0.00000    0.00000
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.02830   10.01630   0.01200    0.11980
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.04180   10.03390   0.00790    0.07873
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.98940    9.98870   0.00070    0.00701
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.01710   10.00630   0.01080    0.10793
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.02830   10.01620   0.01210    0.12080
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.04180   10.03390   0.00790    0.07873
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.98940    9.98870   0.00070    0.00701
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.01710   10.00630   0.01080    0.10793
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.41000   10.37000   0.04000    0.38573
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.20180   11.20120   0.00060    0.00536
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.99250   10.00080  -0.00830   -0.08299
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.09130   10.07340   0.01790    0.17770
安聯中國東協基金                                                   15.51000   15.50000   0.01000    0.06452
安聯中國策略基金-美元                                              11.40000   11.44000  -0.04000   -0.34965
安聯中國策略基金-新臺幣                                            15.13000   15.16000  -0.03000   -0.19789
安聯中華新思路基金-人民幣                                          14.20000   14.26000  -0.06000   -0.42076
安聯中華新思路基金-美元                                            13.11000   13.18000  -0.07000   -0.53111
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.57000   12.61000  -0.04000   -0.31721
安聯台灣大壩基金                                                   27.97000   28.24000  -0.27000   -0.95609
安聯台灣科技基金                                                   47.12000   47.46000  -0.34000   -0.71639
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.54290   12.54270   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   31.22000   31.50000  -0.28000   -0.88889
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.64000   10.62870   0.01130    0.10632
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.75610   15.73100   0.02510    0.15956
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.84040    9.82480   0.01560    0.15878
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.40000   11.38000   0.02000    0.17575
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.94000   11.88000   0.06000    0.50505
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.06990   13.04930   0.02060    0.15786
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.69560   10.68270   0.01290    0.12076
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.77570   12.75760   0.01810    0.14188
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.52550    9.51040   0.01510    0.15877
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.46460    9.45300   0.01160    0.12271
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.02910    9.01630   0.01280    0.14197
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.13080   10.11390   0.01690    0.16710
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.22390   10.20950   0.01440    0.14105
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.30000   11.29000   0.01000    0.08857
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.46000   11.43000   0.03000    0.26247
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.82000   10.80000   0.02000    0.18519
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.57000    9.54000   0.03000    0.31447
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.23000   11.23000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.95000   10.92000   0.03000    0.27473
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.44000    9.41000   0.03000    0.31881
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.41360   12.40160   0.01200    0.09676
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.26180   11.25340   0.00840    0.07464
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.89570   10.88510   0.01060    0.09738
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.63510    8.62670   0.00840    0.09737
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.48620    8.47980   0.00640    0.07547
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.18370    8.17580   0.00790    0.09663
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.24650   10.23820   0.00830    0.08107
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.17280   10.16290   0.00990    0.09741
安聯全球人口趨勢基金                                               12.58000   12.53000   0.05000    0.39904
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.78000    8.73000   0.05000    0.57274
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.78000   33.46000   0.32000    0.95637
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.03000    7.96000   0.07000    0.87940
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.45440   12.43550   0.01890    0.15198
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.56850   10.55240   0.01610    0.15257
安聯全球新興市場基金                                               17.32000   17.33000  -0.01000   -0.05770
安聯全球農金趨勢基金                                                9.25000    9.22000   0.03000    0.32538
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.27000    9.22000   0.05000    0.54230
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.71000   10.67000   0.04000    0.37488
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.96000   10.92000   0.04000    0.36630
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.71000   10.67000   0.04000    0.37488
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.61000    9.57000   0.04000    0.41797
安聯亞洲動態策略基金                                               22.10000   22.08000   0.02000    0.09058
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.05170   10.04540   0.00630    0.06272
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.05400   10.04670   0.00730    0.07266
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.05160   10.04530   0.00630    0.06272
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.05640   10.04870   0.00770    0.07663
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.05450   10.04820   0.00630    0.06270
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.03480   10.02810   0.00670    0.06681
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.03480   10.02810   0.00670    0.06681
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.03480   10.02810   0.00670    0.06681
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.52670   10.52290   0.00380    0.03611
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.11310   10.10950   0.00360    0.03561
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               89.87870   89.85650   0.02220    0.02471
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.23870   13.23930  -0.00060   -0.00453
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.20170   68.18600   0.01570    0.02303
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.91930    9.91970  -0.00040   -0.00403
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.72080    2.71990   0.00090    0.03309
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.92790   10.91220   0.01570    0.14388
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.28330    2.28230   0.00100    0.04382
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.89100    8.87820   0.01280    0.14417
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.41700   10.38580   0.03120    0.30041
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.21360   10.20770   0.00590    0.05780
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.55330   10.54390   0.00940    0.08915
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.17620   10.17240   0.00380    0.03736
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.23080   10.22700   0.00380    0.03716
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.41610   10.38480   0.03130    0.30140
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.21080   10.20490   0.00590    0.05782
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.55280   10.54320   0.00960    0.09105
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.17410   10.17040   0.00370    0.03638
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.23010   10.22660   0.00350    0.03422
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.11050   10.10110   0.00940    0.09306
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.16240   10.15000   0.01240    0.12217
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.10440   10.09760   0.00680    0.06734
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.07560   10.07050   0.00510    0.05064
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.12210   10.11270   0.00940    0.09295
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.12250   10.10950   0.01300    0.12859
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.10440   10.09750   0.00690    0.06833
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.07640   10.07110   0.00530    0.05263
宏利台灣動力基金A類型                                              28.64000   28.80000  -0.16000   -0.55556
宏利台灣動力基金I類型                                              28.64000   28.80000  -0.16000   -0.55556
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.91580    9.90410   0.01170    0.11813
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.93650    9.89870   0.03780    0.38187
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.51990    7.51110   0.00880    0.11716
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.57260    7.55060   0.02200    0.29137
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.54000   11.48000   0.06000    0.52265
宏利全球債券組合基金                                               13.67720   13.66260   0.01460    0.10686
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.95840    2.95850  -0.00010   -0.00338
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.35380   12.34950   0.00430    0.03482
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.91340    8.91010   0.00330    0.03704
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.54410    2.54380   0.00030    0.01179
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.56310   11.53570   0.02740    0.23752
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.35800    3.36080  -0.00280   -0.08331
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53880    0.53930  -0.00050   -0.09271
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.29000   15.30000  -0.01000   -0.06536
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.21520   12.20930   0.00590    0.04832
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.81420   10.81180   0.00240    0.02220
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.44630   10.43420   0.01210    0.11596
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.73410    8.72940   0.00470    0.05384
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.36900    8.36710   0.00190    0.02271
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.28390    8.27070   0.01320    0.15960
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.18410    8.18410   0.00000    0.00000
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.29000   10.25000   0.04000    0.39024
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.47000   10.40000   0.07000    0.67308
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.73000   10.71000   0.02000    0.18674
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.45000   10.43000   0.02000    0.19175
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.94620    2.94360   0.00260    0.08833
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42640    0.42610   0.00030    0.07041
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.91600   12.89670   0.01930    0.14965
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.97210    0.97170   0.00040    0.04116
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.45850    7.44770   0.01080    0.14501
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.06010    2.05840   0.00170    0.08259
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29750    0.29730   0.00020    0.06727
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.08490    9.07240   0.01250    0.13778
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32890    0.32860   0.00030    0.09130
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68380   13.68370   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.38000    2.40000  -0.02000   -0.83333
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.83000   10.87000  -0.04000   -0.36799
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          24.45000   24.52000  -0.07000   -0.28548
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          24.45000   24.52000  -0.07000   -0.28548
宏利澳幣保本基金                                                   12.62990   12.62760   0.00230    0.01821
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.12000   10.09000   0.03000    0.29732
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.92000   10.88000   0.04000    0.36765
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.28000   11.25000   0.03000    0.26667
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.26000   11.24000   0.02000    0.17794
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.16000   11.10000   0.06000    0.54054
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.99000   11.02000  -0.03000   -0.27223
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.48000   10.51000  -0.03000   -0.28544
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.03000   12.04000  -0.01000   -0.08306
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.46820   10.45840   0.00980    0.09370
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.62810    9.62030   0.00780    0.08108
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.25670    9.22510   0.03160    0.34254
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.60480   11.56530   0.03950    0.34154
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.42000    9.38000   0.04000    0.42644
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.26000   10.22000   0.04000    0.39139
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
貝萊德新台幣基金                                                   12.96690   12.96680   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     26.06000   26.15000  -0.09000   -0.34417
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47940   11.47400   0.00540    0.04706
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.19160   10.17080   0.02080    0.20451
保德信大中華基金-人民幣                                             9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
保德信大中華基金-美元                                               9.44000    9.47000  -0.03000   -0.31679
保德信大中華基金-新台幣                                            28.70000   28.70000   0.00000    0.00000
保德信中小型股基金                                                 43.30000   43.51000  -0.21000   -0.48265
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.41000    8.39000   0.02000    0.23838
保德信中國中小基金-美元                                             8.04000    8.02000   0.02000    0.24938
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.93000    7.89000   0.04000    0.50697
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.79190    9.76890   0.02300    0.23544
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.90340    9.87360   0.02980    0.30181
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.90780    9.88490   0.02290    0.23167
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.93780   10.91250   0.02530    0.23184
保德信中國品牌基金-人民幣                                           9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
保德信中國品牌基金-美元                                             9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
保德信台商全方位基金                                               34.30000   34.49000  -0.19000   -0.55088
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.24000   28.15000   0.09000    0.31972
保德信全球消費商機基金                                             19.22000   19.09000   0.13000    0.68098
保德信全球基礎建設基金                                             13.77000   13.75000   0.02000    0.14545
保德信全球資源基金                                                  7.41000    7.34000   0.07000    0.95368
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.14000   32.95000   0.19000    0.57663
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.48670   10.50690  -0.02020   -0.19225
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.79360   10.81440  -0.02080   -0.19234
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.68760   10.68040   0.00720    0.06741
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.99970   10.99220   0.00750    0.06823
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.63850    9.62170   0.01680    0.17461
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.75460   10.73530   0.01930    0.17978
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.35430    9.31330   0.04100    0.44023
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.41670   10.37090   0.04580    0.44162
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.20990    8.19490   0.01500    0.18304
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.25970   11.23920   0.02050    0.18240
保德信亞太基金                                                     20.36000   20.39000  -0.03000   -0.14713
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.76180    8.73870   0.02310    0.26434
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.04930   12.01750   0.03180    0.26461
保德信店頭市場基金                                                 32.26000   32.33000  -0.07000   -0.21652
保德信拉丁美洲基金                                                  7.51000    7.51000   0.00000    0.00000
保德信金平衡基金                                                   29.31000   29.40000  -0.09000   -0.30612
保德信金滿意基金                                                   40.42000   40.73000  -0.31000   -0.76111
保德信科技島基金                                                   24.76000   24.98000  -0.22000   -0.88070
保德信高成長基金                                                   90.30000   90.46000  -0.16000   -0.17687
保德信第一基金                                                     24.99000   25.09000  -0.10000   -0.39857
保德信貨幣市場基金                                                 15.83310   15.83290   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.53340   10.50580   0.02760    0.26271
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.94220   10.88510   0.05710    0.52457
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.91610   10.89120   0.02490    0.22862
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.61780   10.56600   0.05180    0.49025
保德信新世紀基金                                                   10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.20070    8.17920   0.02150    0.26286
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.25800   10.23090   0.02710    0.26488
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.58300   11.55270   0.03030    0.26228
保德信新興趨勢組合基金                                             10.90000   10.88000   0.02000    0.18382
保德信瑞騰基金                                                     15.62910   15.62770   0.00140    0.00896
保德信歐洲組合基金                                                 10.43000   10.40000   0.03000    0.28846
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.95100    9.94730   0.00370    0.03720
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.42970   10.42590   0.00380    0.03645
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.94270    9.92720   0.01550    0.15614
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.21640   10.19680   0.01960    0.19222
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.01890   10.01240   0.00650    0.06492
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.40140   10.39020   0.01120    0.10779
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.89640    9.89320   0.00320    0.03235
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.19410   10.19090   0.00320    0.03140
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.56820   10.54850   0.01970    0.18676
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.34220   10.33270   0.00950    0.09194
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.61490   10.60470   0.01020    0.09618
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.24590   10.24180   0.00410    0.04003
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.47640   10.47210   0.00430    0.04106
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.17250   10.16360   0.00890    0.08757
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.61210   10.60340   0.00870    0.08205
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.04920   10.04440   0.00480    0.04779
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.35540   10.35070   0.00470    0.04541
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.26300   10.25440   0.00860    0.08387
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.99840    9.99580   0.00260    0.02601
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.32490   10.31630   0.00860    0.08336
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.58950   10.58140   0.00810    0.07655
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.53560   10.52240   0.01320    0.12545
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.01900   11.00480   0.01420    0.12903
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.30010   10.29760   0.00250    0.02428
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.50770   10.50510   0.00260    0.02475
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.32430   10.31950   0.00480    0.04651
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.36180   10.36000   0.00180    0.01737
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.54530   10.51600   0.02930    0.27862
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.33510   10.32760   0.00750    0.07262
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.23790   10.22960   0.00830    0.08114
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.53370   10.51830   0.01540    0.14641
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.53140   10.51600   0.01540    0.14644
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.13710   10.13490   0.00220    0.02171
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.13500   10.13280   0.00220    0.02171
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97410    1.97270   0.00140    0.07097
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.81880    2.81680   0.00200    0.07100
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29410    0.29400   0.00010    0.03401
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45510    0.45500   0.00010    0.02198
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.42030    8.40610   0.01420    0.16892
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.25820   12.23820   0.02000    0.16342
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.67890    9.66920   0.00970    0.10032
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.26830   12.25590   0.01240    0.10118
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.68720    8.68170   0.00550    0.06335
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.06080   11.05380   0.00700    0.06333
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.74610   10.74100   0.00510    0.04748
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.63560   10.61610   0.01950    0.18368
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.16000   18.25000  -0.09000   -0.49315
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4196.18000 4216.86000 -20.68000   -0.49041
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.31390   10.31300   0.00090    0.00873
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.13430   11.13320   0.00110    0.00988
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.26040   10.24820   0.01220    0.11905
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.90480    9.90200   0.00280    0.02828
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.45220   10.44920   0.00300    0.02871
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.97330    9.95620   0.01710    0.17175
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.27500   10.26080   0.01420    0.13839
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.31900   10.33370  -0.01470   -0.14225
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.10500    6.10030   0.00470    0.07705
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.12330   11.11480   0.00850    0.07647
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.59970   10.59240   0.00730    0.06892
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.47650   11.48870  -0.01220   -0.10619
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.70290   10.71600  -0.01310   -0.12225
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.16110    9.15490   0.00620    0.06772
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.38660    9.39660  -0.01000   -0.10642
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.26040    9.27170  -0.01130   -0.12188
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.51730   10.51010   0.00720    0.06851
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.87180   10.88340  -0.01160   -0.10658
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.85250   10.86580  -0.01330   -0.12240
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.29000    7.24000   0.05000    0.69061
柏瑞巨人基金                                                       12.39000   12.43000  -0.04000   -0.32180
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69480   13.69460   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.77000   16.70000   0.07000    0.41916
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.25100   14.21770   0.03330    0.23422
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.48950   12.47710   0.01240    0.09938
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.07450   13.06440   0.01010    0.07731
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.65290    8.63260   0.02030    0.23516
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.80430    6.78840   0.01590    0.23422
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.65000    8.64140   0.00860    0.09952
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.47540    8.45590   0.01950    0.23061
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.70800   10.69980   0.00820    0.07664
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.37330    8.35970   0.01360    0.16269
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.67480   12.66220   0.01260    0.09951
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.34410   12.31520   0.02890    0.23467
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          12.97480   12.94490   0.02990    0.23098
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.90210   11.89300   0.00910    0.07652
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.01800    8.99690   0.02110    0.23453
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.66810    9.65850   0.00960    0.09939
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.68530    9.66290   0.02240    0.23181
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.52040    9.51310   0.00730    0.07674
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.40390    9.38850   0.01540    0.16403
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.68550   10.65980   0.02570    0.24109
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.51820   10.50780   0.01040    0.09897
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.35360   10.34560   0.00800    0.07733
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.42060   10.41070   0.00990    0.09509
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.90680    9.88300   0.02380    0.24082
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.54200    9.53250   0.00950    0.09966
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.57800   10.55810   0.01990    0.18848
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.58390    9.57660   0.00730    0.07623
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.65220    9.64310   0.00910    0.09437
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.66560   10.64000   0.02560    0.24060
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.51850   10.50810   0.01040    0.09897
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.35390   10.34590   0.00800    0.07733
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.42140   10.41160   0.00980    0.09413
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.90660    9.88290   0.02370    0.23981
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.54210    9.53270   0.00940    0.09861
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.75560   10.73540   0.02020    0.18816
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.58390    9.57650   0.00740    0.07727
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.65250    9.64340   0.00910    0.09437
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.39730   11.37340   0.02390    0.21014
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.70350   12.69060   0.01290    0.10165
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.00780   11.99790   0.00990    0.08251
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.13020    9.11110   0.01910    0.20963
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.76170    9.75180   0.00990    0.10152
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.67960    9.67170   0.00790    0.08168
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.09040   11.06720   0.02320    0.20963
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.82900   11.81700   0.01200    0.10155
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.60060   11.59110   0.00950    0.08196
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.13050    9.11140   0.01910    0.20963
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.76230    9.75230   0.01000    0.10254
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.68010    9.67210   0.00800    0.08271
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.30000   13.34000  -0.04000   -0.29985
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.88000   13.95000  -0.07000   -0.50179
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.09000    9.14000  -0.05000   -0.54705
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.56000    8.59000  -0.03000   -0.34924
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.16000    9.21000  -0.05000   -0.54289
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.30000   11.33000  -0.03000   -0.26478
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.97000   11.03000  -0.06000   -0.54397
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.25000   11.31000  -0.06000   -0.53050
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.73000   12.81000  -0.08000   -0.62451
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.23000   13.27000  -0.04000   -0.30143
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.52000   10.46000   0.06000    0.57361
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.05670   12.01700   0.03970    0.33037
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.17760   10.15910   0.01850    0.18210
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.69530    7.66990   0.02540    0.33116
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.12110   10.10270   0.01840    0.18213
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.36000   11.34000   0.02000    0.17637
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.98000   10.96000   0.02000    0.18248
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.46000    9.43000   0.03000    0.31813
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.73000   10.69000   0.04000    0.37418
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.08000   11.06000   0.02000    0.18083
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.55000    9.52000   0.03000    0.31513
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.21470   12.18110   0.03360    0.27584
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.81620   11.80150   0.01470    0.12456
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.83810   10.82610   0.01200    0.11084
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.56130    8.53780   0.02350    0.27525
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.53300    9.52120   0.01180    0.12393
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.58700    9.57640   0.01060    0.11069
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.36670   11.35260   0.01410    0.12420
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.72640   10.69680   0.02960    0.27672
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.81990   10.80790   0.01200    0.11103
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.87360    9.86140   0.01220    0.12371
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.25030    9.22490   0.02540    0.27534
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.10140    9.07690   0.02450    0.26992
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.61310    9.60240   0.01070    0.11143
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.61770   12.58400   0.03370    0.26780
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.98540   11.97190   0.01350    0.11276
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.34350   11.33250   0.01100    0.09707
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.12190    7.10280   0.01910    0.26891
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.78000    8.77010   0.00990    0.11288
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.44810    9.43900   0.00910    0.09641
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.84660   10.81760   0.02900    0.26808
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.36120   11.35030   0.01090    0.09603
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.50860    9.49790   0.01070    0.11266
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.08680    9.06250   0.02430    0.26814
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.65000    9.64070   0.00930    0.09647
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.99220   11.96580   0.02640    0.22063
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.64980   12.63590   0.01390    0.11000
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.54040   11.52960   0.01080    0.09367
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.38480    9.36420   0.02060    0.21999
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.92890    9.91800   0.01090    0.10990
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.92860    9.91940   0.00920    0.09275
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.92310   11.91000   0.01310    0.10999
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.69940   10.67590   0.02350    0.22012
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.99580   10.98560   0.01020    0.09285
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.94640    9.92450   0.02190    0.22067
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.54960    9.52850   0.02110    0.22144
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.16580   10.15470   0.01110    0.10931
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.67340    9.66440   0.00900    0.09313
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.08000   19.02000   0.06000    0.31546
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.87000   17.79000   0.08000    0.44969
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.31000   13.30250   0.00750    0.05638
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.40100   10.36880   0.03220    0.31055
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.34530   11.32250   0.02280    0.20137
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.32990   12.27240   0.05750    0.46853
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.85700   10.83820   0.01880    0.17346
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.07800    9.04980   0.02820    0.31161
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.56580    9.54660   0.01920    0.20112
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.51600    9.47160   0.04440    0.46877
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.51790    9.50140   0.01650    0.17366
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.21280    9.18430   0.02850    0.31031
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.36790    9.34910   0.01880    0.20109
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.37460   11.32160   0.05300    0.46813
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.46080    9.44440   0.01640    0.17365
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            42.45160   42.15040   0.30120    0.71458
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.97000   11.85000   0.12000    1.01266
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        30.32000   30.93000  -0.61000   -1.97220
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.77630   11.77550   0.00080    0.00679
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.69490    1.69510  -0.00020   -0.01180
國泰大中華基金                                                     18.31000   18.48000  -0.17000   -0.91991
國泰小龍基金-美元I                                                  0.44660    0.44990  -0.00330   -0.73350
國泰小龍基金-新台幣                                                14.08000   14.18000  -0.10000   -0.70522
國泰中小成長基金-美元I                                              1.25810    1.26770  -0.00960   -0.75728
國泰中小成長基金-新台幣                                            39.66000   39.96000  -0.30000   -0.75075
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.05010    4.06580  -0.01570   -0.38615
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.63860    0.64120  -0.00260   -0.40549
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.68240    0.68520  -0.00280   -0.40864
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        18.42000   18.45000  -0.03000   -0.16260
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               41.96680   41.79730   0.16950    0.40553
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.29510    2.29480   0.00030    0.01307
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32670    0.32670   0.00000    0.00000
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.13570   10.11940   0.01630    0.16108
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.18870    8.17550   0.01320    0.16146
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.30560    2.31270  -0.00710   -0.30700
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33050    0.33160  -0.00110   -0.33172
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.44530   10.45210  -0.00680   -0.06506
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33900    0.33900   0.00000    0.00000
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.50490   10.47990   0.02500    0.23855
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         3.92640    3.93800  -0.01160   -0.29457
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.56180    0.56350  -0.00170   -0.30169
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        17.85000   17.86000  -0.01000   -0.05599
國泰中港台基金-人民幣                                               2.95050    2.95990  -0.00940   -0.31758
國泰中港台基金-美元                                                 0.42740    0.42880  -0.00140   -0.32649
國泰中港台基金-新台幣                                              13.42000   13.43000  -0.01000   -0.07446
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.79890    9.75690   0.04200    0.43046
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.04990   10.05210  -0.00220   -0.02189
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.24620   10.22180   0.02440    0.23871
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.14000   26.02000   0.12000    0.46118
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.72000   12.78000  -0.06000   -0.46948
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.30000   30.98000   0.32000    1.03292
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.34910    0.34900   0.00010    0.02865
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33070    0.33050   0.00020    0.06051
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33140    0.33130   0.00010    0.03018
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.01060   10.97800   0.03260    0.29696
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.43520   10.40430   0.03090    0.29699
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.46390   10.43290   0.03100    0.29714
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45460   12.45440   0.00020    0.00161
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.41410    0.41360   0.00050    0.12089
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36710    0.36670   0.00040    0.10908
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.44170    0.44120   0.00050    0.11333
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.05000   11.03000   0.02000    0.18132
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.54140    0.53960   0.00180    0.33358
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.52410    2.51880   0.00530    0.21042
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36460    0.36390   0.00070    0.19236
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.50000   11.45000   0.05000    0.43668
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.52990    0.52770   0.00220    0.41690
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.48180    0.48150   0.00030    0.06231
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.28000   14.23000   0.05000    0.35137
國泰全球資源基金-美元                                               0.16370    0.16300   0.00070    0.42945
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.24000    5.20000   0.04000    0.76923
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.59850    0.59820   0.00030    0.05015
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.86000   18.80000   0.06000    0.31915
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.43000   18.37000   0.06000    0.32662
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.86560    0.86330   0.00230    0.26642
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.48000   21.26000   0.22000    1.03481
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.94000   21.92000   0.02000    0.09124
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.47940    2.48580  -0.00640   -0.25746
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.35910    0.36010  -0.00100   -0.27770
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.30970    0.31060  -0.00090   -0.28976
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.25310   11.25870  -0.00560   -0.04974
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.70680    9.70770  -0.00090   -0.00927
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.51840    0.51880  -0.00040   -0.07710
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39250    0.39300  -0.00050   -0.12723
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.97000   11.96000   0.01000    0.08361
國泰科技生化基金                                                   30.86000   31.08000  -0.22000   -0.70785
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.11000   28.91000   0.20000    0.69180
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.71000   12.76000  -0.05000   -0.39185
國泰美國費城半導體基金                                             13.82000   13.69000   0.13000    0.94960
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    44.29240   43.93170   0.36070    0.82105
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.55240   17.62800  -0.07560   -0.42886
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    22.83960   22.61160   0.22800    1.00833
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   43.66160   43.39940   0.26220    0.60416
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.01530   44.86880   0.14650    0.32651
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.86760   43.71330   0.15430    0.35298
國泰紐幣2021保本基金                                               12.78000   12.77630   0.00370    0.02896
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.14260   13.13830   0.00430    0.03273
國泰紐幣保本基金                                                   12.72640   12.72490   0.00150    0.01179
國泰國泰基金-新台幣A                                               21.51000   21.66000  -0.15000   -0.69252
國泰國泰基金-新台幣I                                               21.51000   21.66000  -0.15000   -0.69252
國泰富時中國A50基金                                                21.07000   21.15000  -0.08000   -0.37825
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   46.09500   45.75810   0.33690    0.73626
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34360    0.34320   0.00040    0.11655
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.78000   10.75000   0.03000    0.27907
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50680    0.50510   0.00170    0.33657
國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.37250    0.37250   0.00000    0.00000
國泰策略高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.24220    0.24220   0.00000    0.00000
國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.21980   11.18860   0.03120    0.27886
國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息)                                7.63320    7.61200   0.02120    0.27851
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.55200   42.44480   0.10720    0.25256
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.24000   20.47000  -0.23000   -1.12360
國泰新興市場基金-美元                                               0.38490    0.38520  -0.00030   -0.07788
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.13000   12.10000   0.03000    0.24793
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.40840    2.40610   0.00230    0.09559
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.49560    1.49420   0.00140    0.09370
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35850    0.35830   0.00020    0.05582
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22490    0.22470   0.00020    0.08901
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.34680    0.34710  -0.00030   -0.08643
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.92800   10.91050   0.01750    0.16040
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.65820    6.64750   0.01070    0.16096
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       43.85870   43.51920   0.33950    0.78012
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           43.92770   43.56810   0.35960    0.82537
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.76130   42.51190   0.24940    0.58666
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.70000   13.70000   0.00000    0.00000
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   34.14000   34.14000   0.00000    0.00000
國泰價值卓越基金                                                   13.62000   13.71000  -0.09000   -0.65646
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.42000   23.23000   0.19000    0.81791
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34590    0.34580   0.00010    0.02892
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    40.13150   40.00700   0.12450    0.31120
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.49000   22.36000   0.13000    0.58140
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.84000   19.83000   0.01000    0.05043
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.09000   17.18000  -0.09000   -0.52386
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41080    0.41070   0.00010    0.02435
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.47680   12.46240   0.01440    0.11555
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國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.56900   10.55670   0.01230    0.11651
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.48240   10.47840   0.00400    0.03817
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.74630   10.71420   0.03210    0.29960
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.35120   10.33920   0.01200    0.11606
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.30130   10.29740   0.00390    0.03787
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.49080   10.45950   0.03130    0.29925
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.98530    9.96980   0.01550    0.15547
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.79710    9.79100   0.00610    0.06230
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.98850    9.98470   0.00380    0.03806
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.95760    9.92780   0.02980    0.30017
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.98520    9.96970   0.01550    0.15547
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.79240    9.78630   0.00610    0.06233
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.98850    9.98460   0.00390    0.03906
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.95760    9.92780   0.02980    0.30017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.41800   11.41720   0.00080    0.00701
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.14690   10.13010   0.01680    0.16584
第一金大中華基金                                                   25.17000   25.23000  -0.06000   -0.23781
第一金小型精選基金                                                 30.63000   30.74000  -0.11000   -0.35784
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.68000   12.69000  -0.01000   -0.07880
第一金中國世紀基金-美元                                             7.85960    7.86870  -0.00910   -0.11565
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.86000    7.86900  -0.00900   -0.11437
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.76300    9.76030   0.00270    0.02766
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.42590    8.40830   0.01760    0.20932
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.25860   11.25540   0.00320    0.02843
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.88190    9.86130   0.02060    0.20890
第一金中概平衡基金                                                 25.63000   25.76000  -0.13000   -0.50466
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.31630   15.31600   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.58500  178.58200   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.44240   15.46920  -0.02680   -0.17325
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.44210   15.46890  -0.02680   -0.17325
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.15000   15.14000   0.01000    0.06605
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.16000   15.15000   0.01000    0.06601
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.52860   10.53370  -0.00510   -0.04842
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.52760   10.53200  -0.00440   -0.04178
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.00940    9.99790   0.01150    0.11502
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.00950    9.99790   0.01160    0.11602
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.41000   10.37000   0.04000    0.38573
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.41000   10.37000   0.04000    0.38573
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.33310   13.35110  -0.01800   -0.13482
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.35100   13.36900  -0.01800   -0.13464
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.85000   12.84000   0.01000    0.07788
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.88000   12.87000   0.01000    0.07770
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.81540    9.79930   0.01610    0.16430
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.81240    9.79630   0.01610    0.16435
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.51660    9.48500   0.03160    0.33316
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.54110    9.50950   0.03160    0.33230
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.65280   10.63530   0.01750    0.16455
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.36100   10.32660   0.03440    0.33312
第一金全球大趨勢基金                                               25.22000   25.14000   0.08000    0.31822
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.43440    9.36110   0.07330    0.78303
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.56160    6.51070   0.05090    0.78179
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.06200   10.02770   0.03430    0.34205
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.06280   10.02790   0.03490    0.34803
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.66000    9.62000   0.04000    0.41580
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.66000    9.62000   0.04000    0.41580
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.89100   10.85360   0.03740    0.34459
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.89330   10.85550   0.03780    0.34821
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.46000   10.42000   0.04000    0.38388
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.46000   10.42000   0.04000    0.38388
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.55450    8.53910   0.01540    0.18035
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.45420   10.43530   0.01890    0.18112
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.30060    9.28810   0.01250    0.13458
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.29890    9.28660   0.01230    0.13245
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.71260    7.70450   0.00810    0.10513
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.70700    7.69900   0.00800    0.10391
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.54420    8.52700   0.01720    0.20171
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.54490    8.52770   0.01720    0.20170
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.52660   11.51140   0.01520    0.13204
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.52750   11.51230   0.01520    0.13203
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.17450   10.16410   0.01040    0.10232
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.17560   10.16500   0.01060    0.10428
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.02910   14.99880   0.03030    0.20202
第一金亞洲科技基金                                                 17.44000   17.58000  -0.14000   -0.79636
第一金亞洲新興市場基金                                             13.37000   13.34000   0.03000    0.22489
第一金店頭市場基金                                                  7.49000    7.57000  -0.08000   -1.05680
第一金創新趨勢基金                                                 20.61000   20.71000  -0.10000   -0.48286
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  41.68470   41.44770   0.23700    0.57180
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            41.68470   41.45140   0.23330    0.56283
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.69600   42.39600   0.30000    0.70761
第一金電子基金                                                     31.34000   31.50000  -0.16000   -0.50794
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.16000   18.22000  -0.06000   -0.32931
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.77000   18.78000  -0.01000   -0.05325
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.42000   19.32000   0.10000    0.51760
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.25000    7.26000  -0.01000   -0.13774
統一大中華中小基金(美元)                                            6.59000    6.60000  -0.01000   -0.15152
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.71000    9.68000   0.03000    0.30992
統一大滿貫基金-A類型                                               31.60000   31.92000  -0.32000   -1.00251
統一大滿貫基金-I類型                                               31.60000   31.92000  -0.32000   -1.00251
統一大龍印基金                                                     14.30000   14.30000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.77000    8.77000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.98000    7.98000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.25000    9.24000   0.01000    0.10823
統一中小基金                                                       22.01000   22.19000  -0.18000   -0.81118
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.93080    9.92310   0.00770    0.07760
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.16660    9.16550   0.00110    0.01200
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               9.01250    8.99190   0.02060    0.22910
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.38060   12.37100   0.00960    0.07760
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.37840   11.37710   0.00130    0.01143
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.15030   11.12490   0.02540    0.22832
統一台灣動力基金                                                   16.60000   16.77000  -0.17000   -1.01371
統一全天候基金-A類型                                              100.31000  101.07000  -0.76000   -0.75195
統一全天候基金-I類型                                              100.80000  101.57000  -0.77000   -0.75810
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.14720    8.12990   0.01730    0.21279
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.80240    7.79090   0.01150    0.14761
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.95040    7.91810   0.03230    0.40793
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.75010    8.73160   0.01850    0.21187
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.38750    8.37530   0.01220    0.14567
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.53940    8.50470   0.03470    0.40801
統一全球債券組合基金                                               12.33080   12.32170   0.00910    0.07385
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.44000   15.42000   0.02000    0.12970
統一全球新科技基金(美元)                                           14.43000   14.42000   0.01000    0.06935
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.13000   14.08000   0.05000    0.35511
統一亞太基金                                                       24.32000   24.34000  -0.02000   -0.08217
統一亞洲大金磚基金                                                 12.28000   12.27000   0.01000    0.08150
統一奔騰基金                                                       54.12000   54.52000  -0.40000   -0.73368
統一強棒貨幣市場基金                                               16.72620   16.72590   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
統一強漢基金(美元)                                                  9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
統一強漢基金(新台幣)                                               24.85000   24.78000   0.07000    0.28249
統一統信基金                                                       27.76000   27.98000  -0.22000   -0.78628
統一黑馬基金                                                       55.17000   55.54000  -0.37000   -0.66619
統一新亞洲科技能源基金                                             15.90000   15.96000  -0.06000   -0.37594
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.09620    8.07680   0.01940    0.24019
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.72620   10.70050   0.02570    0.24018
統一經建基金                                                       42.50000   42.81000  -0.31000   -0.72413
統一龍馬基金                                                       60.85000   61.60000  -0.75000   -1.21753
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     17.56000   17.79000  -0.23000   -1.29286
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              42.38000   42.90000  -0.52000   -1.21212
野村中國機會基金                                                   13.46000   13.48000  -0.02000   -0.14837
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.25000   10.23120   0.01880    0.18375
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.23730   10.22380   0.01350    0.13204
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.42500   10.38400   0.04100    0.39484
野村巴西基金                                                        6.85000    6.77000   0.08000    1.18168
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.27000   11.33000  -0.06000   -0.52957
野村台灣高股息基金                                                 23.94000   23.97000  -0.03000   -0.12516
野村台灣運籌基金                                                   33.73000   34.02000  -0.29000   -0.85244
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.85630    9.84590   0.01040    0.10563
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.77500    9.76840   0.00660    0.06756
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.85060    9.84050   0.01010    0.10264
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.38650   10.37550   0.01100    0.10602
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.20000   10.19320   0.00680    0.06671
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.03080   10.02050   0.01030    0.10279
野村平衡基金                                                       18.47000   18.59000  -0.12000   -0.64551
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.02000    9.96000   0.06000    0.60241
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.23000   10.20000   0.03000    0.29412
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.85000   14.76000   0.09000    0.60976
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.13000   12.09000   0.04000    0.33085
野村全球生技醫療基金                                               16.97000   16.92000   0.05000    0.29551
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.06610   10.05620   0.00990    0.09845
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.06820   10.06030   0.00790    0.07853
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.06730   10.04570   0.02160    0.21502
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.30860   10.29810   0.01050    0.10196
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.27910   10.27100   0.00810    0.07886
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.28110   10.25860   0.02250    0.21933
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.06730   10.04570   0.02160    0.21502
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.61890   10.60820   0.01070    0.10087
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.55020   10.54190   0.00830    0.07873
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.55470   10.53160   0.02310    0.21934
野村全球品牌基金                                                   29.03000   29.03000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.88000   12.86000   0.02000    0.15552
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.52000   19.50000   0.02000    0.10256
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.96000   11.98000  -0.02000   -0.16694
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.82720   10.82000   0.00720    0.06654
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.86740   10.86580   0.00160    0.01473
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.70280   10.69290   0.00990    0.09258
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.61810    8.61390   0.00420    0.04876
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.43410    8.43320   0.00090    0.01067
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.08250    8.07190   0.01060    0.13132
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.91890   10.91360   0.00530    0.04856
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.40920   10.40800   0.00120    0.01153
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.06550   10.05260   0.01290    0.12833
野村成長基金                                                       28.44000   28.68000  -0.24000   -0.83682
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.27260    8.28490  -0.01230   -0.14846
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.28750    8.30320  -0.01570   -0.18908
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.59300    8.59310  -0.00010   -0.00116
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.43480    9.44890  -0.01410   -0.14922
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.30940    9.32700  -0.01760   -0.18870
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.63950    9.63950   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.84000    8.83000   0.01000    0.11325
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.79000   12.78000   0.01000    0.07825
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.06410   10.05800   0.00610    0.06065
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.06730   10.06350   0.00380    0.03776
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.06830   10.04910   0.01920    0.19106
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.50730    9.50120   0.00610    0.06420
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.59420    9.59050   0.00370    0.03858
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.80130    9.78240   0.01890    0.19320
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.06830   10.04910   0.01920    0.19106
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.57080   10.56440   0.00640    0.06058
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.52880   10.52470   0.00410    0.03896
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.75730   10.73650   0.02080    0.19373
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.06050   10.05950   0.00100    0.00994
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.05710   10.06050  -0.00340   -0.03380
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.05870   10.05370   0.00500    0.04973
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.56460    8.55950   0.00510    0.05958
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.12580    9.12620  -0.00040   -0.00438
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.99520    8.99850  -0.00330   -0.03667
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.05870   10.05370   0.00500    0.04973
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.78550   13.77730   0.00820    0.05952
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.84070   12.84110  -0.00040   -0.00311
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.40110   10.40490  -0.00380   -0.03652
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.46430   10.45160   0.01270    0.12151
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.44350   10.43460   0.00890    0.08529
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.49650   10.48220   0.01430    0.13642
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.65500   10.64210   0.01290    0.12122
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.61610   10.60700   0.00910    0.08579
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.63940   10.62470   0.01470    0.13836
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.54950   10.53550   0.01400    0.13288
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.50210   10.49240   0.00970    0.09245
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.76800   10.73000   0.03800    0.35415
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.21740   10.20410   0.01330    0.13034
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.86360    9.85790   0.00570    0.05782
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.49870    9.49580   0.00290    0.03054
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.05420    9.04260   0.01160    0.12828
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.44910   11.43450   0.01460    0.12768
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.25470   10.23240   0.02230    0.21794
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.30700   11.28750   0.01950    0.17276
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.74420   10.73000   0.01420    0.13234
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.58700   10.56390   0.02310    0.21867
野村泰國基金                                                       43.62000   43.38000   0.24000    0.55325
野村高科技基金                                                      9.22000    9.35000  -0.13000   -1.39037
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.47060   10.42640   0.04420    0.42392
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.03290   10.00630   0.02660    0.26583
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.65110   10.62280   0.02830    0.26641
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.44880    9.42530   0.02350    0.24933
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.52730    9.48730   0.04000    0.42162
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.76380    9.67670   0.08710    0.90010
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.94340   11.91210   0.03130    0.26276
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.96950   13.93000   0.03950    0.28356
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.87280   10.84580   0.02700    0.24894
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.97110   10.92490   0.04620    0.42289
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.41950   11.31760   0.10190    0.90037
野村貨幣市場基金                                                   16.33180   16.33150   0.00030    0.00184
野村新馬基金                                                       15.29000   15.27000   0.02000    0.13098
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.30360   10.31070  -0.00710   -0.06886
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.13280   10.14370  -0.01090   -0.10746
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.39410   10.37830   0.01580    0.15224
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.29120   10.27490   0.01630    0.15864
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.24030   10.22850   0.01180    0.11536
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.27140   10.25720   0.01420    0.13844
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.59860   10.58190   0.01670    0.15782
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.51560   10.50350   0.01210    0.11520
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.59660   10.58190   0.01470    0.13892
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.84590    9.85030  -0.00440   -0.04467
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.85380    9.86260  -0.00880   -0.08923
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.82740    9.82480   0.00260    0.02646
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.35390   10.35790  -0.00400   -0.03862
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.31370   10.32290  -0.00920   -0.08912
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.28990   10.28710   0.00280    0.02722
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.53670   10.53260   0.00410    0.03893
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.96250    7.95940   0.00310    0.03895
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.25470   12.25000   0.00470    0.03837
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.95000    8.84000   0.11000    1.24434
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.19740   10.17840   0.01900    0.18667
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.39110   10.37600   0.01510    0.14553
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.17730   10.16470   0.01260    0.12396
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.39680   10.35690   0.03990    0.38525
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.23570   10.21680   0.01890    0.18499
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.19760   10.17870   0.01890    0.18568
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.39120   10.37620   0.01500    0.14456
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.17820   10.16560   0.01260    0.12395
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.40010   10.36020   0.03990    0.38513
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.23610   10.21720   0.01890    0.18498
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.23020   10.21270   0.01750    0.17136
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.42910   10.41500   0.01410    0.13538
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.20980   10.19870   0.01110    0.10884
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.42990   10.39140   0.03850    0.37050
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.27110   10.25320   0.01790    0.17458
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.23020   10.21270   0.01750    0.17136
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.42920   10.41520   0.01400    0.13442
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.21110   10.20000   0.01110    0.10882
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.43470   10.39610   0.03860    0.37129
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.27170   10.25380   0.01790    0.17457
野村精選貨幣市場基金                                               12.11050   12.11040   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.72000   11.74000  -0.02000   -0.17036
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.97000   10.98000  -0.01000   -0.09107
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.46000   10.49000  -0.03000   -0.28599
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.82000    7.80000   0.02000    0.25641
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.16000   11.14000   0.02000    0.17953
野村積極成長基金                                                   12.03000   12.14000  -0.11000   -0.90610
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.17000    9.25000  -0.08000   -0.86486
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    33.27000   33.57000  -0.30000   -0.89366
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.62010   10.60900   0.01110    0.10463
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.49490    8.48750   0.00740    0.08719
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.83680    7.83470   0.00210    0.02680
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.72030    7.71240   0.00790    0.10243
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.13210   12.12100   0.01110    0.09158
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.86500   10.86210   0.00290    0.02670
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.74320   10.73220   0.01100    0.10250
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.54000   11.52000   0.02000    0.17361
野村環球基金-人民幣計價                                            17.24000   17.25000  -0.01000   -0.05797
野村環球基金-美元計價                                              13.38000   13.40000  -0.02000   -0.14925
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.15000   19.12000   0.03000    0.15690
野村鴻利基金                                                       22.20000   22.34000  -0.14000   -0.62668
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.89820   16.89810   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       18.25000   18.40000  -0.15000   -0.81522
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.38000   14.37000   0.01000    0.06959
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.27000   15.21000   0.06000    0.39448
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.64580   10.63210   0.01370    0.12886
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.94490   13.92710   0.01780    0.12781
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.65560   10.64520   0.01040    0.09770
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.51420   10.51020   0.00400    0.03806
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.46050   10.45130   0.00920    0.08803
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.29340   10.29090   0.00250    0.02429
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                            9.98160    9.97550   0.00610    0.06115
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.00280   10.00460  -0.00180   -0.01799
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.02430   10.00110   0.02320    0.23197
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.14840   10.14180   0.00660    0.06508
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.25710   10.25380   0.00330    0.03218
凱基台商天下基金                                                   12.69000   12.69000   0.00000    0.00000
凱基台灣精五門基金                                                 20.03000   20.14000  -0.11000   -0.54618
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       43.70130   43.43890   0.26240    0.60407
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   45.32970   45.20390   0.12580    0.27829
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.74330   42.67740   0.06590    0.15441
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.42000   10.37000   0.05000    0.48216
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.60000    9.55000   0.05000    0.52356
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.45960   10.43830   0.02130    0.20406
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   43.94350   43.65870   0.28480    0.65233
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         44.62380   44.34250   0.28130    0.63438
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             44.74390   44.42350   0.32040    0.72124
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.10000   12.15000  -0.05000   -0.41152
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       10.84510   10.89240  -0.04730   -0.43425
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     10.93000   10.95000  -0.02000   -0.18265
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59010   11.58990   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       26.66000   26.78000  -0.12000   -0.44810
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.66000   22.56000   0.10000    0.44326
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.46600   21.42830   0.03770    0.17594
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.95000   16.91000   0.04000    0.23655
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.83690   15.83980  -0.00290   -0.01831
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.58000    7.57000   0.01000    0.13210
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    40.02960   39.75850   0.27110    0.68187
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    40.29950   40.01580   0.28370    0.70897
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   40.09320   39.85280   0.24040    0.60322
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.49000   11.47000   0.02000    0.17437
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.09870   11.08130   0.01740    0.15702
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.86000   10.82000   0.04000    0.36969
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.08260   12.06830   0.01430    0.11849
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.66000   12.62000   0.04000    0.31696
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.99000   12.92000   0.07000    0.54180
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.44360   12.40950   0.03410    0.27479
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.02690   10.01410   0.01280    0.12782
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.72080    9.70960   0.01120    0.11535
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                        9.95910    9.92170   0.03740    0.37695
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.02690   10.01400   0.01290    0.12882
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.72080    9.70960   0.01120    0.11535
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                        9.95910    9.92170   0.03740    0.37695
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.86000   12.95000  -0.09000   -0.69498
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         33.94000   33.51000   0.43000    1.28320
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.06000   31.82000   0.24000    0.75424
富邦上証180基金                                                    30.73000   30.97000  -0.24000   -0.77494
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18510    0.18460   0.00050    0.27086
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.84000    5.81000   0.03000    0.51635
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.51000    6.44000   0.07000    1.08696
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   42.64000   43.40000  -0.76000   -1.75115
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.82270   11.77990   0.04280    0.36333
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.90850   10.86840   0.04010    0.36896
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.65030   10.58520   0.06510    0.61501
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.04620   10.00980   0.03640    0.36364
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.19150    9.15770   0.03380    0.36909
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.98310    8.92820   0.05490    0.61491
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.78430   20.73450   0.04980    0.24018
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.61720   11.61630   0.00090    0.00775
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.76980   10.74250   0.02730    0.25413
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.72740   13.72150   0.00590    0.04300
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.00600    2.00540   0.00060    0.02992
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.44100    9.43690   0.00410    0.04345
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.42910    1.42870   0.00040    0.02800
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.28780   12.28460   0.00320    0.02605
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.78910    1.78870   0.00040    0.02236
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.30770   10.30500   0.00270    0.02620
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.52160    1.52120   0.00040    0.02630
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.75320   10.74340   0.00980    0.09122
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.71050   10.70590   0.00460    0.04297
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.53000   15.60000  -0.07000   -0.44872
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.19000   18.02000   0.17000    0.94340
富邦日本東証基金                                                   19.90000   19.85000   0.05000    0.25189
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    45.44000   45.36000   0.08000    0.17637
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    45.69000   45.70000  -0.01000   -0.02188
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    49.90000   50.19000  -0.29000   -0.57780
富邦台灣心基金                                                     20.41000   20.54000  -0.13000   -0.63291
富邦台灣釆吉50基金                                                 44.73000   44.99000  -0.26000   -0.57791
富邦台灣科技指數基金                                               50.82000   51.49000  -0.67000   -1.30122
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   46.20040   45.96000   0.24040    0.52306
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.29130   42.19290   0.09840    0.23321
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31250    0.31100   0.00150    0.48232
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.51000   10.43000   0.08000    0.76702
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.60640    2.60430   0.00210    0.08064
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35370    0.35350   0.00020    0.05658
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.02670   11.00110   0.02560    0.23270
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.22980    2.22800   0.00180    0.08079
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33390    0.33370   0.00020    0.05993
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.36960    9.34790   0.02170    0.23214
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             25.44000   25.40000   0.04000    0.15748
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.65000   13.63000   0.02000    0.14674
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 32.22000   32.19000   0.03000    0.09320
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.70090   15.70070   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.45000   17.82000  -0.37000   -2.07632
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.58800   41.42420   0.16380    0.39542
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   42.68540   42.45550   0.22990    0.54151
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.32460   41.25490   0.06970    0.16895
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   44.52410   44.26830   0.25580    0.57784
富邦長紅基金                                                       56.98000   57.34000  -0.36000   -0.62783
富邦科技基金                                                       22.48000   22.61000  -0.13000   -0.57497
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           42.07340   41.94010   0.13330    0.31783
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        44.56440   44.27730   0.28710    0.64841
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.30450   40.09600   0.20850    0.52000
富邦恒生國企ETF基金                                                20.30000   20.36000  -0.06000   -0.29470
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.17000   14.12000   0.05000    0.35411
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.78000   25.89000  -0.11000   -0.42487
富邦高成長基金                                                     22.00000   22.15000  -0.15000   -0.67720
富邦基金A類型                                                      12.62000   12.72000  -0.10000   -0.78616
富邦基金I類型                                                      12.62000   12.72000  -0.10000   -0.78616
富邦深証100基金                                                     9.87000   10.01000  -0.14000   -1.39860
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.95000   20.97000  -0.02000   -0.09537
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42680    0.42580   0.00100    0.23485
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.41980   12.41150   0.00830    0.06687
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.27410    9.26790   0.00620    0.06690
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30300    0.30230   0.00070    0.23156
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.48880    8.48310   0.00570    0.06719
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.09020   10.11120  -0.02100   -0.20769
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.88750   10.88180   0.00570    0.05238
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.41970    9.43930  -0.01960   -0.20764
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.15920   10.15390   0.00530    0.05220
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.42000   18.40000   0.02000    0.10870
富邦精準基金                                                       41.96000   42.18000  -0.22000   -0.52157
富邦精銳中小基金                                                   10.61000   10.68000  -0.07000   -0.65543
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       16.71000   16.78000  -0.07000   -0.41716
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.79000   20.89000  -0.10000   -0.47870
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.42000    7.42000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              14.82000   14.82000   0.00000    0.00000
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.07000   19.99000   0.08000    0.40020
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.58590   10.58560   0.00030    0.00283
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.23400   10.24130  -0.00730   -0.07128
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.63820   10.60920   0.02900    0.27335
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.07230   10.07200   0.00030    0.00298
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.69220    9.69920  -0.00700   -0.07217
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.06010   10.03260   0.02750    0.27411
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   30.12000   30.20000  -0.08000   -0.26490
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.95010    9.94180   0.00830    0.08349
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.93830    9.93320   0.00510    0.05134
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.77730    9.77360   0.00370    0.03786
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.23170   10.22320   0.00850    0.08314
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.23180   10.22650   0.00530    0.05183
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.07020   10.06590   0.00430    0.04272
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.52590    8.51750   0.00840    0.09862
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.22780    9.22190   0.00590    0.06398
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.79710    8.79170   0.00540    0.06142
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.24310   10.23300   0.01010    0.09870
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.32960   10.32290   0.00670    0.06490
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.87190    9.86590   0.00600    0.06082
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.01690   10.00960   0.00730    0.07293
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.61740    8.60590   0.01150    0.13363
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.90230    9.89240   0.00990    0.10008
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.19150    9.18270   0.00880    0.09583
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.37920   11.36400   0.01520    0.13376
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.21380   11.20250   0.01130    0.10087
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.52690   10.51630   0.01060    0.10080
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.38740    9.37790   0.00950    0.10130
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.44000   15.40000   0.04000    0.25974
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.85200    8.83610   0.01590    0.17994
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.75830    9.74410   0.01420    0.14573
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.26620    9.25320   0.01300    0.14049
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.64660   10.62750   0.01910    0.17972
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.70020   10.68460   0.01560    0.14600
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.22070   10.20610   0.01460    0.14305
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.40890    9.39490   0.01400    0.14902
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.74000    8.76000  -0.02000   -0.22831
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.30000    9.33000  -0.03000   -0.32154
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.35000    8.35000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.28000    7.30000  -0.02000   -0.27397
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.43000    9.46000  -0.03000   -0.31712
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.28000    8.30000  -0.02000   -0.24096
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.27000    8.27000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.35000    9.35000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.18790   10.19890  -0.01100   -0.10785
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.54070    9.55230  -0.01160   -0.12144
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.12350    9.12610  -0.00260   -0.02849
富蘭克林華美中華基金                                               10.94000   10.92000   0.02000    0.18315
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.85000   21.01000  -0.16000   -0.76154
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 21.21000   21.29000  -0.08000   -0.37576
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.07260    8.04240   0.03020    0.37551
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.09880    9.08140   0.01740    0.19160
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.06640   10.04710   0.01930    0.19210
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.67650    9.64030   0.03620    0.37551
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.48680   11.47750   0.00930    0.08103
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.64820    8.64120   0.00700    0.08101
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.82280    8.81560   0.00720    0.08167
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.91180    9.90370   0.00810    0.08179
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.21930   14.21240   0.00690    0.04855
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.30750   10.30250   0.00500    0.04853
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.33640   10.33140   0.00500    0.04840
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.50820   10.50230   0.00590    0.05618
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.60660    7.60230   0.00430    0.05656
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.94950    8.94450   0.00500    0.05590
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.93940    9.93390   0.00550    0.05537
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.22450   11.19580   0.02870    0.25635
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.58900    7.56960   0.01940    0.25629
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.94600    8.92320   0.02280    0.25551
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.10150   10.07570   0.02580    0.25606
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.79070   10.78390   0.00680    0.06306
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.64100    7.63620   0.00480    0.06286
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.20300    8.19140   0.01160    0.14161
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.21080    9.21310  -0.00230   -0.02496
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.25570   10.25830  -0.00260   -0.02535
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.02050   13.00200   0.01850    0.14229
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.95000    7.97000  -0.02000   -0.25094
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.35000    8.34000   0.01000    0.11990
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.80000    8.78000   0.02000    0.22779
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.73000   10.71000   0.02000    0.18674
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.35000    8.34000   0.01000    0.11990
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.14000   12.12000   0.02000    0.16502
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.74000    8.72000   0.02000    0.22936
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.40000    8.36000   0.04000    0.47847
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.97000    9.92000   0.05000    0.50403
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.32000    9.33000  -0.01000   -0.10718
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.11000    9.10000   0.01000    0.10989
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.32420   13.26920   0.05500    0.41449
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.99000   10.96000   0.03000    0.27372
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.09000   10.05000   0.04000    0.39801
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
富蘭克林華美第一富基金                                             36.47000   36.69000  -0.22000   -0.59962
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.34700   10.34690   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.70000    8.69000   0.01000    0.11507
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.36000    9.36000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.10000    9.07000   0.03000    0.33076
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.53000   14.54000  -0.01000   -0.06878
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.41000   13.42000  -0.01000   -0.07452
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.90000   15.87000   0.03000    0.18904
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.92030    9.90830   0.01200    0.12111
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.92030    9.90830   0.01200    0.12111
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.87420    9.86430   0.00990    0.10036
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.87420    9.86430   0.00990    0.10036
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.85900    9.84900   0.01000    0.10153
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.85900    9.84910   0.00990    0.10052
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.85900    9.84900   0.01000    0.10153
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.07320   10.03710   0.03610    0.35967
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.07320   10.03710   0.03610    0.35967
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.07320   10.03710   0.03610    0.35967
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.69120    6.63840   0.05280    0.79537
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.71260   10.70560   0.00700    0.06539
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.47470    9.47570  -0.00100   -0.01055
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.41240   11.41360  -0.00120   -0.01051
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.78320    6.77440   0.00880    0.12990
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.88810    8.89150  -0.00340   -0.03824
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.46030   10.46420  -0.00390   -0.03727
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.92670   10.91250   0.01420    0.13013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    66.72000   66.43000   0.29000    0.43655
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    67.73000   67.30000   0.43000    0.63893
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.53310   62.37560   0.15750    0.25250
復華1至5年期高收益債券基金                                         21.07000   21.02000   0.05000    0.23787
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              65.21050   64.79000   0.42050    0.64902
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 64.94280   64.58590   0.35690    0.55260
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.85280   11.85220   0.00060    0.00506
復華人生目標基金                                                   37.20500   37.46130  -0.25630   -0.68417
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
復華大中華中小策略基金                                              8.55000    8.50000   0.05000    0.58824
復華中小精選基金                                                   62.65000   62.94000  -0.29000   -0.46076
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.57880   52.48840   0.09040    0.17223
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.56970   62.40050   0.16920    0.27115
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.60000    8.59000   0.01000    0.11641
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.49000   11.51000  -0.02000   -0.17376
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
復華台灣智能基金                                                   11.23000   11.27000  -0.04000   -0.35492
復華全方位基金                                                     27.49000   27.72000  -0.23000   -0.82973
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.52000   12.48000   0.04000    0.32051
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.06000   19.96000   0.10000    0.50100
復華全球平衡基金-美元                                               9.02000    9.03000  -0.01000   -0.11074
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.63000   19.59000   0.04000    0.20419
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.86000   13.88000  -0.02000   -0.14409
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.60000   13.58000   0.02000    0.14728
復華全球原物料基金                                                  8.24000    8.18000   0.06000    0.73350
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.81000   12.75000   0.06000    0.47059
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.10580   12.08500   0.02080    0.17211
復華全球債券基金                                                   14.74540   14.69840   0.04700    0.31976
復華全球債券組合基金                                               15.20000   15.18000   0.02000    0.13175
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.12000   15.05000   0.07000    0.46512
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.46000   10.42000   0.04000    0.38388
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.81000   10.79000   0.02000    0.18536
復華有利貨幣市場基金                                               13.48820   13.48800   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.39000   11.39000   0.00000    0.00000
復華亞太成長基金                                                   11.86000   11.84000   0.02000    0.16892
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.75000    8.75000   0.00000    0.00000
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.47000    9.44000   0.03000    0.31780
復華東協世紀基金                                                   12.22000   12.21000   0.01000    0.08190
復華南非幣長期收益基金A                                            13.81000   13.88000  -0.07000   -0.50432
復華南非幣長期收益基金B                                             7.93000    7.97000  -0.04000   -0.50188
復華南非幣短期收益基金A                                            14.47000   14.48000  -0.01000   -0.06906
復華南非幣短期收益基金B                                             8.97000    8.98000  -0.01000   -0.11136
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      67.98230   67.52870   0.45360    0.67171
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.91000   21.88000   0.03000    0.13711
復華美國新星基金-美元                                              12.46000   12.44000   0.02000    0.16077
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.88000   12.82000   0.06000    0.46802
復華恒生基金                                                       21.10000   21.19000  -0.09000   -0.42473
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.57000    8.54000   0.03000    0.35129
復華恒生單日正向二倍基金                                           29.22000   29.45000  -0.23000   -0.78098
復華神盾基金                                                       24.82720   24.96360  -0.13640   -0.54640
復華高成長基金                                                     65.26000   65.66000  -0.40000   -0.60920
復華高益策略組合基金                                               13.52000   13.51000   0.01000    0.07402
復華貨幣市場基金                                                   14.45130   14.45110   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.45000   18.31000   0.14000    0.76461
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.25000   49.32000  -0.07000   -0.14193
復華復華基金                                                       20.37000   20.50000  -0.13000   -0.63415
復華華人世紀基金                                                   16.00000   16.01000  -0.01000   -0.06246
復華傳家二號基金                                                   28.98710   29.18530  -0.19820   -0.67911
復華傳家基金                                                       21.67470   21.73770  -0.06300   -0.28982
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.79000   15.75000   0.04000    0.25397
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.41000   14.37000   0.04000    0.27836
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.92000   10.90000   0.02000    0.18349
復華新興人民幣債券基金A                                            12.18000   12.17000   0.01000    0.08217
復華新興人民幣債券基金B                                             8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.60000   21.56000   0.04000    0.18553
復華新興市場企業債券ETF基金                                        67.65000   67.44000   0.21000    0.31139
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.43000    5.42000   0.01000    0.18450
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.14000   12.13000   0.01000    0.08244
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.96000   11.96000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           11.30000   11.29000   0.01000    0.08857
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.18000    9.17000   0.01000    0.10905
復華滬深300 A股基金                                                22.84000   22.99000  -0.15000   -0.65246
復華數位經濟基金                                                   43.98000   44.25000  -0.27000   -0.61017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.92370    9.91660   0.00710    0.07160
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.72610    9.71670   0.00940    0.09674
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.46000   10.45240   0.00760    0.07271
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.11630   10.10650   0.00980    0.09697
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.08420   10.07840   0.00580    0.05755
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.84590   10.81140   0.03450    0.31911
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.88550    9.87970   0.00580    0.05871
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.65200   10.61810   0.03390    0.31927
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.23630   10.23030   0.00600    0.05865
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.01850   10.98340   0.03510    0.31957
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.59140   10.58290   0.00850    0.08032
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.55400   10.54550   0.00850    0.08060
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.79650   10.75960   0.03690    0.34295
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.48440   10.47300   0.01140    0.10885
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.66820   11.66980  -0.00160   -0.01371
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.44970   10.44040   0.00930    0.08908
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.66340   10.65180   0.01160    0.10890
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.99520   11.99650  -0.00130   -0.01084
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.58960   10.58020   0.00940    0.08885
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.87090   10.83300   0.03790    0.34986
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.00610    9.99390   0.01220    0.12207
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.02710   10.01860   0.00850    0.08484
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.06760   10.03280   0.03480    0.34686
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.33410   10.32520   0.00890    0.08620
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.56950   10.57230  -0.00280   -0.02648
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.35290   10.34530   0.00760    0.07346
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.33270   10.32370   0.00900    0.08718
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.56890   10.57170  -0.00280   -0.02649
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.34970   10.34210   0.00760    0.07349
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.15810   10.14030   0.01780    0.17554
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.16660   10.15330   0.01330    0.13099
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.15660   10.13880   0.01780    0.17556
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.16770   10.15440   0.01330    0.13098
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.67280   10.66310   0.00970    0.09097
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.70180   10.69500   0.00680    0.06358
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.93540   10.90000   0.03540    0.32477
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.02280   10.00970   0.01310    0.13087
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.04010   10.03050   0.00960    0.09571
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.08070   10.04490   0.03580    0.35640
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.20090    9.19800   0.00290    0.03153
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.20820    8.20630   0.00190    0.02315
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.35880    8.33520   0.02360    0.28314
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.94480   11.94100   0.00380    0.03182
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.69060   10.68820   0.00240    0.02245
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             11.01260   10.98140   0.03120    0.28412
景順主流基金                                                       16.34000   16.52000  -0.18000   -1.08959
景順台灣科技基金                                                   28.24000   28.49000  -0.25000   -0.87750
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.05000    9.02000   0.03000    0.33259
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.50000   11.47000   0.03000    0.26155
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.87000   10.83000   0.04000    0.36934
景順全球科技基金                                                   23.42000   23.32000   0.10000    0.42882
景順全球康健基金                                                   19.70000   19.66000   0.04000    0.20346
景順貨幣市場基金                                                   15.98670   15.98650   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       30.42000   30.65000  -0.23000   -0.75041
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.37000   14.34000   0.03000    0.20921
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.72000   13.65000   0.07000    0.51282
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.29000   11.25000   0.04000    0.35556
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.37000   11.36000   0.01000    0.08803
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.81000   11.77000   0.04000    0.33985
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.64000    9.59000   0.05000    0.52138
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.02000    9.94000   0.08000    0.80483
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.12000   10.07000   0.05000    0.49652
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.57000   10.48000   0.09000    0.85878
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.58920    8.59540  -0.00620   -0.07213
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.99410    7.98810   0.00600    0.07511
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.38670   11.39490  -0.00820   -0.07196
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.57190   10.56390   0.00800    0.07573
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.01000    8.02000  -0.01000   -0.12469
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.63000    7.65000  -0.02000   -0.26144
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.44000   11.44000   0.00000    0.00000
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.59810    9.59860  -0.00050   -0.00521
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                   10.00610    9.98060   0.02550    0.25550
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.12160   10.12210  -0.00050   -0.00494
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.55590   10.52900   0.02690    0.25548
華南永昌永昌基金                                                   18.72000   18.82000  -0.10000   -0.53135
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.37000   10.33000   0.04000    0.38722
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.66000   10.62000   0.04000    0.37665
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.87920   14.86830   0.01090    0.07331
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.11000   10.04000   0.07000    0.69721
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.02000    9.97000   0.05000    0.50150
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.55000   10.48000   0.07000    0.66794
華南永昌全球精品基金                                               16.87000   16.79000   0.08000    0.47647
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.56000   10.53000   0.03000    0.28490
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.05000   13.04000   0.01000    0.07669
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.23000   13.18000   0.05000    0.37936
華南永昌物聯網精選基金                                             11.28000   11.32000  -0.04000   -0.35336
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.27210   16.27190   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               23.96190   24.02280  -0.06090   -0.25351
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98380   11.98370   0.00010    0.00083
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.70240   10.69660   0.00580    0.05422
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.79220   10.76010   0.03210    0.29832
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.02550   10.02050   0.00500    0.04990
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                           10.03580   10.00650   0.02930    0.29281
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.54770   10.54200   0.00570    0.05407
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.55700   10.52570   0.03130    0.29737
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.98740    9.98190   0.00550    0.05510
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.95360    9.92420   0.02940    0.29625
華頓中小型基金                                                     18.92000   19.15000  -0.23000   -1.20104
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.47710   11.47310   0.00400    0.03486
華頓台灣基金                                                       21.25000   21.49000  -0.24000   -1.11680
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56410   11.56390   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.94000   17.93000   0.01000    0.05577
華頓全球高收益債券基金A                                            13.98710   13.96290   0.02420    0.17332
華頓全球高收益債券基金B                                             8.20050    8.18640   0.01410    0.17224
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.12000    5.08000   0.04000    0.78740
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.64140    2.65010  -0.00870   -0.32829
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.00940   12.01860  -0.00920   -0.07655
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.38110    0.38240  -0.00130   -0.33996
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.80840   11.81240  -0.00400   -0.03386
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         11.80840   11.81240  -0.00400   -0.03386
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.46560   10.47580  -0.01020   -0.09737
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.67340   10.65010   0.02330    0.21878
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.67340   10.65010   0.02330    0.21878
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.40950    9.38900   0.02050    0.21834
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.66020   10.66470  -0.00450   -0.04220
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.66020   10.66470  -0.00450   -0.04220
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.37950    9.39010  -0.01060   -0.11288
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.17000   10.21000  -0.04000   -0.39177
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.90000    8.92000  -0.02000   -0.22422
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.35000    9.38000  -0.03000   -0.31983
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.65080    2.64800   0.00280    0.10574
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07330    2.07440  -0.00110   -0.05303
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.18470   12.17290   0.01180    0.09694
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.48710    9.47790   0.00920    0.09707
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38180    0.38140   0.00040    0.10488
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29770    0.29810  -0.00040   -0.13418
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.34000    3.36000  -0.02000   -0.59524
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.20000   15.21000  -0.01000   -0.06575
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.48000    0.48000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   23.54000   23.69000  -0.15000   -0.63318
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.79000   12.72000   0.07000    0.55031
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.35000    8.30000   0.05000    0.60241
匯豐安富基金                                                       25.15000   25.25000  -0.10000   -0.39604
匯豐成功基金                                                       44.01000   44.00000   0.01000    0.02273
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.02000   11.02000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.41000    2.41000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.96000   10.94000   0.02000    0.18282
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.96000   10.94000   0.02000    0.18282
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.49000   11.48000   0.01000    0.08711
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.49000   11.48000   0.01000    0.08711
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.68180    2.68270  -0.00090   -0.03355
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.35800    2.35840  -0.00040   -0.01696
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.89960   11.89180   0.00780    0.06559
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.99230    7.98430   0.00800    0.10020
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.38770    0.38790  -0.00020   -0.05156
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33380    0.33390  -0.00010   -0.02995
匯豐金磚動力基金                                                   15.07000   14.98000   0.09000    0.60080
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.00830   15.00820   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.32000    5.28000   0.04000    0.75758
匯豐新鑽動力基金                                                   10.63000   10.65000  -0.02000   -0.18779
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.57340    5.55180   0.02160    0.38906
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.40160    9.38010   0.02150    0.22921
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 50.78000   51.11000  -0.33000   -0.64567
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 50.78000   51.11000  -0.33000   -0.64567
匯豐龍騰電子基金                                                   34.77000   35.09000  -0.32000   -0.91194
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.67070   12.66180   0.00890    0.07029
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.64000   17.67000  -0.03000   -0.16978
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.89000    8.90000  -0.01000   -0.11236
新光中國成長基金(美元)                                              8.87000    8.89000  -0.02000   -0.22497
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.18010   11.16400   0.01610    0.14421
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.18040   10.17820   0.00220    0.02161
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.72030   10.69250   0.02780    0.26000
新光台灣富貴基金                                                   22.71000   22.72000  -0.01000   -0.04401
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.48000   21.35000   0.13000    0.60890
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.55230   40.45680   0.09550    0.23605
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    43.25170   43.07930   0.17240    0.40019
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.75000    9.71000   0.04000    0.41195
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.62000    9.58000   0.04000    0.41754
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.87000    9.81000   0.06000    0.61162
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.74000    8.72000   0.02000    0.22936
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.85000   10.83000   0.02000    0.18467
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.80000   10.75000   0.05000    0.46512
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.70450   10.68340   0.02110    0.19750
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.68000   10.63360   0.04640    0.43635
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.11410   10.09420   0.01990    0.19714
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.07860   10.03470   0.04390    0.43748
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.69000    9.56000   0.13000    1.35983
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  11.10000   10.97000   0.13000    1.18505
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.95000    8.98000  -0.03000   -0.33408
新光吉星貨幣市場基金                                               15.50030   15.50010   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.30000    9.27000   0.03000    0.32362
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.44000    8.42000   0.02000    0.23753
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.99000    8.95000   0.04000    0.44693
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.64000    8.61000   0.03000    0.34843
新光亞洲精選基金-美金                                              20.89000   20.99000  -0.10000   -0.47642
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.61000   21.66000  -0.05000   -0.23084
新光店頭基金                                                       21.45000   21.61000  -0.16000   -0.74040
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.25000   11.23000   0.02000    0.17809
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.87000   10.82000   0.05000    0.46211
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
新光特選內需收益ETF基金                                            21.09000   21.18000  -0.09000   -0.42493
新光創新科技基金                                                   12.55000   12.67000  -0.12000   -0.94712
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.29860   10.28370   0.01490    0.14489
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.63960   10.62250   0.01710    0.16098
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.10860   10.09680   0.01180    0.11687
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.44730    9.43250   0.01480    0.15690
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.72820    9.71260   0.01560    0.16062
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.24010    9.22790   0.01220    0.13221
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.26160   41.12240   0.13920    0.33850
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       43.84340   43.54100   0.30240    0.69452
新光澳幣八年期保本基金                                             10.91000   10.89000   0.02000    0.18365
新光澳幣十年期保本基金                                             10.87000   10.85000   0.02000    0.18433
新光澳幣保本基金                                                   12.39000   12.38000   0.01000    0.08078
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.66440   10.64490   0.01950    0.18319
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.50930    9.49160   0.01770    0.18648
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.55180    9.52830   0.02350    0.24663
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.52090   10.49510   0.02580    0.24583
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.49820   10.48010   0.01810    0.17271
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.51620    9.50240   0.01380    0.14523
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.48490    9.46670   0.01820    0.19225
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.45130   10.43130   0.02000    0.19173
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.31000    7.28000   0.03000    0.41209
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.28000   10.25000   0.03000    0.29268
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.67820   10.67310   0.00510    0.04778
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.59290    9.58880   0.00410    0.04276
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.52800   10.52050   0.00750    0.07129
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.57980    9.57760   0.00220    0.02297
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.65300    9.64660   0.00640    0.06634
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.61760   10.61070   0.00690    0.06503
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.98520   14.96010   0.02510    0.16778
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.74400    8.72940   0.01460    0.16725
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.64950   41.55750   0.09200    0.22138
群益10年期以上金融債ETF基金                                        41.87380   41.57220   0.30160    0.72548
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     42.73900   42.39520   0.34380    0.81094
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 42.70260   42.36040   0.34220    0.80783
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               43.94310   43.62860   0.31450    0.72086
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  42.21370   41.95770   0.25600    0.61014
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 45.66160   45.37320   0.28840    0.63562
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                46.88010   46.81880   0.06130    0.13093
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  45.31080   45.05980   0.25100    0.55704
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.62000   10.61700   0.00300    0.02826
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  44.52590   44.17860   0.34730    0.78613
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.58540   40.53690   0.04850    0.11964
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.45330   11.45240   0.00090    0.00786
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.30810   10.29060   0.01750    0.17006
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.34310   12.32830   0.01480    0.12005
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.15500    9.15260   0.00240    0.02622
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.66000   10.62000   0.04000    0.37665
群益大印度基金-人民幣                                              13.94270   13.91990   0.02280    0.16379
群益大印度基金-美元                                                13.01210   13.00310   0.00900    0.06921
群益大印度基金-新臺幣                                              12.61000   12.56000   0.05000    0.39809
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.09520   12.07200   0.02320    0.19218
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.57500   11.56350   0.01150    0.09945
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.11000   11.07000   0.04000    0.36134
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.81670   10.79580   0.02090    0.19359
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.44360    9.43430   0.00930    0.09858
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.09000    9.05000   0.04000    0.44199
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.70760    9.68890   0.01870    0.19300
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.51020    8.50180   0.00840    0.09880
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.19000    9.16000   0.03000    0.32751
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.03180    9.01440   0.01740    0.19302
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.18360    8.17550   0.00810    0.09908
群益中小型股基金                                                   44.06000   44.22000  -0.16000   -0.36183
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.14660   10.14030   0.00630    0.06213
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.34800    9.35100  -0.00300   -0.03208
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.95840    8.93790   0.02050    0.22936
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.64520    8.63980   0.00540    0.06250
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.96390    7.96640  -0.00250   -0.03138
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.63280    7.61530   0.01750    0.22980
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.53740   10.52750   0.00990    0.09404
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.59110   11.58020   0.01090    0.09413
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.19830   11.19440   0.00390    0.03484
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.47680   10.45000   0.02680    0.25646
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.88620    7.88580   0.00040    0.00507
群益中國新機會基金N-美元                                            7.18620    7.19260  -0.00640   -0.08898
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.85000    7.83000   0.02000    0.25543
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.99390    6.99350   0.00040    0.00572
群益中國新機會基金-美元                                             7.68360    7.69040  -0.00680   -0.08842
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.49000    7.48000   0.01000    0.13369
群益平衡王基金                                                     19.01150   19.14700  -0.13550   -0.70768
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.11000    9.06000   0.05000    0.55188
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.50000    6.46000   0.04000    0.61920
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.08190   12.03210   0.04980    0.41389
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.44400   11.40750   0.03650    0.31996
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.08000   11.02000   0.06000    0.54446
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.39260   10.34970   0.04290    0.41450
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.84290    9.81150   0.03140    0.32003
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.53000    9.48000   0.05000    0.52743
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.30990   10.29360   0.01630    0.15835
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.09350   10.07970   0.01380    0.13691
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.14000   10.11000   0.03000    0.29674
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.17110    9.15660   0.01450    0.15836
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.15580    9.14330   0.01250    0.13671
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.20000    9.17000   0.03000    0.32715
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.36980   10.35330   0.01650    0.15937
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.41020   10.39600   0.01420    0.13659
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.33290    9.31810   0.01480    0.15883
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.79640    9.78300   0.01340    0.13697
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.12600   11.09870   0.02730    0.24597
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.70720    7.68830   0.01890    0.24583
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.62150   10.61060   0.01090    0.10273
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.44590   10.44080   0.00510    0.04885
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.68850   10.65550   0.03300    0.30970
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.90160    9.89140   0.01020    0.10312
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.83640    9.83160   0.00480    0.04882
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.06500   10.03380   0.03120    0.31095
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.62160   10.61080   0.01080    0.10178
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.44580   10.44070   0.00510    0.04885
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.68840   10.65540   0.03300    0.30970
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.90160    9.89150   0.01010    0.10211
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.83630    9.83150   0.00480    0.04882
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.06500   10.03390   0.03110    0.30995
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.59050    9.60560  -0.01510   -0.15720
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.40000   11.38000   0.02000    0.17575
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.69290   15.71750  -0.02460   -0.15651
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.81000   15.80000   0.01000    0.06329
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.25000   12.19000   0.06000    0.49221
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.42290   11.42520  -0.00230   -0.02013
群益印度中小基金N-美元                                              9.51580    9.52670  -0.01090   -0.11442
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.19000    9.17000   0.02000    0.21810
群益印度中小基金-人民幣                                            15.46390   15.46700  -0.00310   -0.02004
群益印度中小基金-美元                                              13.61010   13.62560  -0.01550   -0.11376
群益印度中小基金-新臺幣                                            16.08000   16.06000   0.02000    0.12453
群益多利策略組合基金                                               11.83000   11.82000   0.01000    0.08460
群益多重收益組合基金                                               14.07000   14.04000   0.03000    0.21368
群益多重資產組合基金                                               15.56000   15.51000   0.05000    0.32237
群益安家基金                                                       23.80830   23.88490  -0.07660   -0.32070
群益安穩貨幣市場基金                                               16.14990   16.14970   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.66000   21.44000   0.22000    1.02612
群益亞太中小基金                                                   10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.52000   16.47000   0.05000    0.30358
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.51510   10.49180   0.02330    0.22208
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.80270    7.78540   0.01730    0.22221
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.21580   10.19320   0.02260    0.22172
群益店頭市場基金                                                   88.99000   89.51000  -0.52000   -0.58094
群益東方盛世基金                                                    8.71000    8.72000  -0.01000   -0.11468
群益東協成長基金-人民幣                                            13.22090   13.19620   0.02470    0.18718
群益東協成長基金-美元                                              11.51590   11.50510   0.01080    0.09387
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.63000   11.59000   0.04000    0.34513
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.59380   11.59260   0.00120    0.01035
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.90560   10.90980  -0.00420   -0.03850
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.45710   10.44120   0.01590    0.15228
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.57240    9.57140   0.00100    0.01045
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.00730    9.01070  -0.00340   -0.03773
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.63470    8.62160   0.01310    0.15194
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.81300   10.79660   0.01640    0.15190
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.36750    9.36650   0.00100    0.01068
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.16730    9.17080  -0.00350   -0.03816
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.64620    9.63160   0.01460    0.15158
群益長安基金                                                       27.66000   27.88000  -0.22000   -0.78910
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.18790   10.16710   0.02080    0.20458
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.41170   15.38020   0.03150    0.20481
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.20000   15.13000   0.07000    0.46266
群益真善美基金                                                     15.34060   15.44680  -0.10620   -0.68752
群益馬拉松基金                                                    112.38000  113.39000  -1.01000   -0.89073
群益深証中小板基金                                                 11.29000   11.48000  -0.19000   -1.65505
群益創新科技基金                                                   30.53000   30.94000  -0.41000   -1.32515
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.04200    9.05820  -0.01620   -0.17884
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.25820    8.28080  -0.02260   -0.27292
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.79000    8.79000   0.00000    0.00000
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.84680    9.86440  -0.01760   -0.17842
群益華夏盛世基金-美元                                               9.10570    9.13060  -0.02490   -0.27271
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.34000   15.34000   0.00000    0.00000
群益奧斯卡基金                                                     27.04000   27.42000  -0.38000   -1.38585
群益新興金鑽基金-美元                                              11.31570   11.30360   0.01210    0.10705
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.83000    8.80000   0.03000    0.34091
群益葛萊美基金                                                     21.93000   22.20000  -0.27000   -1.21622
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.41000   22.27000   0.14000    0.62865
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.09000    8.09000   0.00000    0.00000
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.03000   13.03000   0.00000    0.00000
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.05850   11.03880   0.01970    0.17846
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.81890   10.80970   0.00920    0.08511
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.06650   11.02830   0.03820    0.34638
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.80260   10.78330   0.01930    0.17898
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.56870   10.55970   0.00900    0.08523
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.81030   10.77300   0.03730    0.34624
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.05850   11.03870   0.01980    0.17937
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.81890   10.80970   0.00920    0.08511
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.80260   10.78330   0.01930    0.17898
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.56860   10.55970   0.00890    0.08428
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.86140   12.81970   0.04170    0.32528
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.65330   11.63720   0.01610    0.13835
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.83000   10.79000   0.04000    0.37071
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.57540   11.55100   0.02440    0.21124
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.69790    8.66970   0.02820    0.32527
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.94730    8.93490   0.01240    0.13878
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.32000    8.29000   0.03000    0.36188
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.47910    8.46120   0.01790    0.21155
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.14340   10.12940   0.01400    0.13821
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.89880    9.88510   0.01370    0.13859
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路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.80000    8.82000  -0.02000   -0.22676
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.66000    9.69000  -0.03000   -0.30960
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.14000   10.11000   0.03000    0.29674
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.14000   10.11000   0.03000    0.29674
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
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德信大發基金                                                       28.57000   28.66000  -0.09000   -0.31403
德信中國精選成長基金                                               11.59000   11.62000  -0.03000   -0.25818
德信台灣主流中小基金                                               18.26000   18.33000  -0.07000   -0.38189
德信萬保貨幣市場基金                                               11.97850   11.97830   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   31.02000   31.04000  -0.02000   -0.06443
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.70760   10.70290   0.00470    0.04391
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.60950   10.60870   0.00080    0.00754
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.70860   11.70840   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.86000   14.91000  -0.05000   -0.33535
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.94000   17.81000   0.13000    0.72993
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.73850   10.72620   0.01230    0.11467
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.15780   16.13920   0.01860    0.11525
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.40350    8.37360   0.02990    0.35707
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.22390   11.21320   0.01070    0.09542
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.13340   12.12180   0.01160    0.09570
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.18220   14.13180   0.05040    0.35664
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摩根大歐洲基金                                                     17.32000   17.31000   0.01000    0.05777
摩根中小基金                                                       21.09000   21.09000   0.00000    0.00000
摩根中國A股基金                                                    14.43000   14.42000   0.01000    0.06935
摩根中國A股基金(美元)                                              11.09000   11.11000  -0.02000   -0.18002
摩根中國亮點基金                                                   12.61000   12.57000   0.04000    0.31822
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.43630   11.45150  -0.01520   -0.13273
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.60310   12.63570  -0.03260   -0.25800
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.60860    9.63830  -0.02970   -0.30815
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.28110   13.29880  -0.01770   -0.13309
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.23130   15.27070  -0.03940   -0.25801
摩根台灣金磚基金-累積型                                            18.78000   18.82000  -0.04000   -0.21254
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        18.78000   18.82000  -0.04000   -0.21254
摩根台灣增長基金                                                   47.72000   47.84000  -0.12000   -0.25084
摩根平衡基金                                                       27.44000   27.47000  -0.03000   -0.10921
摩根全球α基金                                                     18.64000   18.55000   0.09000    0.48518
摩根全球平衡基金                                                   16.18850   16.16160   0.02690    0.16644
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.50930    9.49950   0.00980    0.10316
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.60700   10.59590   0.01110    0.10476
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.01610   10.00850   0.00760    0.07594
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.64000   11.62770   0.01230    0.10578
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.35070   10.34280   0.00790    0.07638
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.73890   10.73950  -0.00060   -0.00559
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.15720   14.15800  -0.00080   -0.00565
摩根亞洲基金                                                       58.00000   58.10000  -0.10000   -0.17212
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.51600    8.50890   0.00710    0.08344
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.00830   10.00070   0.00760    0.07599
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.85340    8.85090   0.00250    0.02825
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.89730   12.88670   0.01060    0.08226
摩根東方內需機會基金                                               18.35000   18.39000  -0.04000   -0.21751
摩根東方科技基金                                                   30.86000   31.11000  -0.25000   -0.80360
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.38000    9.41000  -0.03000   -0.31881
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.94000   11.94000   0.00000    0.00000
摩根金龍收成基金                                                   21.14000   21.12000   0.02000    0.09470
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12580   15.12560   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.09000   14.19000  -0.10000   -0.70472
摩根新金磚五國基金                                                 12.73000   12.71000   0.02000    0.15736
摩根新絲路基金                                                      9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
摩根新興35基金                                                     13.48000   13.51000  -0.03000   -0.22206
摩根新興日本基金                                                   23.14000   23.28000  -0.14000   -0.60137
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.24500    7.24900  -0.00400   -0.05518
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.54990    9.55390  -0.00400   -0.04187
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.37860    9.38660  -0.00800   -0.08523
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.08580   11.09200  -0.00620   -0.05590
摩根新興科技基金                                                   49.86000   50.21000  -0.35000   -0.69707
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.77260    8.78760  -0.01500   -0.17070
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.37080    9.40320  -0.03240   -0.34456
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.83350    8.86700  -0.03350   -0.37781
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.41610   10.43380  -0.01770   -0.16964
摩根龍揚基金                                                       31.57000   31.55000   0.02000    0.06339
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.58000   10.55000   0.03000    0.28436
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.04000   11.04000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.14000   12.11000   0.03000    0.24773
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.30050    9.30090  -0.00040   -0.00430
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.47090   11.47140  -0.00050   -0.00436
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                 9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                   9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                  10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                 9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                 9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                   9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                  10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                 9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.99000   20.94000   0.05000    0.23878
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61010   12.61000   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.13000   10.23000  -0.10000   -0.97752
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.56090   10.54730   0.01360    0.12894
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.51360   10.50910   0.00450    0.04282
聯邦中國龍基金                                                     23.95000   24.14000  -0.19000   -0.78708
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.51850   12.50920   0.00930    0.07435
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.71300   11.70960   0.00340    0.02904
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.72000   10.70070   0.01930    0.18036
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.40240   10.39480   0.00760    0.07311
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.78580    9.78290   0.00290    0.02964
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.94980    8.93380   0.01600    0.17910
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.91080    9.88080   0.03000    0.30362
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.18690   10.12960   0.05730    0.56567
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.92780    9.92080   0.00700    0.07056
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.30060   10.26660   0.03400    0.33117
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.47080    9.46410   0.00670    0.07079
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.82250    9.79000   0.03250    0.33197
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.43620   11.44820  -0.01200   -0.10482
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.22810   11.24030  -0.01220   -0.10854
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.58080   10.56810   0.01270    0.12017
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.60720   10.61850  -0.01130   -0.10642
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.39830   10.40960  -0.01130   -0.10855
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.80030    9.78860   0.01170    0.11953
聯邦金鑽平衡基金                                                   21.77590   21.93050  -0.15460   -0.70495
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.22910    9.25020  -0.02110   -0.22810
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.73810    9.73500   0.00310    0.03184
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.19410    9.21520  -0.02110   -0.22897
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.68960    9.68650   0.00310    0.03200
聯邦貨幣市場基金                                                   13.21520   13.21500   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   11.96000   12.06000  -0.10000   -0.82919
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.81460   16.77970   0.03490    0.20799
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.28350   12.30560  -0.02210   -0.17959
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.20700   12.20060   0.00640    0.05246
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.63070   11.62420   0.00650    0.05592
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.27360   12.26750   0.00610    0.04972
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.56360   11.54350   0.02010    0.17412
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.54700   10.54170   0.00530    0.05028
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.74600    8.73090   0.01510    0.17295
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       33.76000   33.95000  -0.19000   -0.55965
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.70000   17.69000   0.01000    0.05653
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.67000   17.67000   0.00000    0.00000
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.94000   11.91000   0.03000    0.25189
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.13000   16.10000   0.03000    0.18634
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.66000   10.63000   0.03000    0.28222
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.99000   11.98000   0.01000    0.08347
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.81000   12.80000   0.01000    0.07813
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.95000   11.94000   0.01000    0.08375
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.65000    7.63000   0.02000    0.26212
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.52000   11.51000   0.01000    0.08688
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.08000   15.09000  -0.01000   -0.06627
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.95000   10.94000   0.01000    0.09141
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.77000    8.76000   0.01000    0.11416
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.55000   11.54000   0.01000    0.08666
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.18000   14.16000   0.02000    0.14124
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.26000   14.24000   0.02000    0.14045
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.27000   14.25000   0.02000    0.14035
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.32000    9.31000   0.01000    0.10741
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.94000   14.93000   0.01000    0.06698
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.59000   20.56000   0.03000    0.14591
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.67000   18.65000   0.02000    0.10724
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.99000   12.95000   0.04000    0.30888
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.72000   14.69000   0.03000    0.20422
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.65000   15.64000   0.01000    0.06394
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.63000   14.62000   0.01000    0.06840
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.67000   14.65000   0.02000    0.13652
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.67000   12.65000   0.02000    0.15810
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.77000   12.76000   0.01000    0.07837
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.77000    8.74000   0.03000    0.34325
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.28000   13.27000   0.01000    0.07536
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.31000   19.29000   0.02000    0.10368
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.06000   18.05000   0.01000    0.05540
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.16000   11.15000   0.01000    0.08969
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.13000   13.12000   0.01000    0.07622
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.13000   14.12000   0.01000    0.07082
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.07000   13.07000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.92000    7.91000   0.01000    0.12642
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.91000   12.91000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.12000   14.10000   0.02000    0.14184
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.20000   14.18000   0.02000    0.14104
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.48000    9.46000   0.02000    0.21142
聯博貨幣市場基金                                                   15.03280   15.03270   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.26490   11.20350   0.06140    0.54804
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              14.11250   14.05330   0.05920    0.42125
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.68990    7.64800   0.04190    0.54786
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.52000   10.49000   0.03000    0.28599
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.24000   14.22000   0.02000    0.14065
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.38000   14.36000   0.02000    0.13928
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.03620   10.02720   0.00900    0.08976
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.44010   10.42910   0.01100    0.10547
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.02030   10.01300   0.00730    0.07291
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.13040   10.10730   0.02310    0.22855
瀚亞中小型股基金                                                   19.43000   19.54000  -0.11000   -0.56295
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.00000   12.02000  -0.02000   -0.16639
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.74000   12.74000   0.00000    0.00000
瀚亞巴西基金                                                        6.03000    6.01000   0.02000    0.33278
瀚亞外銷基金                                                       37.63000   37.86000  -0.23000   -0.60750
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   12.03000   12.03000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   11.07000   11.04000   0.03000    0.27174
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.34000    9.31000   0.03000    0.32223
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.16440   11.15110   0.01330    0.11927
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.71950   10.70870   0.01080    0.10085
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.68620   12.65970   0.02650    0.20933
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.64820   10.61100   0.03720    0.35058
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.25200    7.24390   0.00810    0.11182
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.91050    7.90260   0.00790    0.09997
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.11480    8.09790   0.01690    0.20870
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.04280    7.01820   0.02460    0.35052
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.71100    8.69280   0.01820    0.20937
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.92040    8.91040   0.01000    0.11223
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.24950    9.24010   0.00940    0.10173
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.07950    9.06050   0.01900    0.20970
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.10000   12.10000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.62000   11.63000  -0.01000   -0.08598
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.53000   11.51000   0.02000    0.17376
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.55070   10.55260  -0.00190   -0.01801
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.83990    9.85990  -0.02000   -0.20284
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.66600    9.68670  -0.02070   -0.21370
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.85220    9.85400  -0.00180   -0.01827
瀚亞印度基金-人民幣                                                15.28000   15.26000   0.02000    0.13106
瀚亞印度基金-美元                                                  14.30000   14.28000   0.02000    0.14006
瀚亞印度基金-新台幣                                                32.39000   32.28000   0.11000    0.34077
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.44000    9.41000   0.03000    0.31881
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.28000   10.21000   0.07000    0.68560
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.27000   10.20000   0.07000    0.68627
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.52000   13.47000   0.05000    0.37120
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.93000   10.89000   0.04000    0.36731
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.59000   11.65000  -0.06000   -0.51502
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.31000   10.36000  -0.05000   -0.48263
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.84000   14.88000  -0.04000   -0.26882
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.79000    8.84000  -0.05000   -0.56561
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.80000    6.84000  -0.04000   -0.58480
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.78000    8.80000  -0.02000   -0.22727
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.19000   12.18000   0.01000    0.08210
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.27780   12.30730  -0.02950   -0.23970
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.45040   14.42880   0.02160    0.14970
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.17180   11.19900  -0.02720   -0.24288
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.04750   11.05680  -0.00930   -0.08411
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.64730   12.62070   0.02660    0.21076
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.98050    9.00130  -0.02080   -0.23108
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.95610    9.94120   0.01490    0.14988
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.93030    8.95200  -0.02170   -0.24240
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.81880    8.82620  -0.00740   -0.08384
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.34480    9.32440   0.02040    0.21878
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.88860   14.84570   0.04290    0.28897
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.55430   10.55130   0.00300    0.02843
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.17210   10.16830   0.00380    0.03737
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.64610   12.60960   0.03650    0.28946
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.17000   11.16000   0.01000    0.08961
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.07000   20.07000   0.00000    0.00000
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.61650   13.61620   0.00030    0.00220
瀚亞美國高科技基金                                                 29.03000   28.91000   0.12000    0.41508
瀚亞高科技基金                                                     54.90000   55.21000  -0.31000   -0.56149
瀚亞理財通基金                                                     26.07000   26.12000  -0.05000   -0.19142
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣              10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.99000    9.00000  -0.01000   -0.11111
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.66000    8.67000  -0.01000   -0.11534
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.95000    8.96000  -0.01000   -0.11161
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.70000    8.71000  -0.01000   -0.11481
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.96000    8.97000  -0.01000   -0.11148
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.61000    8.62000  -0.01000   -0.11601
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.94000    8.95000  -0.01000   -0.11173
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.72000    8.73000  -0.01000   -0.11455
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       20.47000   20.60000  -0.13000   -0.63107
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.84200   13.89250  -0.05050   -0.36351
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.19310    9.22670  -0.03360   -0.36416
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.82470   10.82520  -0.00050   -0.00462
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.75180   11.70790   0.04390    0.37496
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.20390   10.17910   0.02480    0.24364
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.58700   10.52670   0.06030    0.57283
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.13920    8.13950  -0.00030   -0.00369
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.31600    8.28310   0.03290    0.39719
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.69480    8.69630  -0.00150   -0.01725
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.28110    8.26100   0.02010    0.24331
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.02800    7.98230   0.04570    0.57252
瀚亞電通網基金                                                     14.32000   14.40000  -0.08000   -0.55556
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.04430   14.02550   0.01880    0.13404
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.61100   10.61050   0.00050    0.00471
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.82940    9.83020  -0.00080   -0.00814
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.50910   11.49360   0.01550    0.13486
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.13150   10.13100   0.00050    0.00494
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
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