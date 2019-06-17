[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/06/14 108/06/13 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.69000 9.56000 0.13000 1.35983 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.94000 33.51000 0.43000 1.28320 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.95000 8.84000 0.11000 1.24434 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.10000 10.97000 0.13000 1.18505 野村巴西基金 6.85000 6.77000 0.08000 1.18168 元大巴西指數基金 7.13000 7.05300 0.07700 1.09173 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.51000 6.44000 0.07000 1.08696 元大滬深300單日反向1倍基金 13.17000 13.03000 0.14000 1.07444 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.48000 21.26000 0.22000 1.03481 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.30000 30.98000 0.32000 1.03292 元大標普500單日正向2倍基金 35.28000 34.92000 0.36000 1.03093 群益那斯達克生技基金 21.66000 21.44000 0.22000 1.02612 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.97000 11.85000 0.12000 1.01266 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.83960 22.61160 0.22800 1.00833 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.40680 22.18500 0.22180 0.99977 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.78000 33.46000 0.32000 0.95637 保德信全球資源基金 7.41000 7.34000 0.07000 0.95368 國泰美國費城半導體基金 13.82000 13.69000 0.13000 0.94960 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.19000 18.02000 0.17000 0.94340 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.41950 11.31760 0.10190 0.90037 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.76380 9.67670 0.08710 0.90010 安聯全球油礦金趨勢基金 8.03000 7.96000 0.07000 0.87940 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.57000 10.48000 0.09000 0.85878 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 43.92770 43.56810 0.35960 0.82537 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 44.29240 43.93170 0.36070 0.82105 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 40.95480 40.62250 0.33230 0.81802 國泰標普北美科技ETF基金 23.42000 23.23000 0.19000 0.81791 元大實質多重資產基金-新台幣 8.64000 8.57000 0.07000 0.81680 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 42.73900 42.39520 0.34380 0.81094 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 42.70260 42.36040 0.34220 0.80783 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------