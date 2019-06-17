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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/06/14  108/06/13  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.69000    9.56000   0.13000    1.35983
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       33.94000   33.51000   0.43000    1.28320
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    8.95000    8.84000   0.11000    1.24434
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                11.10000   10.97000   0.13000    1.18505
野村巴西基金                                                      6.85000    6.77000   0.08000    1.18168
元大巴西指數基金                                                  7.13000    7.05300   0.07700    1.09173
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.51000    6.44000   0.07000    1.08696
元大滬深300單日反向1倍基金                                       13.17000   13.03000   0.14000    1.07444
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               21.48000   21.26000   0.22000    1.03481
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     31.30000   30.98000   0.32000    1.03292
元大標普500單日正向2倍基金                                       35.28000   34.92000   0.36000    1.03093
群益那斯達克生技基金                                             21.66000   21.44000   0.22000    1.02612
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      11.97000   11.85000   0.12000    1.01266
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  22.83960   22.61160   0.22800    1.00833
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      22.40680   22.18500   0.22180    0.99977
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      33.78000   33.46000   0.32000    0.95637
保德信全球資源基金                                                7.41000    7.34000   0.07000    0.95368
國泰美國費城半導體基金                                           13.82000   13.69000   0.13000    0.94960
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                18.19000   18.02000   0.17000    0.94340
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        11.41950   11.31760   0.10190    0.90037
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.76380    9.67670   0.08710    0.90010
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.03000    7.96000   0.07000    0.87940
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.57000   10.48000   0.09000    0.85878
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金         43.92770   43.56810   0.35960    0.82537
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  44.29240   43.93170   0.36070    0.82105
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                   40.95480   40.62250   0.33230    0.81802
國泰標普北美科技ETF基金                                          23.42000   23.23000   0.19000    0.81791
元大實質多重資產基金-新台幣                                       8.64000    8.57000   0.07000    0.81680
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                   42.73900   42.39520   0.34380    0.81094
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                               42.70260   42.36040   0.34220    0.80783
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