倫敦證交所：「滬倫通」已箭在弦上只欠東風

英國當地時間 6 月 12 日，倫敦證券交易所官網公布啟動「滬倫通」的準備工作已經就緒。而這是 A 股市場在 MSCI 納入比重擴大，及富時羅素指數納入後，另一個重要里程碑。

「滬倫通」將連接中、英兩國資本市場，未來上市公司可以利用互聯互通的機制在倫敦證交所主板申請交易，或在上海證交所主板市場發行中國存託憑證。

在中美貿易紛擾之際，隨著「滬倫通」業務即將啟動，更多的 A 股企業可能轉往倫敦證交所上市，以 GDR 的方式掛牌交易。

近期華泰證券已發出公告表示，其 GDR 的發行已取得英國金融行為監管局 (FCA) 的批准。若順利發行，華泰證券將成為第一家依照「滬倫通」業務規範登陸倫敦證交所的公司。

華泰證券指出，計劃初次發行不超過 7501.37 萬單位的 GDR，每單位 GDR 代表 10 股 A 股股票，募集資金總額預計在 16.503 億美元～20.216 億美元間。

圖: 東方財富網, 華泰證券日線走勢

雖然受到中美貿易局勢影響，目前 A 股市場交易低迷，在這之際能為 A 股市場開通另一個投資管道，引進新的國際投資人，對於 A 股長期發展是有益處。

即使從個股重要性來看，華泰證券率先登陸對 A 股市場的影響力並不大，但是隨著相關業務持續推動，未來仍有機會在 A 股市場形成一個獨特的外資投資概念族群。