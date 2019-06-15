貴金屬盤後─黃金微幅收高 早場一度上漲至14個月高點

黃金期貨週五收高，但跌回大部份早場的漲幅。黃金盤中一度上漲至 14 個月高點，但美元轉強促使黃金大幅縮小漲幅。

美元指數上漲 0.6%，本週上漲 1.1%。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

分析師說，黃金守在 1340 美元之上，有利下週走勢。回檔是大幅漲勢中的一部份。

8 月黃金上漲 0.8 美元，或近 0.1%，收於每盎司 1344.50 美元，盤中一度上漲至 1362.20 美元，創 2018 年 4 月以來盤中高點。

7 月白銀下跌 8.9 美分，或 0.6%，收於每盎司 14.803 美元。本週收低約 1.5%。

7 月銅下跌 2.7 美分，或 1%，至每磅 2.630 美元，本週則收高近 0.1%。

分析師說，美元走強使得黃金自盤中高點回檔。若下週的 Fed 政策會議沒有意外，目前各項因素均有利黃金上漲，即使短期的投資需求也見上升。

美國軍方宣稱 ，有影片顯示伊朗海軍小艇在週四遇襲的兩艘油輪中的一艘附近，移除一顆未爆炸的水雷。美國指控伊朗進行了這次的攻擊，但伊朗政府已予否認。

美國與伊朗之間的緊張升高，增加了投資人對國際政局的擔憂。美國與中國之間的貿易戰，已持續一段時間。週末，香港動盪可能擴大，抗議人士有意進行更多示威，反對讓嫌疑犯由中國大陸法庭審判。

美國債券殖利率大幅下降，亦有助支撑黃金上揚。美國 10 年期債券殖利率下降至 2.0884%。

美國今日公布 6 月消費者信心指數下降至 97.9，5 月為 100。但 5 月零售銷售上升 0.5%。

分析師說：「我們持續預期未來幾個月，經濟成長將大幅減緩，Fed 將會降息。但今日的零售銷數據顯示，降息可能延到 9 月。」

其他金屬交易方面，7 月白金下跌 0.6% 至每盎司 804.70 美元，本週收低 0.2%。9 月鈀金上漲 1.6%，收於每盎司 1461.50 美元，本週上漲 7.8%。