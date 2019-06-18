貴金屬盤後─黃金收低1.60美元 Fed會議前 市場具有不確定性

黃金期貨週一收低，結束了連續四天的漲勢。美國聯準會 (Fed) 即將舉行政策會議，市場具有不確定性。

然而，國際貿易衝突及擔憂全球經濟轉弱，則使得黃金跌幅受限。

8 月黃金下跌 1.60 美元，或 0.1%，收於每盎司 1342.90 美元。

分析師說，投資人很快退場，不在意上週中東衝突升高，且軍事衝突不太可能大幅衝高。香港的政治風險亦消退，當地政府擱置了送中法案。

此外，上週五美國公布零售銷售數據強勁，美國降息預期因而消退，亦屬黃金利空。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將於週三結束為期二天的會議。預期將維持利率不變。

經濟數據方面，紐約 Fed 公布 6 月製造業數據大幅下降，並落入負值，為逾二年來首度落入負值。

分析師說，紐約州製造業指數與建商的房價指數均疲弱，顯示可能削弱第二季 GDP 的成長率，但並不預期會引發經濟衰退。

預期 FOMC 本週不太可能降息，但會在發布的聲明中，修改措辭，為 9 月降息做準備。

亦有分析師說，黃金可能遭遇壓力，因近來的漲勢太快，且遭遇 2016 年 6 月底以來便未能突破的壓力關卡 1350 至 1370 美元水準。

其他金屬交易方面，7 月白銀上漲 2.6 美分，或 0.2%，至每盎司 14.829 美元。

7 月銅收於每磅 2.647 美元，上漲 0.7%。7 月白金下跌 1.3% 至每盎司 794.60 美元。9 月鈀金下跌 0.4% 至每盎司 1455.50 美元。