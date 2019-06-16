光寶科本周股東會 聚焦三大重點

光寶科 (2301-TW) 將於本周五 (21 日) 召開股東會，市場聚焦下半年營運展望，近期在美中貿易戰未能緩和之下，對產業景氣後市的看法；而高雄廠預定 6 月量產，量產進度等細節也將成為重點。

光寶第 2 季營收與獲利表現，都將優於第 1 季，不過，由於去年下半年貿易戰開打至今，每個產品客戶均對訂單量下修 1 至 2%，量雖不多，但下行趨勢明顯。

副董事長陳廣中指出，第 2 季以來，客戶預估量已較第 1 季小幅成長，但由於客戶先前持續下修需求，因此對景氣後市看法轉趨保守，此次股東會上，預料其對產業景氣後市看法，也將成為股東關注焦點。

陳廣中先前曾說，目前客戶訂單因美中貿易戰，要求轉移訂單至台灣生產的較少，多為考量資安因素，已將部分客戶要求的雲端網通與電源產品，移回台灣生產，高雄廠預計 6 月量產，屆時雲端與電源等產品，也將轉移至高雄廠，關於高雄廠最新量產進度與產能配置情況，預料也將備受關注。

此外，光寶科董事會日前決議，擬在日本 JASDAQ 市場以公開收購方式，取得 LITE-ON Japan Ltd. (簡稱 LOJ 或光寶日本) 所有已發行且流通在外普通股，使 LOJ 成為光寶科技 100% 持有子公司。在美中貿易關稅戰火升高之下，光寶科此舉被視為為分散風險的策略佈局，以整合集團資源及提高營業效率。