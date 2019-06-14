台企銀通過私募現增案 國發基金注資50億躍居第二大股東

台企銀 (2834-TW) 今 (14) 日召開 108 年股東常會，會中通過國發基金注資現增私募案，第一階段擬先注資 50 億元，目前行政院正加快審核腳步，預計國發基金注資後將成台企銀第二大股東。

台企銀今天股東會討論議案，主要聚焦在國發基金參與台企銀私募現增案，會前傳出有小股東打算提案，要求同步辦理公募現金增資，讓原始股東也能參與現增，最後仍通過現階段先由國發基金以私募現增方式注資。

台企銀為國內專業中小企業銀行，肩負扶植中小企業與微型與新創產業的政策任務，為強化資本結構，台企銀規劃引進單一策略性投資人辦理私募現增，行政院敲定由國發基金出手注資。

根據台企銀規劃，此次現金增資規模總股數不超過 10 億股為主，金額規模約 50 億到 100 億元之間，但為避免股本過度膨脹，同時考量台商回流對資金的需求，因此敲定第一階段先注資 50 億元。

台企銀董事長黃博怡表示，本次引進國發基金注資台企銀主要有兩個重要意義，一、國發基金肩負推動產業轉型任務，與台企銀政策性任務契合，二、注資後可提升銀行的資本適足率，強化放款能量。

台企銀去年稅前盈餘仍有 90.87 億元、年增 57%，在資產品質部分，銀行的逾放比 0.3%、備抵呆帳覆蓋率 394.08%，為歷年來最佳水準。此外，今年前 5 月稅前純益也比去年同期增加 17.46%。

黃博怡表示，今年將透過強化「都市更新與危險老舊建築重建」、「綠色金融」及「文創產業」等政策貸款，協助企業段取得資金，同時帶領台企銀擺脫「公股末段班」的形象。



台企銀總經理施建安補充，為提升獲利表現，去年開始逐步調降政府貸款比重，並加強中小企業及大企業貸款取代獲利較低的政府放款，調整企業金融

業務結構。此外，銀行也將放款目標瞄準利差較高的外幣放款，搭配財務操作，利用美國公債大跌與新台幣較為強勢的時機增加持有部位，同時賺取價差及匯差利益。



展望後市，施建安說，今年景氣最大的變數主要還是美中貿易戰，導致我國貿易順差縮小，企業營運風險加大，銀行將與信保基金合作，強化中小企業融資與風險控管。

