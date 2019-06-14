〈彰銀股東會〉小股東爭取多配股利 董座射5箭力拚收益增加

彰銀 (2801-TW) 今 (14) 日召開股東會，對於股東反應希望多配發股利，凌忠嫄表示，需視整體營運績效而定，在此之前，彰銀將從 5 大面向著手增加收益，力拚單月獲利逐月提升，希望今年獲利依然能突破百億元，目標在維持去年水準下繼續成長。

彰銀去 (2018) 年淨收益 331.08 億元，年增 7.51%，稅前盈餘 147.1 億元，連續 9 年突破百億元，年增 3.71%，更優於預期的 145 億元目標；稅後淨利 126.46 億元，年增 4.58%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.29 元，優於前年 1.24 元，獲利創下歷史新高。

股東會現場，小股東皆發言希望多發股利，凌忠嫄表示，需視整體營運績效而定，在此之前，彰銀將從 5 大面向著手增加收益，而 5 大面向分別為：一、持續耕耘利息、手續費、財務操作收入等三大核心業務，且本土銀行在同業競爭下利差縮小，必須做大業務量增加利收。

二、手續費收入占比約 2 成，其中最重要的財富管理部分，彰銀擁有充沛人力，可為客戶提供更完善的服務。同時，彰銀在財務投資收入的績效相當不錯，5 月已見到顯著成長，認為還有很大揮灑空間。

三、海外分行利差比國內多一些，雖然各國法遵要求嚴格，經營成本相對提高，但若增加業務量，仍有成長空間；她透露目前已有休士頓分行正在金管會申請中。並且彰銀在外匯承作方面算是業界龍頭，有厚實基礎，台灣以出口為導向，在這塊可以持續努力。

四、雖然國內利差小，但海外地區利差仍較國內高，凌忠嫄認為仍有部分空間可爭取。雖然各國對法遵要求日益提升，使經營成本亦有增加，但若業務量能取得一定增加，對獲利成長亦會有很大幫助。

五、彰銀的外匯承作，在過去三商銀時期算是業界龍頭，目前亦擁有豐厚基礎，外匯業務若能進一步深耕，未來有很大空間可拓展。