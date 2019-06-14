影／收藏公仔 也能狂賺10倍報酬

「公仔」不僅是玩具、收藏品，更是另類投資，只要眼光精準，報酬率超過 10 倍以上，不成問題。

「公仔」源自於香港人對於人偶或人形玩具的統稱，從早期玩具、商品，如今已經提升到藝術層次，吸引當代或純藝術家的加入，甚至許多前衛藝術家更藉此方式，發表一些無法於畫廊展出的獨特作品，現今公仔不再只是人們信手拈來的玩具，而是藝術玩具 (ART TOY)，一種品味、個性的象徵，更會透過拍賣會提高價值。

公仔文化發展至今，造型風格、創作題材、製作材質等日趨多元化，限量公仔或是名設計師出手的公仔，往往會刺激玩家收藏，並具有增值空間。公仔達人周士涵認為，挑選有投資價值的公仔，兩大原則就是：限量及知名藝術家。他說，公仔有藝術黃金、塑膠黃金之稱，以製作 KAWS 公仔為例，成本不過 200 元，但打上藝術家名號，就可以賣到上萬元，這是藝術家名字與創意所帶來的收藏價值，倘若又是全球限量發行，價格肯定會翻了好幾倍。

周士涵指出，名藝術家作品所延伸而出的公仔，會跟著名聲水漲船高，價值斐然。舉例來說，他曾以 2、3 萬元買進限量的 KAWS 公仔兩隻，僅一年時間，拍賣價格翻漲到 32 萬元左右。又如，他 5 年前用 5、6 千元買進奈良美智的夢遊娃娃，如今價值約 6 萬到 6 萬 5 左右，價格翻漲了 10 倍。

他說，投資「珍貴、精美、稀有」的公仔，越具有增值空間，譬如現在流行新的東西，正當熱潮，很多人排隊買，就要盡量不要買這種新發行，又沒有限量的公仔，太多人擁有，就會變得不稀奇了。所以，沒有「珍、精、稀」要素的公仔，很難轉賣。

就中長期投資而言，周士涵建議，可以考慮藝術公仔，或者看藝術家的原作，從其中挑出好的作品，以 Kaws 藝術公仔為例，比較風行的尺寸是 28 公分 (7 吋)，不過 40 公分尺寸比較有投資價值，因為數量十分稀缺，是 Kaws 眾多公仔產品中，最具特殊性。

如何探知公仔市場行情? 周士涵指出，藝術公仔的訂價系統是拍賣會，一年有春拍跟秋拍等兩次拍賣會，台灣比較大的藝術公仔拍賣會是羅芙奧及中誠所舉辦，採免費入場，而且場地多在飯店，有興趣的投資人可以前往了解，除了享受免費下午茶及咖啡，還能夠獲知現今藝術公仔的市場行情。同時，有些拍賣單位也會舉辦免費課程，提供有意入門藝術公仔投資領域的人前往聆聽。

至於公仔的保存，周士涵表示，若是作為投資用途，除了要戴手套外，也盡量不要擺出來外面供人觀賞，特別是透明及白色的公仔，更不要離開原裝盒子，因為未來轉賣公仔，盒子也是一個很重要的辨識工具。



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