中油：汽、柴油價格明日起各調漲0.1元

台灣中油公司自明（17）日凌晨零時起調漲各式汽、柴油價格每公升各 0.1 元，調整後的參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 27.0 元、95 無鉛汽油每公升 28.5 元、98 無鉛汽油每公升 30.5 元、超級柴油每公升 24.9 元。



本週受石油輸出國家組織（OPEC）對於下半年續推減產協議已近共識及中東兩艘油輪在阿曼灣遇襲，引發供應中斷憂慮，導致國際油價上揚。本週調價指標 7D3B 週均價為每桶 61.46 美元，較前週 61.09 美元上漲 0.37 美元，新臺幣兌美元匯率貶值 0.025 元，國內油價依公式計算漲幅為 0.55%。本週 92 無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調漲 0.1 元，足額調整，調整後 95 無鉛汽油零售價格為每公升 28.5 元，亦未達啟動經濟部油價平穩措施之門檻。今（108）年累計截至 5 月底止，台灣中油汽、柴油價格因春節凍漲、抵亞鄰最低價限制及平穩措施未能調足之吸收金額粗估約為 17.91 億元。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。



台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。