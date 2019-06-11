下任英國首相大熱門強森 祭新政見「減稅」措施

英國保守黨黨魁選舉 10 日接受提名，並將於 12 日舉行首輪投票。被視為英國首相大熱門的保守黨候選人鮑里斯強森 (Boris Johnson) 表示，若成功當選首相，將減輕高收入人士的稅務負擔，估計約有 300 萬人因此受惠。

英國現行稅制規定，應課稅入息實額達 5 萬英鎊至 15 萬英鎊的人，須繳 40% 的稅額。強森將應課稅入息實額門檻自 5 萬調高至 8 萬元，代表有數十萬人跌落標準稅網，只需繳交 20% 的稅率。

減稅措施預計將導致政府每年減少 96 億英鎊的收入，收入缺口則由應對無協議脫歐的 266 億英鎊儲備承擔。

此外，強森還提出削減企業稅的建議，希望藉此刺激英國脫歐後的經濟。

強森針對高收入人士祭出減稅的舉措引發黨內外廣泛非議。黨魁競爭對手之一的前脫歐事務大臣 Dominic Raab 質疑此舉難獲國會通過，也無助於爭取低收入人士支持。

英國反對黨工黨影子內閣財相 John McDonnell 也批評，保守黨黨魁選舉淪為減稅之爭，並指出現今仍有許多兒童及老人貧窮問題，這些才是首要解決的問題。

據報導，此前不少保守黨黨魁選人皆提出減稅措施，如英國外交及聯邦事務大臣 Jeremy Hunt 提議將企業稅率自 19% 降至 12.5%；前脫歐事務大臣 Dominic Raab 則建議將基本稅率自 20% 調降至 15%。

目前仍有 57 位保守黨議員表態支持強森，為保守黨黨魁爭奪戰中獲得最多支持量的候選人，其次為環境大臣 Michael Gove 的 34 人。