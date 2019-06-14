香港街頭抗議逐漸平息 要求延遲條例修訂的呼聲高漲

【彭博】-- 香港特首林鄭月娥的盟友們開始質疑她的策略，因為持續的緊張局勢促使立法會議員將引發爭議的《逃犯條例》修訂草案審議會議至少推遲到下周。

香港一個頂級商業團體和一位立法會議員質疑林鄭月娥對於推動條例修訂操之過急。修訂草案將允許香港把犯罪嫌疑人引渡到內地，並在周三引發抗議示威升級，導致市中心道路關閉。在香港政府放棄本周重啟條例修訂審議會議的計畫後，周五早上立法會大樓附近只聚集了少數唱歌的抗議者。

「到目前為止，大家都對港府的處理方式感到非常不滿，」代表香港紡織服裝行業的建制派議員鍾國斌在電話採訪中說。「我相信香港大多數人都不認同為什麼要如此匆忙行事的理由。」

迄今為止，林鄭月娥堅持推進條例修訂，儘管抗議活動已經吸引數十萬人走上街頭，擔憂這一條例會進一步加強北京對香港的控制。批評人士稱此舉可能會促使美國重新考慮香港的特殊貿易地位，迫使外國公司離港並危害持不同政見者。

美國參眾兩院兩黨議員重新提出香港人權與民主法案，並得到眾議院議長佩洛西的支持。這項議案將要求美國國務院每年對香港的自治地位進行認證，以確認香港有資格根據 1992 年《美國 - 香港政策法》獲得特殊待遇。該議案內容包括威脅凍結參與將人員強行帶離香港的個人在美國的資產。

香港總商會表示，大規模抗議活動顯示民眾對該條例「嚴重擔憂」。香港總商會聲稱其代表的企業合共僱傭約三分之一的香港勞動人口。

「我們真誠地敦促政府繼續聽取利益相關方的意見，並與公眾進行有意義的對話，」香港總商會主席 Aron Harilela 在一份聲明中表示，並補充說，商會同意該條例的基本原則。

「我們呼籲各方克制，以確保這一問題不會破壞企業對香港的信心以及我們的國際聲譽，」香港總商會總裁袁莎妮補充說。