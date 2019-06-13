郭明錤：華為供應商正陸續恢復出貨 估鴻蒙手機10月推出

天風國際分析師郭明錤在最新研究報告，對華為手機零組件供應狀況、2019 年華為手機出貨進行了預估，並認為，受益於第 4 季旺季需求，華為手機 2019 年出貨量有機會達到 2.15–2.25 億部，優於市場共識。

報告還預估，華為將在 10 月開始出貨配備自有作業系統鴻蒙 (Ark OS) 的手機，預計主要銷售低端市場，集中在中歐、東歐與新興市場。

郭明錤指出，根據最新調查，在不違反美國出口禁令的前提下，手機零組件供應商正在陸續恢復與華為的商業關係。他指出如此變化的關鍵是：

(1) 出口管制的定義沒有很明確、

(2) 華為與供應商對恢復彼此商業關係動機強烈、

(3) 供應鏈全球化與技術自主性程度高、

(4) 近期中美衝突的焦點轉移至其他主題。

因此，他預估 2019 年華為手機出貨有 2 種情境，均高於市場共識的 1.8–2.1 億部。首先，如果出口管制維持現狀，預估出貨為 2.1–2.2 億部；若華為在 10 月開始出貨鴻蒙手機，則 2019 年手機出貨為 2.15–2.25 億部。

郭明錤指出，華為 2019 年手機出貨若優於市場預期，供應鏈股價近期下行風險有限，高端機型關鍵供應商股價近期可能反彈。有利於射頻 (Broadcom、Qorvo、Skyworks 與穩懋)、相機 (Sony、大立光、TDK、Minebea 與利達光電)、TOF (Lumnetum、Sony、大立光、與穩懋) 與 5G 材料 (生益科技、台光電與 Kuraray)。