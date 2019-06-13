【馮冠華專欄】天佑香港

6 月 13 日推介：無

1）上日港股市況總結：恆指週三低開低走，指數以全日高位 27603 點開出（下跌 186 點），往後跌幅隨著返送中（逃犯條例）示威轉激烈而擴大，最多曾下跌 567 點，低見 27222 點；最終報收 27308 點，下跌 481 點。全日成交金額 770 億，按日下跌約 16%。港股通南下總成交額按日下跌約 28% 至 84 億；流向仍是淨流入，金額約 29.4 億。滬深股通北上連續七天錄得淨流入，但金額大幅下降至約人民幣 13 億。藍籌祇有創科（669）能報升，其餘 49 只全部下跌。板塊方面，只見黃金類股份做好而已。



做空方面，佔大市成交維持在 15.3%。牛熊證街貨最新比例為 46:54，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例是 43:57，重貨區方面，熊證返回 27900-27949，牛證則仍在 27100-27149。恆指期貨收報 27001 點，下跌 101 點，低水 307 點。港股 ADR 下跌 182 點，相等於恆指 27125 點。

簡評：今時今日，要成為一個出色的基金經理或分析員，恐怕要對政治、社會學甚至心理學均要有一定的認知，警覺性也要特別高，不然如何預測，逃犯條例和經常變面的川普為金融市場帶來的衝擊！筆者自問沒有這方面的天賦，對未能預測昨天的跌市也只能深感無奈。



昨天港股的下跌，除了可歸究內地上月通脹創 15 個月高位、中國 5 月新貸 1.18 萬億遜預期，又或是擔心 G20 峰會難解決中美貿易糾紛；但更有說服力的，應是逃犯條例所引發的「暴亂」。

個人的淺見認為，從現時之局勢看，確實是進退兩難。先別討論逃犯條例是否惡法，但若政府硬推，必然繼續引起社會撕裂；若選退路，也會助長將來暴力抗爭之風，施政更加困難。事件之發展和中美談判相似.... 難以預測，對港股的傷害，暫也難以判斷。

樂觀的看，昨天港股雖然下跌，但成交量也大減，做空比率也不見大升。上證縱使也下跌，但仍穩守 2900 點以上，南北向資金也維持淨流入。四天累積約千點的升幅，在昨天「兵荒馬亂」下回吐近半，還可接受吧！

心力交瘁，今天不作推介了！

2）美股上日市況總結：美股三大指數週三下跌，當中道指下跌 44 點或 0.17%，標指和納指則分別下跌 0.20% 及 0.38%。十年期債息約持平在 2.122%，美滙指數也最新報 96.96，紐約期油最新報 51.52 美元。

3）個股訊息：小米（1810）昨天斥資 5081.3 萬元，以每股介乎 9.5 至 9.57 元，回購 532 萬股 B 類股份。小米股價昨天跌 2%，報 9.54 元。（蘋果日報）

聯交所權益披露顯示，李兆基二子李家誠於本月 6 日、10 日、11 日共斥 512.8 萬元增持美麗華酒店（071），持股由 48.76% 升至 48.8%。（蘋果日報）

4）新股訊息：太興集團（6811）及嘉濤（2189）今天掛牌，兩者暗盤價均下跌。太興集團暗盤收報 2.82 元，較招股價 3 元，跌 0.18 元或 6%。至於嘉濤，暗盤收報 0.51 元，較招股價 0.6 元，跌 0.09 元或 15%。（信報）

新加坡在線營銷巨頭創世紀集（1849）今天起招股，招股價由 0.65 元至 0.7 元，每手 5000 股，預期 6 月 26 日掛牌。（信報）

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