能源盤後—擔憂霍爾木茲海道運輸中斷 原油漲逾2% 唯脫離盤中高點

週四 (13 日) 交易，由於霍爾木茲海峽附近的兩艘油輪遭襲擊的事件，引起市場擔心全球石油流動遭中斷，激勵原油期貨價格上漲，但最終未能收復前幾日全部損失。

GraniteShares 研究主管 Ryan Giannotto 表示，「供應擔憂突然爆發，這在原油市場並不罕見。」

「這些事情的本質就是，只有 2 種結果：主要供應中斷事件發生且被人知道或者沒發生，這兩者間缺乏中間立場，也會激起商品市場的恐懼，但這些增加的風險溢價容易快速減弱。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.14 美元或 2.2%，收每桶 52.28 美元，脫離盤中高點 53.45 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.34 美元或 2.2%，收每桶 61.3 美元，盤中高點在 62.64 美元。

WTI 原油期貨前一日收盤價為 51.14 美元，跌幅 4%，根據道瓊市場數據，此為最前月契約自 1 月 14 日以降最低收盤價。

Brent 原油期貨前一日收盤價 59.97 美元，跌幅 3.7%，根據道瓊市場數據，此為最前月契約自 1 月 28 日以降最低收盤價。

Informa Economics 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，石油價格「復甦的持續性」將與「出口損失的慘重程度相關，以及是否存在更緊張的局勢，例如軍事行動等」。

由於中美貿易戰引起市場擔心能源需求，使得商品承壓，接著 EIA 週三公布的報告顯示美國原油庫存連續 2 週上升，因此週三原油期貨收低。

但週四出現地緣政治的緊張局勢，反向刺激了價格。美國國務卿 Mike Pompeo 指責伊朗策劃了一系列對油輪的攻擊，目的是要制肘美國放寬制裁。

週四 2 艘油輪在霍爾木茲海峽附近遭破壞，令人擔憂霍爾木茲海峽的運輸恐遭中斷，因該海峽是一條狹窄的水道，被視為世界上最敏感的原油運輸阻塞點。

Markets.com 首席市場分析師 Neil Wilson 表示，「該地區的地緣政治緊張局勢正在惡化，且因有短暫停電等事件引發供應端的擔憂，但因為 OPEC 已經減產，且美國產量處於記錄高點，所以市場還是不容易受到衝擊。」

德國商銀分析師指出，週四價格大漲也可能是回應前一日的大跌，「因為我們認為週三的大跌並不合理。」

「雖然美國原油庫存持續增加，與預期相反，但比起 API 週二公布的數據來說，庫存增加程度下降。更甚者，煉油廠處理更多的原油，且汽油庫存增加的程度遠比前幾週低得多。」

然而，對該地區發出的威脅仍須嚴正看待，因為該處是波斯灣產出的石油之重要運輸航道。

此攻擊事件發生的時間點適逢日相安倍晉三正進行舒緩美伊緊張局勢的任務，獨立能源專家 Anas Alhajji 表示，「這表明伊朗政權內的流氓份子想破壞任何談判努力。」

石油相關報告

OPEC 發布月報，下修今年全球石油需求估計，自前月估計的 121 萬桶 / 日，下修至 114 萬桶 / 日，主要是反映 OECD 已開發國家疲弱的需求。

IEA 週五預計公布每月報告，內容包含對 2020 年的預期。

市場仍在等待 OPEC + 月底過後是否延續執行減產協議。

其他能源交易

7 月交割的汽油期貨價格上漲 2%，收每加侖 1.7199 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.5%，收每加侖 1.8066 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.6%，收每百萬 Btu 2.325 美元。

EIA 週四天然氣庫存報告顯示，上週 (6 月 7 日止) 天然氣庫存增加 1020 億立方英呎，分析師原預期增加 1080 億立方英呎。