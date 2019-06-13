新聞
0

◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月13日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
合世     樺晟     B富邦美債1-3          力致              新昕纖   美時     應華       
易威     晟楠     富邦美債20年          振維              謚源     進階     台燿       
天良     寬魚國際 B元大美債7-10          碩禾              東林     強生                
南璋              富邦中國政策債          建榮              欣厚-KY  寶島科              
勝昱              B元大美債1-3          達威              友銓     其祥-KY             
萬國通            元大中國債3-5          凱鈺              達威     中華食              
飛寶企業          群益15年IG科技債          廣明              三圓     世坤                
精確              群益10年IG金融債          松崗              雙喜     冠好                
宏易              國泰投資級公司債          易通展            力泰     萬國通              
唐鋒              國泰5Y+新興債          沛波              理銘     新昕纖              
聯光通            國泰1-5Y高收債          沛亨              亞都     聚紡                
通訊-KY           富邦全球投等債          倉和              東凌-KY  世德                
榮群              國泰中國政金債5+          奧斯特            明揚     精確                
天宇              富邦中政債0-1          泰偉              綠河-KY  崇友                
新零售            富邦A級公司債          愛地雅            欣泰     至興                
恩得利            FH中國政策債                                     萬在                
李洲              凱基中國債3-10                                     百德                
凱柏實業          凱基新興債10+                                     唐鋒                
元炬              凱基科技債10+                                     大恭                
及成              元大AAA至A公司債                                     永純                
和進              群益AAA-AA公司債                                     康聯訊              
耀勝              群益15年IG公用債                                     台聯電              
倚強              群益15年EM主權債                                     天宇                
錦明              FH能源債                                     唐榮                
鑫創              FH製藥債                                     久陽                
廣寰科            FH新興企業債                                     強新                
點晶              國泰A級公司債                                     松和                
斐成              群益25年美債                                     富強                
泰谷              群益中國政金債                                     力新                
典範              FH20年美債                                     恩得利              
益通              FH中國信用債                                     川寶                
振維              中信高評級公司債                                     李洲                
鴻翊              中信優先金融債                                     港建                
迎輝              凱基AAA至A公司債                                     及成                
研勤              凱基金融債20+                                     倚強                
欣厚-KY           B凱基美債25+                                     至寶電              
兆遠              國泰A級金融債                                     原相                
太欣              國泰A級科技債                                     鼎天                
系統電            國泰A級公用債                                     雙鴻                
天剛              富邦中國投等債                                     幸康                
世紀              富邦金融投等債                                     上詮                
華容              元大10年IG銀行債                                     利機                
建榮              元大10年IG電能債                                     森寶                
立衛              FH公司債A3                                     昇達科              
天揚              FH次順位IG金融債                                     先益                
鈺創              FH美元信用債1-5Y                                     泓格                
佳總              群益A級公司債                                     博磊                
合正              群益AAA-A醫療債                                     盈正                
金利              中信美國公債20年                                     新鉅科              
寶聯通            中信中國債7-10                                     晟楠                
凱鈺              中信中國美元IG債                                     德微                
德宏              B新光美債1-3                                     元創精密            
合邦              B新光美債20+                                     數字                
萬旭              第一金美債20+                                     桂盟                
久正              第一金金融債 10+                                     世紀                
全譜              第一金科技債 10+                                     友銓                
易通展            永豐10年A公司債                                     立衛                
茂迪              永豐15年金融債                                     凱鈺                
安鈦克            永豐7-10年中國債                                     三聯                
元隆              凱基醫療保健債                                     合邦                
沛亨              B凱基IG精選15+                                     亞元                
九暘              合世                                         訊達                
凱碩              易威                                         撼訊                
全達              天良                                         順發                
奧斯特            強生                                         亞銳士              
保銳              南璋                                         亞通                
越峰              勝昱                                         中探針              
商丞              萬國通                                       全譜                
英格爾            飛寶企業                                     元隆                
士開              精確                                         廣錠                
昇益              宏易                                         神盾                
志嘉              唐鋒                                         長科                
富裔              聯光通                                       光菱                
燦星旅            通訊-KY                                      星雲                
富驛-KY           宇智                                         大世科              
劍湖山            創威                                         森田                
德記              榮群                                         三圓                
泰偉              天宇                                         力泰                
華義              世鎧                                         理銘                
昇華              新零售                                       富裔                
得利影            恩得利                                       陸海                
鼎創達            李洲                                         安心                
愛地雅            凱柏實業                                     富驛-KY             
邦泰              元炬                                         易飛網              
                  及成                                         亞都                
                  和進                                         老爺知              
                  耀勝                                         滿心                
                  倚強                                         東凌-KY             
                  錦明                                         德記                
                  鑫創                                         弘帆                
                  廣寰科                                       關中                
                  點晶                                         大展證              
                  斐成                                         誠品生活            
                  泰谷                                         得利影              
                  典範                                         隆中                
                  崇越電                                       時報                
                  益通                                         琉園                
                  振維                                         旭然                
                  鴻翊                                         鼎創達              
                  迎輝                                         益張                
                  研勤                                         捷必勝-KY            
                  欣厚-KY                                      紅木-KY             
                  兆遠                                         綠河-KY             
                  晶達                                         霹靂                
                  信驊                                         欣雄                
                  太欣                                         欣泰                
                  系統電                                       富堡                
                  天剛                                                             
                  世紀                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  佳總                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  寶聯通                                                           
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  合邦                                                             
                  亞元                                                             
                  萬旭                                                             
                  久正                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  來思達                                                           
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  致和證                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  白紗科                                                           
                  愛地雅                                                           
                  邦泰
留言載入中...

相關新聞