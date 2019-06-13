農林8/1召開股臨會全面改選董事 三陽有望入主董事會

台灣農林 (2913-TW) 董事的三年任期將在 9 月 29 日屆滿，農林今 (13) 日公告，將於 8 月 1 日召開今年第一次股東臨時會，以進行董事會全面改選，市場人士對此解讀，農林第一大股東三陽 (2206-TW) 子公司上揚資產管理，可能將藉此取得董事席次。

台灣農林日前舉行股東會，雖當時市場派對公司派未將重大資產處理情形列入議案討論質疑，但股東會順利進行，不過，隨著股東臨時會時間確定，可觀察接下來是否引發公司派和市場派的角力。

目前農林第一大股東是三陽工業子公司上揚資產管理，根據農林昨日最新公告，上揚資產管理已取得其股份已達 11.91%，而其取得股份方式，除了是去 10 月 18 日經由私募方式取得 63250 張，在去年 11 月 5 日起至今年 6 月 5 日止，經由集中交易市場再取得 30822 張。

台灣農林是台灣最大地主，擁有龐大土地資產，而三陽董事長吳清源以土地資產開發起家，市場人士解讀，上揚資產過去幾個月不斷增加對農林的持股，很顯然是三陽有意擴大在農林的主導能力，另一方面，農林第二大股東三立董事長林崑海持股比重有 4%，未來農林股臨會後董事結構將有什麼改變，值得關注。