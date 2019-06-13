台商回流再添4家創上千就業機會 累計投資達3750億

經濟部投資台灣事務所今 (13) 日再通過 4 家台商回台投資案，截至目前，已有 73 家通過審查，總投資金額高達新台幣 3750 億元，預估可創造 3.4 萬個本國就業機會。

經濟部核准誠岱機械及另外 3 家不具名廠商回台投資，總計投資金額超過新台幣 64 億元，可望新增 1114 個就業機會，目前仍有 40 多家待審。

全球前十大、起重機械設備龍頭誠岱，由於美中貿易戰高關稅，嚴重衝擊營運，因此決定將原訂中國擴廠計畫移回台灣，投資 5.2 億元在台中大甲新建兩座廠房及智能化產線，擴大研發與生產，以增加在地就業高值化，促進產業轉型。

至於某不具名電子零組件大廠，則因為貿易戰導致供應鏈重整，必須隨主力客戶返台以便就近供應，規劃砸下 30 億元，將南部科學園區原有廠房擴建為智慧化工廠，增設 7 條銅箔基板產線，並招募 227 位本國專業人才。

另一家不具名電子廠，則為了分散製造風險及客戶要求，擴大在台網通設備產能，於新竹科學園區擴建新廠、添購自動化機器設備、設置高階製程產線。

經濟部指出還有一間電池相關專業製造廠商，產品位居國際供應鏈關鍵零組件，為了配合客戶要求調整海外布局，將部分產線移回台灣成立營運總部，投資逾 6 億元在台南興建新廠，並將招募 200 位本國人才。