暑假旅遊旺到 挑旅平險三點不漏 讓保險發揮作用

又到了暑假旅遊旺季，出門旅遊少不了要加保旅遊平安險與醫療險，替自己建築保障防護網，保險業者建議，投保旅平險可從「加強海外意外與醫療保障」、「保額要充足」、「留意保障空窗期」三大原則著手，才能讓保險真正發揮保障作用。

出門在外最怕突來期來的意外，尤其海外醫療所費不貲，動輒數十萬起跳，多了旅平險幫忙可避免海外就醫導致荷包破洞，根據外交部統計，國人海外急難救助事件數量去年高達 6571 件，近 10 年成長 2.3 倍，有了旅平險才能將風險轉嫁給保險公司。

首先是 「加強海外意外與醫療保障」， 康健人壽總經理暨執行長邵駿崴 (Tim Shields) 說，挑選保險時，建議先檢視是否涵蓋海外突發疾病門診、住院、急診等實支實付理賠，以及意外導致身故、失能等保障，避險意外事故受傷或遇突發疾病，很可能面臨無法償付鉅額醫療費用的窘況。

第二、「保額要充足」， 康健人壽總經理暨執行長邵駿崴 (Tim Shields) 表示，多數旅平險海外突發疾病及意外醫療限額設定為主約身故保額的 10%，考量歐美日等地醫療費用普遍高昂，建議到這些地方旅遊的民眾在投保時，身故保額至少要達 1000 萬元，拉高海外醫療保障額度。

第三、「留意保障空窗期」，許多民眾常誤以為以信用卡刷卡支付機票全額或 8 成以上團費，發卡銀行贈送的旅行平安險就已足夠，但事實上，信用卡贈送的旅平險多半僅保障搭乘大眾運輸工具時所發生的事故傷害，並未涵蓋旅行其他期間發生的意外或疾病狀況，因此仍有加強海外旅平險保障的必要，避免保障空窗期。