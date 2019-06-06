三大法人買超43.94億元 外資押寶金控超級股東會 前10名包辦8檔

台股今 (6) 日在雙王壓盤之下，下跌 52.42 點，收在 10409.2 點，單周下跌 89.29 點，周線再度翻黑。三大法人同步賣超，外資及陸資賣超 23.05 億元，投信賣超 3.92 億元，自營商賣超 16.97 億元，三大法人合計賣超 43.94 億元。外資大買金控股，押寶超級股東會行情，買超前 10 名，金控股就包辦 8 檔。

外資買超前 10 名：中信金、玉山金、第一金都獲得加碼上萬張，兆豐金、開發金、台新金也都獲買超超過 9000 餘張，藏在一片金融股中「唯二」兩檔為聯電、長榮航，外資也買超 8000 餘張；合庫金、永豐金也是外資青睞標的。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1553 口至 5316 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 1572 口至 40187 口。

外資賣超前 10 名：富邦 VIX 持續遭到大賣 51439 張，群創 16821 張、鴻海 14986 張、友達 14072 張、台積電 11106 張、元大滬深 300 正 2 遭賣 10188 張、新光金 9825 張、元大 S＆P 原油正 2 遭賣 8029 張、南亞科 6035 張、國泰金 4847 張。

投信買超前 10 名：中鋼 1648 張為唯一超過千張買超，其餘兆豐金、台灣高鐵、廣達、泰鼎 - KY、大成、華城、卜蜂、台泥、佳世達。

投信賣超前 10 名：聯詠、欣興、康控 - KY、奇鋐、嘉澤、元翎、聯茂、南茂、台光電、易華電。

自營商買超前 10 名：元大台灣 50 反 1、南亞、兆豐金、元大 S＆P 黃金正 2、彰銀、元大 S＆P 原油反 1、合庫金、鴻海、友達、富邦臺灣加權反 1。

自營商賣超前 10 名：富邦 VIX、元大 S＆P 原油正 2、新光中國政金綠債、元大滬深 300 正 2、元大高股息、元大 S＆P 石油、和碩、富邦上証正 2、國泰美國道瓊反、新光金。

統一中小基金經理人林世彬表示，美中對抗已轉為長線議題，加上市場預測美國聯準會下半年降息機率大幅提升，預期市場會對利空逐漸鈍化，外資賣壓逐步減緩，觀察指標為外資賣超台積電是否告一段落。由於目前台股籌碼穩定，台商陸續回流，短期內只要美中關係未進一步惡化，加權指數可望於半年線附近止穩。