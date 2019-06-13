能源盤後—美庫存攀升 期油價格跌至5個月低點

週三 (12 日) 交易，原油期貨價格收在自 1 月來最低點，係因美國原油庫存連續第二週上升，且中美貿易緊張氣氛日漸升溫，市場對能源需求的擔憂心理也揮之不去。

《Sevens Report》共同編輯 Tyler Richey 表示，「主流趨勢依然看跌，因為今年美國石油庫存增加了 10%，且還在攀升，同時貿易戰仍是石油的重大逆風，因為需求預期受到負面影響。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.13 美元或 4%，收每桶 51.14 美元，根據道瓊市場數據，此為最前月契約自 1 月 14 日以降最低收盤價。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.32 美元或 3.7%，收每桶 59.97 美元，根據道瓊市場數據，此為最前月契約自 1 月 28 日以降最低收盤價。

EIA 報告

EIA 週三報告，上週 (6 月 7 日止) 美國原油庫存增加 220 萬桶，為連續第二週庫存上升。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前預期原油庫存平均溫和增加 8 萬桶。API 周二公布原油庫存增加近 490 萬桶。

Tyche 資本管理顧問公司管理成員 Tariq Zahir 表示，「我們看到這種趨勢，即庫存不斷增加的時候，就預計會有下拉的力道。」他補充現在是一年內「典型」庫存會增加的時刻。

「比較意外的是，流入庫新的庫存量急遽增加，這一兩週流入庫新的量『非常不典型』。」EIA 報告指出，上週庫新庫存增加略超過 200 萬桶。

此外，EIA 報告也顯示，上週汽油庫存增加 80 萬桶、蒸餾油庫存下降 100 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前預期汽油庫存下降 38 萬桶、蒸餾油庫存上升 70.4 萬桶，

7 月交割的汽油期貨價格下跌 4%，收每加侖 1.686 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.3%，收每加侖 1.780 美元。

Vanguard Markets Pte 管理夥伴 Stephen Innes 認為，「在全球經濟環境惡化之際，市場認為現在產量過剩，除非 OPEC 與其盟國能縮小協議差距，否則市場還是會匆忙奔逃。」

EIA 週二公布的《短期能源前景》報告顯示，EIA 下修今年油價預期，以及美國今明兩年原油產量預期。EIA 目前預期今年原油產量是 1232 萬桶，較五月預估值下降 1%。

貿易緊張仍持續是一個重大問題，因為這與能源需求的成長狀況息息相關。美國川普總統週三表示，他「有一種感覺」即中美將達成協議，但他保留對中國加徵更多關稅的可能性。

市場仍在等到 OPEC 與其盟國本月底過後是否延長其減產協議。

高盛分析師週三報告指出，「目前和未來全球石油市場狀態的基本面不確定性很高，這是因宏觀經濟前景不明確，以及伊朗、委內瑞拉、利比亞等國產量波動所驅動。再加上美國可議的生產之路，這種不確定性已經高到讓全球石油市場會單就月度數據大幅震盪，接著也剛好要迎接 OPEC + 會議了。」

「我們認為，現在這情況會讓 OPEC + 延續減產協議，可能不會變動各國的減產配額。」

高盛分析師也指出，目前該會議的時間點還不明確，因為俄羅斯希望能在 7 月 3 至 4 日舉行，但 OPEC 原表定時間是 6 月 25 日至 26 日。

其他能源交易

7 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.5%，收每百萬 Btu 2.386 美元。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期 EIA 週四天然氣庫存報告顯示，上週天然氣庫存增加 1080 億立方英呎，超過 5 年增長均線 920 億立方英呎。