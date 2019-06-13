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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月13日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00672L 元大S&P原油正2         25263         0    2330   台積電                 -6083    -23638  
00637L 元大滬深300正2         14651         0    3481   群創                   -4179    -80336  
00677U 富邦VIX                12370         0    1303   南亞                   -3670    -27779  
0056   元大高股息              4427     98029    2884   玉山金                 -3328     -9734  
00642U 元大S&P石油             4216         0    2409   友達                   -2556    -36170  
00633L 富邦上証正2             3005         0    2883   開發金                 -2495    -18212  
2886   兆豐金                  2722       384    00632R 元大台灣50反1          -2473         0  
0050   元大台灣50              2289     -4107    2888   新光金                 -2348      2635  
2303   聯電                    1771     30928    2881   富邦金                 -2029     -7064  
00830  國泰費城半導體          1357     14857    00673R 元大S&P原油反1         -1874         0  
2891   中信金                  1333      2542    006204 永豐臺灣加權           -1831         0  
2352   佳世達                  1180     -1480    2882   國泰金                 -1780    -10963  
2823   中壽                    1039      5025    6116   彩晶                   -1326    -12352  
2890   永豐金                   930      3856    2449   京元電子               -1276     -8798  
3049   和鑫                     917     -1933    2337   旺宏                   -1211     -8893  
2892   第一金                   917     16433    00693U 華頓S&P黃豆            -1098         0  
2801   彰銀                     880     14211    00636  國泰中國A50             -998     -1165  
00671R 富邦NASDAQ反1            819         0    2201   裕隆                    -833     -5176  
2520   冠德                     787      4504    2515   中工                    -807       727  
1216   統一                     736      6783    00706L 元大S&P日圓正2          -778         0  
2349   錸德                     695      2796    1722   台肥                    -745     -2627  
2408   南亞科                   611     -3701    2392   正崴                    -681     -1577  
2841   台開                     594      4023    2105   正新                    -646     -1051  
00651R FH香港反1                569         0    3034   聯詠                    -616     -1213  
2323   中環                     526      -759    2834   臺企銀                  -597     -9218  
2379   瑞昱                     489      -781    3019   亞光                    -564     -1134  
2027   大成鋼                   464      1902    00655L 國泰中國A50正2          -521         0  
4927   泰鼎-KY                  443       708    2344   華邦電                  -507     -2014  
2313   華通                     399     -1697    8016   矽創                    -463      -986  
3045   台灣大                   364      1957    3037   欣興                    -446     -2291  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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