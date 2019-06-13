◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月13日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00672L 元大S&P原油正2 25263 0 2330 台積電 -6083 -23638 00637L 元大滬深300正2 14651 0 3481 群創 -4179 -80336 00677U 富邦VIX 12370 0 1303 南亞 -3670 -27779 0056 元大高股息 4427 98029 2884 玉山金 -3328 -9734 00642U 元大S&P石油 4216 0 2409 友達 -2556 -36170 00633L 富邦上証正2 3005 0 2883 開發金 -2495 -18212 2886 兆豐金 2722 384 00632R 元大台灣50反1 -2473 0 0050 元大台灣50 2289 -4107 2888 新光金 -2348 2635 2303 聯電 1771 30928 2881 富邦金 -2029 -7064 00830 國泰費城半導體 1357 14857 00673R 元大S&P原油反1 -1874 0 2891 中信金 1333 2542 006204 永豐臺灣加權 -1831 0 2352 佳世達 1180 -1480 2882 國泰金 -1780 -10963 2823 中壽 1039 5025 6116 彩晶 -1326 -12352 2890 永豐金 930 3856 2449 京元電子 -1276 -8798 3049 和鑫 917 -1933 2337 旺宏 -1211 -8893 2892 第一金 917 16433 00693U 華頓S&P黃豆 -1098 0 2801 彰銀 880 14211 00636 國泰中國A50 -998 -1165 00671R 富邦NASDAQ反1 819 0 2201 裕隆 -833 -5176 2520 冠德 787 4504 2515 中工 -807 727 1216 統一 736 6783 00706L 元大S&P日圓正2 -778 0 2349 錸德 695 2796 1722 台肥 -745 -2627 2408 南亞科 611 -3701 2392 正崴 -681 -1577 2841 台開 594 4023 2105 正新 -646 -1051 00651R FH香港反1 569 0 3034 聯詠 -616 -1213 2323 中環 526 -759 2834 臺企銀 -597 -9218 2379 瑞昱 489 -781 3019 亞光 -564 -1134 2027 大成鋼 464 1902 00655L 國泰中國A50正2 -521 0 4927 泰鼎-KY 443 708 2344 華邦電 -507 -2014 2313 華通 399 -1697 8016 矽創 -463 -986 3045 台灣大 364 1957 3037 欣興 -446 -2291 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股