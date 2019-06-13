華為拓展B計畫 祕魯證實已註冊新商標

華為上個月遭到美國封殺，Google 也不再與華為合作，華為手機於 90 天寬限期後，恐將面臨 Android 系統無法更新，讓新產品面臨困境。不過另一方面，華為也加快腳步，發展自家的作業系統：「鴻蒙」，祕魯方面也證實，華為於五月底已在祕魯註冊「鴻蒙」的商標。

秘魯的國家競爭及智財保護機構 (INDECOPI) 證實，華為於 5 月 27 日為「鴻蒙」在當地申請註冊商標，這時間點僅僅是華為遭美國封殺後的幾天而已。

祕魯方面表示，將需要華為提供更多細節資料，而回應的期限為 9 個月。

今年初，華為消費者業務 CEO 余承東就曾表示，華為有一套自行研發的備用作業系統，以預防華為遭到美國切斷軟體方面的供應，無法再使用 Windows 或 Android 系統。

南美洲秘魯當地有 3200 萬人口，根據當地機構統計，超過 550 萬人使用華為手機，比例逼近兩成。

除了祕魯，華為也在多個國家註冊「鴻蒙」的商標，包括亞洲的菲律賓、韓國等，以及其他南美洲與歐洲等國家。

據悉，華為自行研發作業系統，已經有 7 年的時間，最快可能於 2019 年年秋季上市。儘管華為方面尚未證實，「鴻蒙」是否就是最新作業系統的名稱，不過以華為大動作於各國註冊的情況看來，這將是華為相當重要的 B 計畫。