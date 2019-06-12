台股盤後－金融股跛腳 電子權值撐腰 小漲守住10600點支撐

台股今 (12) 日再度面臨季線反壓，空方持續狙擊金融股，由於香港《逃犯條例》引發市場擔憂金融發展，台灣相關金融業曝險金額近兆億元，多檔金融股走勢持續疲軟不堪，壓抑指數走勢，所幸權值股出頭撐盤，台積電、台化等力守小漲格局，終場加權指數小漲 7.9 點，收在 10615.66 點，成交量 1009 億元，守住 10600 點支撐。

觀察權值股表現，受香港《逃犯條例》影響，我國金融業在港曝險逼近兆元，今日金融股持續成為盤面弱勢族群，國泰金、富邦金今都在盤下整理，上海商銀跌幅 3.44% 最重，其他包含玉山金、遠東銀、日盛金跌幅都超過 2%。

電子權值股表現相對穩健，台積電、鴻海終場小漲 0.61%、1.8% 作收，而今日舉行股東會的大立光，董事長林恩平表示，產能已進入滿載，估 7 月進入傳統旺季，營收將優於本月，股價一度黑翻紅，終場則收回平盤。

盤面上強勢族群包含半導體、遊戲相關族群，其中半導體股群聯、威盛漲幅超過 4%，聯詠、瑞昱、南亞科也有 2% 以上漲幅，遊戲股傳奇攻漲停，網龍、橘子、鈊象等個股表現都優於大盤。

受香港《逃犯條例》影響，港股今日持續走跌，跌幅近 2%，亞股也全面拉回修正，包含日經、韓國、滬深指數全都在盤下震盪。

法人表示，現階段全球景氣及美中貿易爭端尚未明朗，資金流動快速，多頭對大型股仍觀望，轉進中小型類股，短線操作仍應保守，可留意相關轉單效應族群及高殖利率概念股等。