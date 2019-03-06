港幣兌美元下滑至弱方兌換保證 創半年來首見

港幣兌美元 6 日跌至 7.85 的弱方兌換保證水準，為近半年來首見。港幣上一次觸及弱方兌換保證是在 2018 年 4 月 - 9 月期間，歷時 5 個月，也造成香港金管區入市干預，耗資 100 億美元左右。

藍：三個月期港幣 HIBOR 綠：美元兌港幣匯價 圖片來源：analystz.hk

此次港幣貶值的主要原因之一，就是香港利率 Hibor 在年初以來的快速下降，兩者之間的利差已經拉大到了 100 個基點左右，使得套利交易大幅增加。不過，自 2 月 27 日以來，3 個月期的 Hibor 已經從 1.5611% 上升到了 1.6164%，上漲了 5 個基點。

港匯走弱，部分原因也與 A 股有關，由於 A 股今年以來大漲逾 20%，且強勢突破 3000 點，外資更是兩月流入額高達人民幣 1200 億，1 月、2 月單月流入額都高達人民幣 600 億。隨著 A 股走好，人民幣升值加速，港匯較為弱勢，資金流出加快。

通常港幣的貶值壓力會隨著利率提升而有所緩解，但是，從幅度來看，港幣利率升幅偏小，才使得港幣屢次逼近 7.85。但是，一旦快速升息，將進一步對股市和房地產市場構成較大壓力，房地產將面臨較大的挑戰。

不過在港匯不斷觸及弱方保證的時候，港股不跌反漲，且強勢突破 29000 點關口，這與去年 4 月那波港匯走弱，恆指大跌演繹出了完全相反的走勢。